„Wäre ein Sieg Russlands“: Selenskyj-Berater Podolyak lehnt Verhandlungen mit Putin ab

Von: Bedrettin Bölükbasi

Selenskyjs Berater Podolyak lehnt Verhandlungen mit Putins Russland ab. Er hält Gespräche im Moment für einen russischen Sieg. Der News-Ticker.

Kiew/München – Im Ukraine-Krieg dauern die schweren Angriffe Russlands auf ukrainisches Territorium an. Direkte Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau scheinen im Hintergrund der gewaltsamen Gefechte inzwischen unmöglich. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und zugleich ukrainischer Chef-Unterhändler, Mykhailo Podolyak, äußerte sich jetzt erneut mit Blick auf mögliche Gespräche. Angesichts der aktuellen Lage lehnte er Diplomatie mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin ab. Verhandlungen würden nur ein Sieg Russlands bedeuten, erklärte Podolyak laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian.

Gespräche zwischen Russland und der Ukraine - Podolyak besorgt über „russischen Sieg“ am Tisch

„Verhandlungen mit der Russischen Föderation würden heute nur eines bedeuten: Dass Russland gewonnen hat“, zitierte die Nachrichtenagentur den ukrainischen Diplomaten. So würden Gespräche zudem eine Niederlage für die Ukraine, für Europa sowie „demokratische Werte“ bedeuten.

Die Ukraine habe aktuell „keine Motive“ für Verhandlungen mit Russland, betonte Podolyak zudem. Gespräche würden demnach die Probleme der Ukraine nicht lösen. „Wenn wir heute eine neue Demarkationslinie schaffen, dann wird die gesamte Zentral- und Südukraine ohne Menschen und in Trümmern sein“, warnte der ukrainische Diplomat und erklärte, dass sich dies auch auf die ukrainische Wirtschaft auswirken würde.

Ukraine-News: Selenskyjs Berater Podolyak warnt - „das, was Putin sich gewünscht hat“

„Niemand wird Geld investieren, niemand wird in die Häuser an den Frontlinien zurückkehren - ein vertagter Krieg“, stellte er fest. Infolgedessen würden sowohl die ukrainische Wirtschaft, als auch die sozialen Beziehungen der Ukraine leiden, unterstrich der Berater von Präsident Selenskyj.

Podolyak ist sich sicher: „Ein heutiger Verhandlungsprozess wäre das, was Putin sich gewünscht hat: Die Zerstörung des ukrainischen Staates - nur in einer anderen Weise.“ Die Ukraine hat bislang mehrmals betont, dass sie sich nur aus einer starken Position heraus an den Verhandlungstisch mit Russland setzen werde. Der letzte, größere diplomatische Kontakt zwischen den beiden Kriegsparteien erfolgte im Rahmen des vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und der UN verhandelten Getreide-Deals. Hinsichtlich der Kampfhandlungen in der Ukraine gibt es aber schon länger keine bedeutungsvollen Verhandlungen mehr. (bb)