Ukraine-Krieg: Wagner-Söldner betteln im Video um neue Munition

Von: Daniel Dillmann

Russland erleidet im Ukraine-Krieg weiter hohe Verluste. Die Versorung der Truppen an der Front wird zunehmend zum Problem.

Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew - Die Front im Ukraine-Krieg bleibt verhärtet. In den vergangenen Tagen ist es beim Kampf um strategisch bedeutende Städte wie Bachmut weder Russland gelungen, Fortschritte zu erzielen, noch der Ukraine, den Feind bedeutend zurückzudrängen. Der Krieg wird so immer mehr zu einer Material- und Abnutzungsschlacht, bei der vor allem die Angreifer offenbar hohe Verluste erleiden.

Laut Zahlen des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind im Ukraine-Krieg in den vergangenen 24 Stunden 800 russische Soldaten in den Kampfhandlungen getötet worden. Insgesamt soll die Zahl der russischen Verluste bei über 550.000 Soldaten liegen. Mehr als 140.000 sollen gefallen sein, rund 420.000 verletzt oder gefangen genommen.

Ukraine-News: Russlands Verluste weiter hoch

Diese Angaben der ukrainischen Streitkräfte lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst hat bislang kaum Angaben zu den eigenen Verlusten im Ukraine-Krieg gemacht. Die letzten Zahlen, die Moskau dazu veröffentlicht hatte, stammen aus dem September 2022. Damals gab der Kreml an, 6.000 Soldaten seien in der Ukraine gefallen. Westliche Geheimdienste aus Großbritannien und den USA gehen von weitaus höheren Zahlen russischer Verluste aus, konkrete Zahlen veröffentlichen aber auch sie nicht.

Ukraine-News: Russlands Verluste in der Übersicht

Soldaten: 141.260 (+800)

141.260 (+800) Panzer: 3298 (+2)

3298 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6520 (+3)

6520 (+3) Flugzeuge: 298 (+0)

298 (+0) Hubschrauber: 287 (0)

287 (0) Flugabwehrsysteme: 241 (+2)

241 (+2) Mehrfachraketenwerfer: 467 (+1)

467 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5187 (+20)

5187 (+20) Schiffe: 18 (+0)

18 (+0) Drohnen: 2013 (+1)

2013 (+1) Quelle: Angaben der ukrainischen Streitkräfte vom 17. Februar

Ukraine-News: Video zeigt bettelnde Wagner-Söldner

Dass die Lage an der Front im Ukraine-Krieg sich aber nicht so darstellt wie von Russlands Präsident Wladimir Putin und seinen Vertrauten eigentlich geplant, das beweist ein Video, das auf Twitter die Runde macht. Dort zu sehen sind Mitglieder der berüchtigten Wagner-Gruppe, einer Söldner-Einheit, die in der ersten Linie des Ukraine-Kriegs für Russland kämpft. In dem Video sind vier Soldaten mit verdeckten Gesichtern vor einem Panzer zu sehen.

Mitglieder der Söldner-Gruppe Wagner im Einsatz im Ukraine-Krieg. Russland erleidet vor allem bei den Kämpfen um Bachmut hohe Verluste. © IMAGO

Einer der Soldaten fleht seine Kameraden in dem Twitter-Video um Munition an. „Jeden Tag führen wir schwierige Kampfaufgaben aus. Doch im Moment sind wir völlig von der Munitionsversorgung abgeschnitten“, berichtet der angebliche Wagner-Soldat von der Front im Ukraine-Krieg. „Wir appellieren an unsere Kollegen und Freunde aus dem Verteidigungsministerium. Wir sind zuversichtlich, dass es irgendwo Munition in den Lagerbeständen gibt, und wir brauchen sie dringend. Wir werden die Arbeit für euch machen - helft uns mit Munition.“ (dil)