Ukraine-Krieg: Russische Raketen treffen Kinderklinik

Von: Vincent Büssow, Stefan Krieger

Teilen

Der Ukraine-Krieg dauert nun rund elf Monate. Russland feuert erneut auf Wohngebiete. Die aktuelle Entwicklung im News-Ticker.

Befehl aus dem Kreml: Putin will Donezk und Luhansk bis März vollständig erobern.

Putin will Donezk und Luhansk bis März vollständig erobern. Lawrow-Interview: Für Russland liegt der Frieden in den Händen vom Westen.

Für Russland liegt der Frieden in den Händen vom Westen. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 16.30 Uhr: Die russische Armee hat erneut im Ukraine-Krieg Raketen auf Kramatorsk abgefeuert. Dabei wurden 15 Wohngebäude, eine Kinderklinik und eine Schule, sowie Garagen und Autos beschädigt, wie die Ukrainska Pravda berichtete. Bei dem Angriff wurden zudem fünf Zivilpersonen verletzt, wie Pavlo Kyrylenko, Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, mitteilte. Er ruft die Bevölkerung dazu auf, in den Luftschutzkellern zu bleiben.

Die Gefahr von Raketen- und Luftschlägen im Ukraine-Krieg bleibt im ganzen Land hoch. (Archivfoto) © Arsen Dzodzaev/dpa

Die russischen Streitkräfte haben am Donnerstag außerdem ein Dorf in der Oblast Cherson angegriffen. Der Pressedienst der Militärverwaltung des Gebietes teilte mit: „Zwei Frauen, ein Mann und ein fünfjähriger Junge wurden durch russische Geschosssplitter verletzt.“ Das Kind sei in einem mäßig kritischem Zustand. Alle Opfer wurden in medizinische Einrichtungen eingeliefert.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

News im Ukraine-Krieg: Belarus und Russland beenden Übungen

+++ 14.05 Uhr: Russland und Belarus haben gemeinsame Übungen ihrer Luftwaffen beendet. Nach Angaben des belarussischen Verteidigungsministeriums diente das zweiwöchige Manöver der Verteidigung, um sich auf mögliche Kampfeinsätze vorzubereiten. Die Übungen umfassten das Training für „Luftaufklärung, Ablenkung von Luftangriffen, Luftabdeckung wichtiger Objekte und Kommunikation“, so Pavel Muraveyko, erster stellvertretender Staatssekretär des belarussischen Sicherheitsrates. Die Übungen seien „ausschließlich defensiver Natur“ gewesen. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Putin will Donezk und Luhansk bis März vollständig erobern

+++ 12.30 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin soll den Befehl gegeben haben, die Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk bis März zu erobern. Gleichzeitig verfügt die Russische Föderation nach Einschätzung der Ukraine nicht über die Ressourcen für eine Offensive von Belarus aus. Es gäbe aber Anzeichen dafür, dass Russland einen neuen Versuch einer massiven Offensive und der Eroberung des Ostens des Landes vorbereitet.



„Wir sehen, dass die russischen Besatzungstruppen zusätzliche Angriffsgruppen, Einheiten, Waffen und militärische Ausrüstung in den Osten verlegen. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes hat Putin den Befehl gegeben, die Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk bis März einzunehmen“, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium am Donnerstag (2. Februar) mit.

News zum Ukraine-Krieg: Für Russland liegt der Frieden in den Händen vom Westen

+++ 10.00 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, Moskau würden auf die Lieferung westlicher Waffen mit größerer Reichweite an Kiew reagieren, indem sie versuchen, die ukrainischen Streitkräfte weiter von den Grenzen wegzudrängen. Dies geschieht, um eine sichere Pufferzone zu schaffen, wie Reuters berichtet.

In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen sagte Lawrow am Donnerstag (2. Februar), jeder wolle, dass der Konflikt in der Ukraine – den Moskau als „spezielle Militäroperation“ bezeichnet – beendet werde. Allerdings würde die Unterstützung des Westens für Kiew eine wichtige Rolle dabei spielen, wie sich Russland weiter verhält.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine rechnet mit russischer Großoffensive

Update vom Donnerstag, 2. Februar, 08.58 Uhr: Die Ukraine geht von einer neuen russischen Großoffensive zum Jahrestag der Invasion aus. Dies teilte der ukrainische Verteidigungsminister, Oleksij Resnikow, am Mittwochabend im Gespräch mit dem französischen Nachrichtensender BFMTV mit. „Wir denken, dass die Russen um den 24. Februar herum etwas versuchen werden, da sie in der Symbolik leben“, sagte Resnikow. Als Konzentrationspunkte einer weiteren möglichen Offensive nannte er den Osten und den Süden der Ukraine.

News zum Ukraine-Krieg: Putins Krieg kostete bereits 7000 Zivilisten in der Ukraine das Leben

Erstmeldung vom Donnerstag, 2. Februar, 05.23 Uhr: Moskau/Kiew – Nach einem schweren Raketeneinschlag in einem Wohnhaus in der Ukraine will Russlands Präsident Wladimir Putin an diesem Donnerstag (2. Februar) einen Sieg aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges feiern. Während die Ukraine um die Toten des Raketenterrors in Kramatorsk trauert, erinnert Putin an den 80. Jahrestag des Sieges der Roten Armee in der Schlacht von Stalingrad gegen die Wehrmacht. Dazu reist der 70-Jährige in die Stadt Wolgograd, die wegen des Jubiläums aktuell laut Ortsschildern kurzzeitig wieder Stalingrad heißt. In der Ukraine gingen indes die Bergungsarbeiten nach dem Raketeneinschlag in Kramatorsk weiter. Bis zum Donnerstagmorgen wurden drei Tote aus den Trümmern geborgen. Die Zahl der Verletzten stieg auf 21.

Russland überzieht die Ukraine in dem Krieg, der am 24. Februar begann, immer wieder mit Raketenangriffen, die zuletzt vor allem der Energie-Infrastruktur des Landes galten. Immer wieder werden auch einfache Wohnhäuser getroffen, weshalb viele Zivilisten durch Putins Krieg sterben. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind durch Putins Krieg bisher mehr als 7000 Menschen in der Ukraine getötet worden.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj berichtet vor Gipfel mit EU von Erfolgen

In seiner allabendlichen Videobotschaft informierte Wolodymyr Selenskyj vor einem EU-Ukraine-Gipfel an diesem Freitag über „Erfolge“ der Arbeit ukrainischer Strafverfolgungsbehörden. So flog etwa eine Polizeiabteilung auf, die einen Prostituiertenring gedeckt haben soll. Es habe Gewalt gegen Mädchen gegeben, sagte Selenskyj. Es gebe erste Festnahmen. Die Beamten sollen Behörden zufolge monatlich eine Million Euro „Schutzgeld“ kassiert haben.

Selenskyj hatte zuletzt angekündigt, gegen Korruption, Amtsmissbrauch und anderes kriminelles Verhalten im Staatsdienst durchzugreifen. Er sagte, dass führende Kräfte des Zolldienstes entlassen seien. Zudem hätten der Geheimdienst SBU, Ermittler und Staatsanwälte Dutzende Razzien in verschiedenen Regionen im Land durchgezogen, um Beweise für Strafverfahren zu sammeln. „Gerechtigkeit wird hergestellt.“

News zum Ukraine-Krieg: EU-Chefdiplomat schließt Kampfjet-Lieferungen an Ukraine nicht aus

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schließt es nicht aus, dass es trotz der derzeit zurückhaltenden Position von Ländern wie Deutschland und den USA zu einer Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine kommt. Auch die Lieferung von Panzern sei anfangs stark umstritten gewesen, sagte der Spanier im Vorfeld eines EU-Ukraine-Gipfels am Freitag (3. Februar) in Kiew. Schließlich sei es bei dem Thema aber doch zu einer Einigung gekommen und man habe diese „rote Linie“ überschritten. Warnungen vor Eskalationsrisiken habe es bislang bei allen Waffenlieferungen gegeben, sagte er. (Red mit Agenturen)