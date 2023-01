Ukraine hält Kämpfen im Donbass stand – „Einer der blutigsten Orte“

Schwere Kämpfe in Ost-Ukraine: Verteidiger in Soledar in eine „schwierige Lage“ geraten

Von: Caspar Felix Hoffmann, Karolin Schäfer, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Andreas Apetz

Die Kämpfe im Ukraine-Krieg konzentrieren sich im Osten des Landes. Im Gebiet Donezk ist die Verteidigung gegen die russische Armee schwer. Der Newsticker.

Schwere Kämpfe: Bachmut ist im Osten der Ukraine schwer umkämpft

Bachmut ist im Osten der Ukraine schwer umkämpft Ostukraine: Söldner der Wagner-Gruppe rücken in Donezk vor

Söldner der Wagner-Gruppe rücken in Donezk vor Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland hat Ukraine zum „größten Minenfeld der Welt“ gemacht

Update vom Montag, 9. Januar, 6.50 Uhr: Bei den Kämpfen im ostukrainischen Gebiet Donezk sind die Verteidiger im Raum Soledar Kiew zufolge in eine schwierige Lage geraten. „Derzeit ist es schwer in Soledar“, schrieb die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag in ihrem Telegram-Kanal. Soledar ist wie das seit Monaten umkämpfte Bachmut Teil des ukrainischen Verteidigungswalls vor dem Ballungsraum zwischen Slowjansk und Kramatorsk. Die Einnahme der Agglomeration wäre fast gleichbedeutend mit der Eroberung des Donbass - eines der öffentlich genannten Ziele Russlands zu Beginn des Krieges.

Vor Soledar hätten die Russen große Kräfte konzentriert. An den Angriffen seien nicht nur reguläre Einheiten der russischen Armee, sondern auch Söldnertruppen beteiligt, schrieb Maljar. Tatsächlich greifen in dem Raum um Bachmut und Soledar die als gut ausgerüstet geltenden Söldner der „Wagner“-Truppe an.

„Russland zielt auf die Infrastruktur in dicht besiedelten Gebieten ab“, so Shmyhal © Aziz Karimov/ dpa

Ukraine hält Kämpfen im Donbass stand – „Einer der blutigsten Orte“

+++ 22.25 Uhr: Besonders im Osten der Ukraine toben schwere Kämpfe. Dennoch sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kein Durchkommen für die russischen Angreifer. „Bachmut hält durch“, sagte das Staatsoberhaupt in seiner täglichen Videoansprache. Auch die benachbarte, ebenfalls umkämpfte Stadt Soledar halte durch. Dort sei die Lage nach Einschätzung des Präsidenten noch zerstörter und schwieriger. „Dies ist einer der blutigsten Orte an der Front.“

Nach Angaben Selenskyjs hat Olexandr Syrskyj, der Befehlshaber des ukrainischen Heeres, die Truppen in den beiden Städten am Sonntag besucht. Ziel war es, die Verteidigung zu leiten und Verstärkungen gegen den Russland zu organisieren. Syrskyj gilt als Held in der Ukraine, dem die Erfolge bei der Verteidigung von Kiew und der Rückeroberung der Region Charkiw zugeschrieben werden.

Wiederholt kritisierte Selenskyj den russischen Beschuss im Donbass. Die Großstadt Kramatorsk sei während der von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten Waffenruhe zum orthodoxen Weihnachtsfest beschossen worden. In Cherson habe die russische Armee unmittelbar nach Ende der Feiertage Brandmunition eingesetzt. Zuvor hatte Putin eine 36-stündige einseitige Feuerpause angeordnet. Nach ukrainischen Angaben wurde diese bereits nach wenigen Stunden gebrochen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland will iranische Drohnen selbst bauen

+++ 21.00 Uhr: Die Spekulationen über Waffenlieferungen aus dem Iran nehmen zu. Nun will Russland offenbar auch Drohnen iranischer Bauart in der Stadt Toljatti in der Region Samara selbst herstellen. Davon geht zumindest Olexij Danilow, Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, aus. „Wir kennen den Standort, einer von ihnen heißt Toljatti“, sagte Danilow in einer Fernsehansprache.

„Unsere Aufklärung funktioniert bei vielen Fragen einwandfrei“, zitierte Ukrinform den Sekretär. Deshalb wisse man, welche Schritte Russland plane. Allerdings würden sich viele Unternehmen weigern, die benötigen Bauteile für die Drohnen zu liefern. Bislang sei unklar, wie diese ersetzt werden sollen. Russland hat von den 1750 bestellten iranischen Drohnen bisher rund 660 verbraucht, schätzte Wadim Skibizki, stellvertretender Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes.

Vorbereitung auf Kriegseintritt? Belarus plant Militär-Übung mit Russland

+++ 19.45 Uhr: Belarus will angesichts des Ukraine-Krieges ab Mitte Januar ein zweiwöchiges Luftwaffenmanöver gemeinsam mit russischen Streitkräften abhalten, hieß es seitens des belarussischen Verteidigungsministeriums. „Vom 16. Januar bis 1. Februar 2023 finden kollektive lufttaktische Übungen der Streitkräfte von Belarus und Russland statt“, schrieb das Ministerium beim Kurznachrichtendienst Telegram. Alle Flugplätze und Truppenübungsplätze der Luftwaffe und Flugabwehr in Belarus sollen genutzt werden.

Russland und Belarus haben bereits im Herbst eine gemeinsame Einsatztruppe gebildet. Sie soll nach offiziellen Angaben die Außengrenzen schützen. 9000 russische Soldaten sind in Belarus stationiert. Machthaber Alexander Lukaschenko hatte die Truppe erst am Freitag besucht.

News zum Ukraine-Krieg: Zivile Krankenhäuser von „Landkarte gestrichen“

+++ 18.30 Uhr: Russland hat nach ukrainischen Angaben zahlreiche medizinische Einrichtungen „von der Landkarte gestrichen“, zitierte The Kyiv Independent die ukrainische Regionalverwaltung in Luhansk. Den Besatzern sei es gelungen, ein eigenes „logistisches Netz von Krankenhäusern aufzubauen“ – in erster Linie für das eigene Militär. So sei zuletzt die Entbindungsstation in Antrazyt geschlossen und in ein Militärkrankenhaus umgewandelt worden.

Berichten zufolge hat die russische Armee in den vergangenen Monaten Entbindungskliniken in mehreren ukrainischen Regionen angegriffen. Der jüngste Beschuss wurde Ende Dezember in Cherson gemeldet.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Söldner rücken im Osten vor

+++ 17.00 Uhr: Im Osten der Ukraine wüten weiterhin schwere Gefechte. Kiew räumte nun Probleme bei Verteidigung ein. Russische Truppen konzentrieren sich aktuell darauf, die Grenzgebiete der Region Donezk zu erreichen. „Im Osten ist die Lage schwierig. An einigen Abschnitten der Oblast Donezk rücken wir langsam vor“, erklärte die stellvertretende Verteidigungsministerin, Hanna Maljar, beim Kurznachrichtendienst Telegram. An einigen Abschnitten wiederum würden russische Truppen vorrücken, darunter vor allem Söldner der Wagner-Truppe.

Besonders im Raum Soledar sei die Situation schwierig. Die Stadt ist wie das seit Monaten umkämpfte Bachmut Teil des ukrainischen Verteidigungswalls vor dem Ballungsraum zwischen Slowjansk und Kramatorsk. Die Einnahme der Gebiete wäre fast gleichbedeutend mit der Eroberung des Donbass.

News zum Ukraine-Krieg: Russland beschießt Cherson mit Brandmunition

+++ 13.30 Uhr: Das russische Militär habe in der Nacht zum Sonntag (8. Januar) die Stadt Cherson mit Brandmunition beschossen, wie der Vorsteher der Oblast Cherson, Jaroslaw Januschewitsch, auf Telegram berichtet hat. Der Einsatz von Brandmunition ist im Völkerrecht nicht grundsätzlich verboten, allerdings geächtet und nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt. Insbesondere gegen Zivilisten darf sie nicht genutzt werden. „Glücklicherweise hatte dieser Angriff der Russen keine zivilen Opfer und keine Zerstörung der Infrastruktur zur Folge“, so Januschewitsch.

News zum Ukraine-Krieg: 250.000 Quadratkilometer großes Minenfeld in der Ukraine

Update vom Sonntag, 8. Januar, 6.40 Uhr: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat nach Angaben des ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal ein 250.000 Quadratkilometer großes Minenfeld in seinem Land geschaffen. „Es ist derzeit das größte Minenfeld weltweit“, sagte Schmyhal in einem am Samstag veröffentlichten Interview der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.

Das laut Schmyhal verminte Gebiet entspricht mehr als 40 Prozent der gesamten Landfläche der Ukraine. „Das macht es nicht nur schwer für Menschen zu reisen, sondern es verursacht auch größere Störungen in der Landwirtschaft, die eine unserer Hauptwirtschaftszweige ist“, so der Ministerpräsident.

Derweil berichtet das ukrainische Nationale Widerstandszentrum, dass Russland möglicherweise den Svatove-Staudamm im Gebiet Luhansk sprengt, um ukrainischen Vormarsch zu verlangsamen. Die russischen Streitkräfte könnten die mögliche Sprengung des Staudamms als „Vorwand für die Deportation der örtlichen Bevölkerung“ nutzen und versuchen, die Ukraine der Sprengung des Staudamms zu beschuldigen, schrieb das Nationale Widerstandszentrum.

News zum Ukraine-Krieg: Mobilmachung in Belarus – Lukaschenko nur „Knopf drücken“

Update vom Samstag, 07. Januar, 7.30 Uhr: In der belarussischen Opposition mehren sich Sorgen vor einer möglichen Mobilmachung in ihrem Land zur Unterstützung von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der im Warschauer Exil lebende Oppositionspolitiker Pawel Latuschka sagte dem RND am heutigen Samstag, die Vorbereitungen dafür seien weit fortgeschritten. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko brauche nur noch auf Befehl des Kremls auf den Knopf zu drücken, um mit der Mobilmachung zu beginnen. Der frühere belarussische Kulturminister Latuschka gehört dem Exilkabinett von Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja an.

News zum Ukraine-Krieg: Russisches Schiff auf dem Weg zu „Küsten der Nato-Länder“

News im Ukraine-Krieg: Kiew lehnt vorübergehende Waffenruhe ab

Erstmeldung vom Donnerstag, 05. Januar: Kiew/Moskau – Die ukrainische Regierung in Kiew hat kein Interesse an einer kurzfristigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg. Das teilte das Büro des Präsidenten Wolyodmyr Selenskyj mit. Den Aufruf Kirills, des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, für eine Waffenruhe zwischen russischen und ukrainischen Truppen zum orthodoxen Weihnachtsfest, lehne man ab. „Es ist eine zynische Falle und ein Element der Propaganda“, schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, am Donnerstag (05. Januar) auf Twitter.

Die russisch-orthodoxe Kirche sei auch keine Autorität in der weltweiten Orthodoxie und trete lediglich als „Kriegspropagandist“ auf. Podoljak unterstellte dem Moskauer Patriarchat Aufrufe zum Genozid am ukrainischen Volk.

Zuvor hatte der russische Patriarch Kirill beide Seiten im „internen Konflikt“ zu einer Waffenruhe am Freitag (06. Januar) und Samstag (07. Januar) aufgerufen. Nach dem in der Ukraine und Russland befolgten orthodoxen Kirchenkalender ist am Freitag Heiligabend und am Samstag der Weihnachtsfeiertag. (nak/kas/dpa)