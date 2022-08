Selenskyj: Ukraine gibt Russland „auf die Fresse“

Von: Nadja Austel, Vincent Büssow, Jan-Frederik Wendt, Christian Stör, Tanja Koch

Russland hat angeblich erneut die ukrainische Infrastruktur angegriffen. Selenskyj schwört sein Land weiter ein: der News-Ticker am Mittwoch, 24. August.

Dnipro-Brücke: Russland arbeitet an Behelfsbrücke

Russland arbeitet an Behelfsbrücke Krim-Gipfel: Am Dienstag soll ein Online-Gipfel zur Rückholung der Krim stattfinden

Am Dienstag soll ein Online-Gipfel zur Rückholung der Krim stattfinden Flugabwehr über Krim: Ukrainischer Angriffsversuch abgewehrt

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 9.11 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Abwehrkampf seines Landes erneut bestärkt. Russland zeige durch seine Angriffe und Gewalttaten, dass es nicht verhandeln wolle, sagte Selenskyj zum Abschluss einer internationalen Konferenz zur russisch besetzten Krim. Die Ukraine versuche dies der Welt vergeblich klarzumachen. „Sie haben beschlossen, unser Land zu besetzen. Als sie das 2014 beschlossen haben, hat die Welt ihnen nicht einfach eins auf die Fresse gegeben, und so sind sie weiter und weiter und weiter gegangen. Aber wir geben ihnen auf die Fresse“, sagte Selenskyj.

2014 wurde die Krim-Halbinsel von Russland annektiert – ohne große Konsequenzen für das Land. Das Forum in Kiew war nun dazu gedacht, die Heimholung der annektierten Gebiete zu besprechen.

Die erste Krim-Plattform fand vor einem Jahr statt. Auf der Nachfolge-Veranstaltung warnte Selenskyj jetzt vor verstärkten Angriffen aus Russland am Unabhängigkeitstag der Ukraine. (Archivbild) © dpa

Update vom Mittwoch, 24. August, 06.49 Uhr: Die russische Armee hat in der Nacht zum Mittwoch (24. August) erneut die Infrastruktur von Saporischschja angegriffen. Das berichtet das Portal Kyiv Independent und beruft sich auf Berichte des Bürgermeisters der Stadt, Anatolii Kurtiev. Laut des Portals seien die Angriffe noch nicht offiziell bestätigt worden, Helfende seien aber bereits vor Ort und sichteten die Lage.

Ukraine-Krieg: Schwere Angriffe auf Donezk – Verwaltungsgebäude getroffen

+++ 18.45 Uhr: Die von Russland gelenkten Separatisten in der Ostukraine haben über schwere Angriffe auf die Stadt Donezk durch die ukrainische Armee berichtet. Getroffen worden sei unter anderem das Verwaltungsgebäude von Separatistenführer Denis Puschilin, teilte die selbst ernannte Territorialverteidigung Donezk am Dienstag auf Telegram mit. Puschilin selbst sei nicht verletzt worden, es seien aber drei Zivilisten getötet worden. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.

Ebenfalls zunächst nicht verifizierbar war die Behauptung, die Ukrainer hätten Donezk mit aus den USA gelieferten Himars-Raketen beschossen. Russlands Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, in den südlichen Gebieten Cherson und Mykolajiw einige Dutzend Quadratkilometer weiter vorgerückt zu sein.

Die selbst ernannte Volksrepublik Donezk steht zu rund 60 Prozent unter russischer Kontrolle. Nach der Eroberung der Nachbarregion Luhansk besteht eines von Moskaus Hauptkriegszielen darin, auch Donezk vollständig unter die Kontrolle der eigenen Truppen zu bringen. Auch sechs Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine kommen die Russen dabei internationalen Beobachtern zufolge allerdings eher schleppend voran.

News zum Ukraine-Krieg: Spannungen mit Russland erhöhen sich

+++ 16:45 Uhr: Im Vorlauf auf den Unabhängigkeitstag der Ukraine erhöhen sich die Spannungen zwischen den Kriegsnationen. Die Ukraine bereitet sich auf verstärkte Angriffe aus Russland vor, da befürchtet wird, dass Putin den Feiertag am 24. August nutzt, um ein Zeichen zu setzen. Auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Krim-Plattform (siehe Update vom Montag um 20.45 Uhr) kündigte der ukrainische Präsident Selenskyj nun eine „starke Antwort“ an, sollten sich diese Erwartungen erfüllen. Dies berichtete das Portal Kyiv Independent. Auch die USA befürchten verstärkte Angriffe am Feiertag. So rief die Botschaft in Kiew alle US-Bürger dazu auf, „die Ukraine umgehend zu verlassen.“

+++ 15:15 Uhr: Russland baut seine Militärpräsenz in dem Atomkraftwerk Saporischschja offenbar aus. Dies berichtet der staatliche Kraftwerkbetreiber der Ukraine Energoatom. Demzufolge brachten russische Truppen am Montag (22. August) zwei gepanzerte Personentransporter sowie sechs Lastwagen auf das Gelände. Außerdem soll die Zahl der Soldaten erhöht worden sein. Die Lage um das Atomkraftwerk ist seit Wochen angespannt. Erst am Freitag (19. August) hatte Energoatom angekündigt, dass Russland eine große Operation unter falscher Flagge bei Saporischschja plant.

+++ 10.50 Uhr: Russland setzt nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Angriffe im Gebiet um das größte europäische Atomkraftwerk in Saporischschja fort. Es habe erneut Artilleriebeschuss und Luftangriffe auf mehrere Orte gegeben, teilte der Generalstab mit. Russland und die Ukraine haben sich wiederholt gegenseitig vorgeworfen, das Gebiet des Atomkraftwerks zu beschießen. Das AKW wird seit März von russischen Truppen besetzt gehalten, aber weiter von ukrainischen Technikern betrieben.

News zum Ukraine-Krieg: Russland will zerstörte Dnipro-Brücke mit Pontons ersetzen

+++ 09.25 Uhr: Nach dem ukrainischen Beschuss strategisch wichtiger Brücken über den Fluss Dnipro arbeitet Russland nach britischer Einschätzung an einer Behelfsbrücke. Russische Truppen hätten am Wochenende vermutlich damit begonnen, Lastkähne in Position zu bringen, um direkt neben der beschädigten Antoniwskyj-Brücke eine Pontonbrücke zu errichten, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. Die Brücke ist von zentraler Bedeutung für die Versorgung russischer Truppen in der besetzten südukrainischen Großstadt Cherson.

In den vergangenen Wochen seien sowohl das russische Militär als auch die örtliche Bevölkerung von einer Fähre abhängig gewesen, hieß es weiter. „Wenn Russland die improvisierte Brücke fertigstellt, wird dies mit ziemlicher Sicherheit die Kapazität des Übergangs im Vergleich zur Fähre erhöhen.“ Allerdings sei eine Pontonbrücke sehr anfällig für ukrainische Angriffe, betonte das Ministerium.

Update vom Dienstag, 23. August, 06.25 Uhr: Russland bereitet nach Angaben der USA neue Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine vor. „Wir haben Informationen, dass Russland in den kommenden Tagen verstärkt Angriffe gegen die zivile Infrastruktur und Regierungseinrichtungen der Ukraine plant“, sagte ein US-Regierungsvertreter unter Verweis auf US-Geheimdienstinformationen. „In Anbetracht der russischen Bilanz in der Ukraine sind wir besorgt über die anhaltende Bedrohung der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur durch russische Angriffe.“

+++ 22.55 Uhr: Das ukrainische Verteidigungsministerium ermahnt alle Ukrainer, sich am 24. August, dem ukrainischen Unabhängigkeitstag, auf Angriffe der russischen Streitkräfte einzustellen. Ein Sprecher der Obersten Geheimdienstdirektion schätzte die Gefahr als besonders erhöht ein, berichtet die Pravda Ukrainska.

Sie zitiert den Sprecher: „Russland und Putins Regime haben die Unabhängigkeit der Ukraine (…) angegriffen. Sie sind wirklich besessen von Daten und Symbolen, daher wäre es absolut vernünftig, besonders vorsichtig zu sein“. Signale von Luftschutzsirenen müssten unbedingt ernst genommen werden.

News zum Ukraine-Krieg: Krim-Gipfel für Dienstag angesetzt

+++ 20.45 Uhr: Sechs Monate nach Kriegsbeginn will die Ukraine an diesem Dienstag (23. August) einen Online-Gipfel zur Rückeroberung der bereits 2014 von Russland annektierten Krim abhalten. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine haben Vertreter des angegriffenen Landes immer wieder von einer militärischen Rückeroberung der Halbinsel gesprochen.

Bei der sogenannten Krim-Plattform, die bereits zum zweiten Mal stattfindet, wird unter anderem ein Redebeitrag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Sprechen sollen zudem auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau, Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Insgesamt sind über 50 Teilnehmer aus Europa, Asien, Amerika und Afrika angekündigt.

+++ 18.40 Uhr: Nach dem Anschlag auf die Tochter des kremlnahen Intellektuellen Alexander Dugin nannte Präsident Wladimir Putin den Anschlag ein „schändliches, grausames Verbrechen“. Wie russische Medien berichten, war das eigentliche Ziel des Anschlags Duginas Vater, der als Vordenker des Kreml-Chefs gilt. Der ultranationalistische Dugin vertritt die Ideologie der Vereinigung russischsprachiger Gebiete in einem neuen russischen Großreich.

Ukraine-Krieg: Massive Raketenangriffe nahe Atomkraftwerk – „russische Provokationen“

+++ 17.30 Uhr: Behörden aus der Ukraine haben Anwohner nahe dem Atomkraftwerk Saporischschja vor einer „russischen Provokation“ gewarnt. Der Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Nikopol plädierte insbesondere an die Menschen in Kachowka, „die Straßen zu verlassen und Massenversammlungen“ zu vermeiden, wie das ukrainische Nachrichtenportal New Voice mitteilte.

Nikopol befindet sich direkt gegenüber des Kraftwerks auf der anderen Seite des Flusses Dnepr, während Kachowka etwas weiter flussabwärts liegt. Zuvor hatte das staatliche Nuklearunternehmen der Ukraine angekündigt, dass Russland eine große Operation unter falscher Flagge bei Saporischschja plant. Russische Truppen nutzen das Kraftwerk als Militärbasis und greifen von dort aus immer wieder ukrainische Orte auf der anderen Flussseite an.

News zum Ukraine-Krieg: Raketenangriffe in der Region Saporischschja

+++ 15.25 Uhr: Russland soll massive Raketenangriffe in der Region Saporischschja durchgeführt haben. Sechs Ortschaften nahe dem gleichnamigen Atomkraftwerk seien beschossen worden, wie die Nationalpolizei der Ukraine am Montag (22. August) mitteilte. Bei dem Angriff soll zivile Infrastruktur zerstört worden sein. Neben Wohnhäusern handele es sich dabei um ein Einkaufsgebiet, eine Sportanlage und eine Einrichtung zur Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen. Es sei derzeit noch nicht klar, ob Menschen bei dem Angriff verletzt oder getötet worden sind.

Die Lage um das Atomkraftwerk Saporischschja ist seit Wochen angespannt. Jetzt warnen Behörden aus der Ukraine vor einer russischen Provokation. (Archivbild) © Ed Jones/afp

+++ 13.45 Uhr: Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben aus Angst vor russischen Raketengriffen alle Großveranstaltungen und Kundgebungen rund um den Unabhängigkeitstag am 24. August verboten. Das Verbot gilt von Montag bis Donnerstag. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende gewarnt, dass Russland zum 31. Jahrestag der Unabhängigkeit am 24. August, der diesmal auch den Beginn der russischen Invasion vor sechs Monaten markiert, „etwas besonders Bösartiges“ tun könnte.

News zum Ukraine-Krieg: Detonationen in Munitionsdepot

+++ 12.05 Uhr: Die russischen Streitkräfte versuchen offenbar weiter, im Osten der Ukraine vorzustoßen. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs ist das Gebiet um die Industriestadt Bachmut im Norden der Region Donezk mit Artillerie und Raketenwerfern angegriffen worden. Weiter hieß es, dass die russischen Truppen bemüht seien, eroberte Bereiche in Cherson, Charkiw, Saporischschja und Mykolajiw zu halten. Der Beschuss der Stadt Nikopol in der Nähe von Saporischschja schürt derweil wieder Sorgen um die Sicherheit von Europas größtem Atomkraftwerk.

+++ 10.00 Uhr: In einem Munitionsdepot im von Russland besetzten Donezk ist es offenbar zu Detonationen gekommen. Die russische staatliche Nachrichtenagentur Ria Novosti meldet, dass ukrainische Truppen Lagerhäuser in der Nähe eines Supermarktes getroffen hätten. Social-Media-Nutzer posteten Videos der Explosionen.

News zum Ukraine-Krieg: Separatisten unmotiviert? Sie verweigern angeblich russische Einsatzbefehle

Update vom Montag, 22. August, 08.45 Uhr: Russland kann nach britischer Einschätzung seine Hilfstruppen aus den Separatistengebieten immer schwerer für den Ukraine-Krieg motivieren. Einige Kommandeure würden ihren Soldaten vermutlich finanzielle Anreize versprechen, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Einige Verbände würden als unzuverlässig gelten und daher nicht mit Angriffen betraut.

Das Ministerium verwies auf ein Video von Mitte August, in dem sich Mitglieder einer Einheit der selbst ernannten „Volksrepublik Luhansk“ geweigert haben sollen, an Offensivoperationen teilzunehmen. Trotz Drohungen und Einschüchterungen hätten die Männer nicht in der benachbarten „Volksrepublik Donezk“ weiterkämpfen wollen. Dass Russland den Krieg weiterhin als „militärische Spezialoperation“ einstuft, trage zu diesen Problemen bei, hieß es in London weiter. Denn ohne allgemeine Mobilmachung habe der Staat keine rechtliche Handhabe, Bürger zum Militärdienst zu zwingen, und ist weiter auf Hilfstruppen angewiesen.

News zum Ukraine-Krieg: Flugobjekte über Krim abgeschossen

Erstmeldung vom Montag, 22. August: Kiew/Moskau – Der Ukraine-Krieg dauert inzwischen fast ein halbes Jahr. Nun hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehrere Landsleute für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet. Den Orden „Nationale Legende der Ukraine“ erhielt unter anderem Fußball-Legende Andrij Schewtschenko, der seine Berühmtheit nutze, um der Ukraine zu helfen, teilte Selenskyj in der Nacht zum Montag auf Telegram mit. Zu den Geehrten zählt außerdem ein Zugschaffner, der fliehende Menschen aus besonders umkämpften Gebieten brachte und dessen Frau bei einer der Fahrten getötet wurde.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Flugabwehr erneut über Krim aktiv

Über der Krim ist unterdessen laut Behördenangaben angeblich erneut ein ukrainischer Angriffsversuch abgewehrt worden. Die russische Flugabwehr habe „Objekte“ getroffen, die im Anflug auf den Militärflugplatz Belbek bei Sewastopol gewesen seien, schrieb der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew, auf Telegram.

Auf der völkerrechtlich zur Ukraine gehörenden, aber von Russland annektierten Krim kam es zuletzt immer wieder zu teils schweren Explosionen, darunter in einem Munitionslager. Die Ukraine hatte das mit Genugtuung aufgenommen, allerdings nicht die Verantwortung für die Detonationen übernommen.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Angriffe im Osten und Süden der Ukraine abgewehrt

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge mehrere russische Angriffe im Osten und Süden des Landes abgewehrt. So seien russische Vorstöße etwa im östlichen Gebiet Donezk in Richtung der Städte Slowjansk, Kramatorsk und Awdijiwka zurückgeschlagen worden, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntagabend mit. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.

Aus Kiew hieß es weiterhin, Russland wolle ab Montag (22. August) in Teilen der an die Ukraine grenzenden Gebiete Woronesch und Belgorod sowie in einigen Bereichen des etwas weiter im Landesinneren gelegenen Gebiets Lipezk den Luftraum für einige Tage sperren. Von russischer Seite gab es dafür keine Bestätigung.

News zum Ukraine-Krieg: Schock in Moskau nach Tod von Dugin-Tochter

In Moskau ist der Schock über den mutmaßlichen Mord an Darja Dugina, Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin, groß. „Alexander Geljewitsch, Ihre Tragödie ist zum Schmerz von Millionen geworden“, richtete sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, im Nachrichtenkanal Telegram an Dugin. Seine Tochter galt als glühende Verfechterin des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Ukraine wies eine Beteiligung an dem Vorfall zurück.

News zum Ukraine-Krieg: Scholz, Baerbock und Lindner äußern sich

Am Montag (22. August) will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Montreal mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau sprechen – unter anderem über Hilfe für die Ukraine. Scholz ist gemeinsam mit Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) drei Tage lang in Kanada unterwegs.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verteidigte derweil die deutschen Waffenlieferungen zur Unterstützung der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin weigere sich, über simpelste Fragen wie das humanitäre Völkerrecht zu verhandeln, auf Vermittlungsversuche gebe es keine Resonanz, kritisierte die Grünen-Politikerin im Auswärtigen Amt beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kündigte unterdessen an, im Spätsommer oder im Herbst nach Kiew reisen zu wollen. (tk mit dpa)