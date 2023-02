„Es ist ein Fleischwolf“: Ukraine veröffentlicht angebliches Front-Telefonat russischer Soldaten

Von: Helena Gries

Ein russischer Soldat berichtet am Telefon von den Schrecken im Ukraine-Krieg. Der Geheimdienst der Ukraine hat den vermeintlichen Anruf veröffentlicht.

Kiew – Vor knapp einem Jahr hat der russische Präsident Wladimir Putin seinen Krieg in der Ukraine begonnen. Seitdem musste Russland zahlreiche herbe Verluste einstecken. Im Ukraine-Krieg sind laut Angaben des ukrainischen Generalstabs mehr als 100.000 russische Soldaten getötet worden.

Allerdings gehen die Todesursachen immer häufiger auch auf Pannen aus den eigenen Reihen zurück. Als Gründe für Russlands Verluste im Ukraine-Konflikt werden betrunkene Soldaten, nachlässige Kommandeure und der ungeschickte Einsatz von Waffen genannt. Durch abgehörte Telefonate russischer Soldaten mit Verwandten und Freunden zu Hause wurden die Klagen der russischen Soldaten jetzt offengelegt, wie fr.de schreibt.

Ukraine-Krieg: Telefonat russischer Soldaten an der Front veröffentlicht

Der Verteidigungsgeheimdienst der Ukraine hat nun einen weiteren vermeintlichen Telefonanruf eines russischen Soldaten an der Front im Ukraine-Krieg abgehört. Der Pressedienst des Geheimdienstes hat den Anruf veröffentlicht. In dem Gespräch soll ein russischer Soldat seinem Bruder von den Personalverlusten in der russischen Armee berichtet haben. Das berichtet Merkur.de.

Wie das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda schreibt, erkundigt sich der Bruder des russischen Soldaten in dem vermeintlichen Telefonat nach dessen Befinden. Die Antwort des Soldaten: „Frag verdammt nochmal gar nicht. Wasser – zwei Leute bekommen anderthalb Flaschen am Tag, um Himmels willen.“

Ukrainischer Geheimdienst veröffentlicht Front-Telefonat: „Da ist die Hölle. Ich will nicht darüber reden“

Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte im Ukraine-Krieg nicht. Doch es ist nicht das erste Mal, dass abgehörte Telefonate publik werden. In dem aktuellen Mitschnitt beschreibt der russische Soldat im weiteren Gesprächsverlauf, dass er von den Streitkräften der Ukraine angegriffen wird. „Sie prügeln auf uns verdammt noch mal nonstop ein – es ist ein verdammter Mörserangriff.“ Weiter wird in dem vermeintlichen Telefonat davon gesprochen, dass der Kommandant und sein Stellvertreter verwundet seien, „und der Typ neben uns ist Cargo 200 [tot]“, zitiert Ukrainska Pravda die Zeilen aus dem Telefonanruf.

Der Verteidigungsgeheimdienst der Ukraine hat einen abgehörten Telefonanruf veröffentlicht, in dem ein russischer Soldat die Situation an der Front im Ukraine-Krieg beschreibt. (Symbolbild) © Alexei Alexandrov/dpa

Zudem wird darüber berichtet, dass Söldner der Wagner-Gruppe an der Front in der Ukraine vor Ort seien. „Da ist die Hölle. Ich will nicht darüber reden. Es ist im Grunde ein Fleischwolf“, erzählt der russische Soldat in einem vermeintlichen Telefongespräch über die Ereignisse an der Front im Ukraine-Krieg. (hg)