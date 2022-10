Russischer Militärzug weckt Atomwaffen-Ängste – Experte beschwichtigt

Von: Stephanie Munk

Teilen

Ein russischer Militärtransport befeuert Befürchtungen: Bereitet Putin einen Atomwaffen-Einsatz im Ukraine-Krieg vor? Denkbar sind auch andere Szenarien.

Moskau - Videos und Fotos in sozialen Netzwerken im Internet zeigen einen langen russischen Güterzug, beladen mit gepanzerten Fahrzeugen und Waffen. Offenbar ist der Zug unterwegs von Zentralrussland zu ukrainischen Grenze. Und: Er weckt Ängste auf einen bevorstehenden Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine.

Ukraine-News: Langer Güterzug in Richtung Ukraine wird mit Atomwaffen-Abteilung assoziiert

Britische Medien wie die Daily Mail und Times berichten, dass der Zug mit einer Abteilung in der russischen Armee in Verbindung steht, die für die Bereitstellung von Atomwaffen zuständig ist. Angesichts wiederholter Drohungen des Kreml, im Ukraine-Krieg nicht vor dem Einsatz nuklearer Waffen zurückzuschrecken, weckt dies neue Befürchtungen: Bereitet Präsident Wladimir Putin bereits konkret einen nuklearen Einsatz in der Ukraine vor?

Laut dem Verteidigungsanalysten Konrad Musyka, auf den sich auch die britischen Medien in ihren Berichten beziehen, ist dies denkbar, aber unwahrscheinlich. Das berichtet merkur.de. Der polnische Experte widmet sich dem russischen Militärzug in mehreren Beiträgen auf Twitter. Demnach transportiert der Güterzug tatsächlich Ausrüstung, die der 12. Hauptdirektion des russischen Verteidigungsministeriums zugeordnet sind. Diese Direktion sei zuständig für die Lagerung, Bereitstellung und Transport von Atomwaffen zu den russischen Truppen.

Ukraine-News: Experte relativiert Sorge vor Atomwaffen-Einsatz - „Andere, wahrscheinliche Erklärungen“

Dennoch beschwichtigt der Experte: Der Güterzug würde „nicht wirklich“ auf einen bevorstehenden nuklearen Einsatz in der Ukraine hinweisen. Es gebe „andere, wahrscheinliche Erklärungen“: Die im Netz kursierenden Videos könnten demnach eine weitere Methode Russlands sein, „dem Westen zu signalisieren, dass Moskau eskaliert“. Der Analyst schreibt dazu auf Twitter: „Glauben Sie mir, solche Videos tauchen niemals zufällig auf.“ Tatsächlich wurde das Video, das den fahrenden Militärzug zeigt, offenbar ursprünglich vom pro-russischen Sender „Rybar“ auf Telegram veröffentlicht.

Ukraine-News: Russischer Militärzug womöglich für Übungen gedacht

Außerdem ist es laut dem Experten Konrad Muzyka möglich, dass der Zug Equipment für militärische Übungen transportiere. Die russischen Truppen für strategische Raketen hielten solche Übungen üblicherweise im Herbst ab. Es sei möglich, dass im Oktober Übungen zur nuklearen Abschreckung bevorstünden, schreibt der Verteidigungsexperte.

Russland hatte zuletzt wiederholt mit indirekt oder unverhohlen mit dem Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg gedroht. In seiner Rede zur Annexion ukrainischen Gebiete am Freitag (30. September) wiederholte Putin, Russland werde sein Territorium „mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen“. Putins Sprecher Dmitri Peskow relativierte jedoch am selben Tag entsprechende Drohungen. Amerikanische Experten halten einen Atomwaffeneinsatz Russland allerdings durchaus für realistisch.