Ukraine-Krieg: Selenskyi besucht befreite Stadt Cherson

Von: Teresa Toth, Caspar Felix Hoffmann, Niklas Kirk, Daniel Dillmann, Tanja Banner, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Teilen

Nach dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus Cherson bahnt sich eine neue Offensive in der Oblast Donezk an. Der News-Ticker.

Selenskyj: „Wir alle spüren, wie unser Sieg naht“

„Wir alle spüren, wie unser Sieg naht“ Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unseren News-Ticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 10.30 Uhr: Nur wenige Tage nachdem die russischen Truppen nach monatelanger Besetzung aus Cherson abgezogen sind, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi die Stadt besucht. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

„Wir kommen voran“, sagte Selenskyi den Truppen. „Wir sind bereit zum Frieden, zum Frieden für unser ganzes Land.“ Er dankte der Nato und anderen Verbündeten für ihre Unterstützung im Krieg gegen Russland.

In Cherson feiern Kinder den Einmarsch der ukrainischen Armee. © afp

News zum Ukraine-Krieg: 377 Sprengkörper entschärft

+++ 9.55 Uhr: Der Gouverneur von Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, teilte auf Telegramm mit, dass in der letzten Woche 377 Sprengkörper in der Region entschärft worden seien. Die Region Tschernihiw liegt nördlich von Kiew und war eines der Gebiete, die Russland im Februar von Weißrussland aus bei seinem gescheiterten Versuch, die ukrainische Hauptstadt einzunehmen, angriff.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

News zum Ukraine-Krieg: Weitere Ortschaften in der Oblast Luhansk befreit

+++ 8.40 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Militärverwaltung in der Oblast Luhansk, ist es der ukrainischen Armee gelungen, 12 weitere Ortschaften in der Region zurückzuerobern. Das berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda. Laut dem Chef der Militärverwaltung Serhii Haidai haben „Streitkräfte der Ukraine offiziell 12 Städte, Ortschaften und Dörfer im Gebiet Luhansk befreit. Sie rücken unter Schwierigkeiten vor und müssen um jeden Meter der Oblast Luhansk kämpfen. Die Russen hatten Zeit, sich vorzubereiten und eine große Anzahl von Wehrpflichtigen einzusetzen.“ Somit sei es den Streitkräften gelungen, durch die Eroberungen weiter an die strategisch wichtige Stadt Swatowe heranzurücken.

Selenskyj: „Wir alle spüren, wie unser Sieg naht“

+++ 7.55 Uhr: Ungeachtet der anhaltenden russischen Angriffe hat der ukrainische Präsident Selenskyj seinen Landsleuten Mut zugesprochen. „Wir alle spüren, wie unser Sieg naht“, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videobotschaft. „Es gibt immer Menschen, die kämpfen und arbeiten für unseren Sieg.“ Selenskyj bedankte sich bei Soldaten, Ärzten und Diplomaten, die bereits seit mehr als 260 Tagen seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs rund um die Uhr in der Ukraine im Einsatz seien.

News zum Ukraine-Krieg: Russland könnte Offensive in der Region Donezk verstärken

+++ 7.05 Uhr: Laut der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) ist davon auszugehen, dass die russische Armee in den nächsten Wochen ihre Offensive im Gebiet Donezk wieder aufnehmen wird. Das berichtet The Kyiv Independent bezugnehmend auf die Einschätzung des ISW.

So sei davon auszugehen, dass die ukrainischen Streitkräfte im Gebiet Donezk „in Bedrängnis geraten“, und die Ukraine einige Truppen zur Verteidigung gegen die Offensivoperationen verlegen müsse, sobald mobilisierte russische Truppen und abgezogene Kräfte aus Cherson in der Region eintreffen.

Dennoch sei es laut ISW „unwahrscheinlich, dass die Russen trotz ihrer erneuten Bemühungen operativ signifikante Gewinne erzielen werden“.

Ukraine-Krieg: EU will 15.000 ukrainische Soldaten ausbilden

+++ 6.18 Uhr: Nach Informationen der dpa wollen die Außenminister der EU-Staaten an diesem Montag (14. November) bei einem Treffen in Brüssel den Start einer Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte beschließen. Die in den vergangenen Wochen erarbeiteten Pläne für den Einsatz sehen vor, dass zunächst etwa 15 000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Die EU will so mithelfen, dass sich die ukrainischen Truppen künftig noch besser als bislang gegen die Angreifer aus Russland verteidigen können.

Die Bundeswehr plant im Rahmen der EU-Mission eine Gefechtsausbildung für Kompanien und Taktikübungen für einen Brigadestab und die untergeordneten Bataillonsstäbe. Zudem soll es ein Training für Trainer, Sanitätsausbildungen und Waffensystemschulungen in enger Kooperation mit der Industrie geben. Insgesamt könnte in Deutschland in den kommenden Monaten so eine Brigade mit bis zu 5000 ukrainischen Soldatinnen und Soldaten trainiert werden.

Ukraine-Krieg: Selenskyj berichtet von „Gräueltaten“ in Cherson

Update vom Montag, 14. November, 04.40 Uhr: Nach dem Rückzug russischer Truppen aus Cherson hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von „Gräueltaten“ der Soldaten in der Region berichtet. „Die Leichen von Getöteten wurden gefunden: von Zivilisten und Soldaten“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Viodebotschaft am Sonntagabend. In der Region Cherson habe die russische Armee die „gleichen Gräueltaten“ begangen „wie in anderen Teilen unseres Landes, in die sie eindringen konnte“.

Der ukrainische Staatschef kündigte an, „jeder Mörder“ werde „gefunden und vor Gericht gestellt“. 400 russische „Kriegsverbrechen“ seien dokumentiert worden, fügte er hinzu. Ob sich diese Zahl allein auf die Region Cherson bezog, sagte er nicht.

Ukraine-Krieg: USA werden Ukraine weiter unterstützen

+++ 20.55 Uhr: Ukrainische Truppen haben das Dorf Makijiwka in der Oblast Luhansk zurückerobert. Wie die regionale Militärverwaltung laut Kyiv Independent mitteilte, befindet sich die Siedlung seit Sonntag (13. November) unter ukrainischer Kontrolle. Makijiwka liegt 160 Kilometer westlich des von Russland besetzten Luhansk.

Derweil gab der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, an, dass die Vereinigten Staaten in den nächsten Wochen ein weiteres Paket zur militärischen Unterstützung der Ukraine ankündigen werden. Das habe Sullivan an Bord des Präsidentenflugzeugs vor Reportern erklärt, berichtet die BBC.

Ukraine-Krieg: Russland verlegt Truppen und baut Befestigungsanlagen um Melitopol

+++ 18.40 Uhr: Wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook mitteilt, verlegen die russischen Streitkräfte mehr Truppen und bauen Befestigungsanlagen um Melitopol (Oblast Saporischschja). Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte verringert Russland dafür die Zahl der Truppen in den besetzten Gebieten Kachowka, Tawrijsk und Nowa Kachowka (Oblast Cherson).

+++ 16.45 Uhr: Nachdem die Armee der Ukraine große Teile des von Russland besetzt gehaltenen Cherson zurückerobert hat, meldete sich nun Jaroslaw Januschewytsch, der Gouverneur des Gebiets, mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung. Der Gouverneur bittet in dem Video die Menschen darum, sich nicht im Zentrum von Cherson zu versammeln.

„Der Feind hat fast alles (in Cherson) vermint. Bitte vermeiden Sie überfüllte Orte“, sagte Januschewytsch. Zudem kündigte er an, dass die Gasversorgung in befreiten Gebieten wieder hergestellt werden würde.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine baut Grenzmauer zu Belarus

+++ 16.10 Uhr: Kyrylo Tymoschenko, der stellvertretende Leiter des Präsidialbüros der Ukraine, veröffentlichte ein Video über den Messenger Telegram, welches den Bau einer Grenzmauer zwischen der Ukraine und dem Nachbarland Belarus zeigt. Das Video wurde in der Region Wolhynien aufgenommen.

Der Bau von Befestigungsanlagen und Mauern findet jedoch an allen Grenzen zu Belarus und Russland statt, wie Tymoschenko laut Ukrinform mitteilte.

+++ 15.45 Uhr: In den von Russland besetzten Gebieten Luhansk und Donezk wurden auch Studenten für den Dienst an der Waffe „mobilisiert“. Seitdem die Gebiete von Russland offiziell annektiert wurden, gehören die Milizen der Volksrepublik Donezk (DVR) und die Volksrepublik Lugansk (LPR), der russischen Armee an.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nun angeordnet, dass die Studenten in den Gebieten wieder nach Hause könnten, das berichtet die kremlnahe Nachrichtenagentur RIA Novosti. „Putin ordnete die Demobilisierung von Studenten an und organisierte ihre Rückkehr in die Einrichtungen des Bildungswesens.“

Soldaten sollen zu zehnt 12-Jährige vergewaltigt haben – Sogar Leichen wurden vermint

+++ 13.50 Uhr: In der Ukraine warnt der staatliche Katastrophenschutz davor, ohne Genehmigung in die ehemals besetzten Gebiete zurückzukehren. Die Menschen sollten warten, bis das Gelände von militärischen Einheiten freigegeben wurde.

„Leider gibt es bereits viele Beispiele, als der Feind Wohngebäude, Zivilautos und sogar die Leichen der Toten verminte. Das ist heimtückisch, grausam und gegen alle Gesetze. Aber unser Feind ist einfach so“, schreibt der Katastrophenschutz der Ukraine in seiner veröffentlichten Warnung. Unter dem Namen „Demining of Ukraine“, wurde mittlerweile sogar eine extra App online gestellt, mit welcher die Bevölkerung sehen kann, welche Regionen bereits geräumt wurden und wo noch Gefahr bestehen könnte.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Soldaten sollen zu zehnt 12-Jährige vergewaltigt haben

+++ 13.30 Uhr: Immer wieder veröffentlicht der Inlandsgeheimdienst der Ukraine (SBU) abgefangene Telefonate. In zwei der letzten Veröffentlichungen sollen Soldaten über Vergewaltigungen gesprochen haben, wie die ukrainische Online-Zeitung Ukrinform schreibt.

Ein in der Stadt Kreminna in der Region Luhansk eingesetzter russischer Soldat soll seiner Freundin am Telefon davon erzählt haben, wie ein 12-Jahre altes Mädchen von zehn Soldaten vergewaltigt worden ist. Der Soldat soll sich darüber beklagt haben, dass die Täter bisher nicht gefunden worden sind und er aufgrund der deshalb verhängten Ausgangssperre nicht in die Stadt gehen könne, schreibt Ukrinform mit Verweis auf die vom SBU veröffentlichten Gespräche.

In der Region Donezk soll es ebenfalls zu einer Vergewaltigung durch russische Truppen gekommen sein. In einem zweiten abgefangenen Telefonat, soll sich ein Soldat ebenfalls darüber beschweren, dass deshalb eine Ausgangssperre verhängt wurde. Der Mann soll in der Stadt Bachmut eingesetzt sein. „Man behauptet, das sind entweder die mobilisierten Deserteure oder Freiwillige“, zitiert Ukrinform aus den SBU-Mitschnitten. Die Informationen konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Leichen von Zivilisten gefunden

+++ 12.30 Uhr: In der östlichen Region Donezk sind die Leichen weiterer ziviler Opfer gefunden worden. Pavlo Kyrylenko, der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, teilte mit, dass die Leichen von zwei Zivilisten in den Siedlungen Yampol und in Yarovya gefunden wurden. Die Personen fanden während der russischen Besatzung einen gewaltsamen Tod, heißt es weiter.

In Bachmut, ebenfalls in der Region Donezk, wurden am Samstag (12. November) zudem zwei Zivilisten durch russische Streitkräfte getötet. Die Informationen konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Gesetzesänderung in Russland: Kriegskritikern könnte bald der Passentzug drohen

+++ 10.20 Uhr: Der Präsident von Russland, Wladimir Putin, hat einen Entwurf zur Gesetzesänderung vorgebracht. Laut diesem soll Kritikern des russischen Angriffs auf die Ukraine der Pass entzogen werden können, das berichtet das russischsprachige Medienunternehmen Meduza.

Wer die russische Staatsbürgerschaft durch Geburtsrecht erhalten hat, soll von den im Entwurf enthaltenen Änderungen nicht betroffen sein, schreibt das in Lettland ansässige Medienunternehmen. Damit der Pass entzogen wird, spielt es keine Rolle, wann die vermeintliche Straftat begangen wurde. Laut dem Entwurf sollen diese „Vergehen“ bald zum Entzug der Staatsbürgerschaft führen können:

Russische Armee : Verbreitung von Fehlinformationen über die Armee Putins (aus russischer Sicht) oder Diskreditierung der russischen Armee.

: Verbreitung von Fehlinformationen über die Armee Putins (aus russischer Sicht) oder Diskreditierung der russischen Armee. Flagge: Beleidigung von Wappen oder Flagge der russischen Föderation.

Beleidigung von Wappen oder Flagge der russischen Föderation. Organisationen: Teilnahme an den Aktivitäten einer sogenannten unerwünschten Organisation.

Teilnahme an den Aktivitäten einer sogenannten unerwünschten Organisation. Separatismus: Die Befürwortung oder gar der Ruf nach Speratismus.

Die Befürwortung oder gar der Ruf nach Speratismus. Widerstand: Eingriff in das Leben eines Staatsmannes und Aufrufe zum Extremismus.

Eingriff in das Leben eines Staatsmannes und Aufrufe zum Extremismus. Quelle: pravda.ua

Krise im Kreml? Putin im Fadenkreuz der Nationalisten

+++ 08.55 Uhr: Der Rückzug der russischen Streitkräfte aus Cherson bringt Wladimir Putin offenbar in Bedrängnis. Zu dieser Überzeugung kamen die Forschenden des Institute for the Study of War (ISW). Der Ideologe Alexander Dugin sprach gar davon, dass Putin mit der Aufgabe von Cherson, die russische Ideologie untergraben hätte. Eigentlich gilt Dugin als Befürworter des russischen Angriffs auf das Nachbarland Ukraine.

Die Kritik an Putin scheint ein neues Level erreicht zu haben, wie das ISW schreibt. Kritik an Putin kommt auch aus der Führungsriege der Wagner-Gruppe. Die Forschenden vermuten, dass es im Moment „einen Wandel unter den russischen nationalistischen Ideologen“ geben könnte.

Update vom Sonntag, 13. November, 6.30 Uhr: Wenige Tage nach dem Rückzug der russischen Truppen sind Vertreter der ukrainischen Gebietsverwaltung und von Sicherheitsorganen in die befreite Stadt Cherson im Süden des Landes zurückgekehrt. So hätten etwa Polizei und Geheimdienst ihre Arbeit in Cherson schon wieder aufgenommen, sagte Gouverneur Jaroslaw Januschewytsch in einem Video, das ihn im Zentrum der Gebietshauptstadt zeigte. Eine der Hauptaufgaben bestehe derzeit darin, die Region von Minen zu räumen, so Januschewytsch.

Erstmeldung vom Freitag, 11. November: Cherson – Im Ukraine-Krieg ist es den Verteidigern offenbar gelungen, die Großstadt Cherson zurückzuerobern. Das gab das ukrainische Verteidigungsministerium laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent bekannt. „Cherson gehört wieder zur Ukraine, unsere Streitkräfte haben die Stadt betreten“, so das Statement aus Kiew.

Die noch in der Stadt befindlichen Soldaten Russlands wurden aufgefordert, sich umgehend zu ergeben. Dies sei die einzige Möglichkeit, den eigenen Tod zu verhindern. „Jeder russische Soldat, der Widerstand leistet, wird zerstört“, so die Drohung im Wortlaut.

News zum Ukraine-Krieg: Kiews Artillerie nun in Position

Auf Bildern, die unterer anderem auf dem Kurznachrichtendienst Telegram verbreitet wurden, waren angeblich Soldaten zu sehen, die die ukrainische Flagge im Stadtzentrum Chersons hissten. Diese Bilder lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ebenfalls am heutigen Freitag hatte aber auch das russische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, die russischen Streitkräfte hätten sich im Ukraine-Krieg vollends aus Cherson zurückgezogen.

Cherson gilt als strategisch wichtige Stadt im Ukraine-Krieg. Durch die Eroberung der Stadt an den Ausläufern des Flusses Dnepr dürfte es den Truppen Kiews leichter fallen, Truppen im Süden des Landes zu verschieben.

Außerdem bringt die Kontrolle Chersons die ukrainische Artillerie in Reichweite, wichtige Nachschubrouten der russischen Armee unter Beschuss zu nehmen – vor allem dank moderner Waffen, die Kiew vom Westen zur Verfügung gestellt bekommt. Erst am Donnerstag hatte das Pentagon moderne Waffensysteme im Wert von 400 Millionen US-Dollar aus den USA für die Ukraine zugesagt. Darin enthalten soll auch Munition für HIMARS-Artilleriesysteme sein. (dil/nak mit dpa)