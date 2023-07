Deal geplatzt: Russland stoppt Getreideabkommen mit Ukraine

Von: Max Schäfer, Jens Kiffmeier

Teilen

Schlechte Nachricht für die Welt: Russland hat das Abkommen über den Export von Getreide aus der Ukraine gestoppt. Wie geht es jetzt weiter?

Moskau – Russland hat das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. Sobald alle russischen Forderungen für den Export seines eigenen Getreides erfüllt seien, kehre Moskau wieder zur Erfüllung der Vereinbarung zurück, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Die Vereinbarung mit Russland und der Ukraine hatte nach mehreren Verlängerungen offiziell bis zum späten Montagabend (23 Uhr MESZ) gegolten. Nun droht eine Blockade der ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Ein Export des Getreides ist damit nicht mehr möglich. Durch das Ende des Getreideabkommens ist die internationale Ernährungssicherheit gefährdet. Die Ukraine gehört zu den weltweit wichtigsten Getreideproduzenten.

Russland setzt Getreideabkommen mit Ukraine aus – weil Bedingungen nicht erfüllt würden

Russland beklagt, dass Forderungen nicht eingehalten würden und Sanktionen des Westens den Export eigener Agrarprodukte behindert. Dabei fordert Moskau vor allem die Aufhebung von Sanktionen gegen die staatliche Agrarbank, die derzeit keine Geschäfte mehr abwickeln kann. Sie soll wieder an das internationale Bankenkommunikationsnetzwerk Swift angeschlossen werden. Erst am Donnerstag, 13. Juli, hatte Putin im Staatsfernsehen erklärt, man denke noch über das weitere Vorgehen nach und hatte das Abkommen als „einseitiges Spiel“ bezeichnet.

Putin stoppt das Getreideabkommen mit der Ukraine. Der Export über die Schwarzmeerhäfen steht damit vor dem Aus. (Archivfoto) © Andrew Kravchenko

Wladimir Putin steht wegen der Blockade des Getreideabkommens in der Kritik. CDU-Politiker Norbert Röttgen wirft dem russischen Präsidenten Erpressung vor. „Er nimmt hungernden Menschen in Afrika als Geisel, um vom Westen ein politisches Lösegeld zu erpressen“, sagte der Außenpolitiker am Montagmorgen dem Deutschlandfunk. Die Erpressung wiederhole sich, die Putin vor einem Jahr gemacht habe. „Da hat er die Blockade der ukrainischen Häfen auch in letzter Minute beendet.“

Getreideabkommen zwischen Russland und Ukraine reguliert Route im Schwarzen Meer

Das Getreideabkommen zwischen Moskau und der Kiew hat trotz laufendem Ukraine-Krieg den Export von Agrarprodukten von ukrainischen Häfen entlang eines festgelegten Korridors durch das Schwarze Meer nach Istanbul geregelt. Dort wurden die Schiffe an einem Stützpunkt von Inspektorinnen und Inspektoren der Kriegsparteien, der Türkei und der Vereinten Nationen auf Waffen kontrolliert. Seit Juli 2022 konnte die Ukraine dadurch 33 Millionen Tonnen Getreide exportieren. (mit dpa)