Verluste in Russland: Putin reagiert und mobilisiert Gefängnisinsassen

Von: Karolin Schäfer

Russland erleidet herbe Verluste im Ukraine-Krieg. Nun will Putin per Dekret Schwerverbrecher mobilisieren. Der News-Ticker.

Neue Mobilisierung-Welle: Wladimir Putin rekrutiert ehemalige Häftlinge

News aus dem Ukraine-Krieg: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Kiew – Fehlende Ausrüstung, keine Landgewinne und ein desolates Bild russischer Soldaten – für Kremlchef Wladimir Putin läuft im Ukraine-Krieg vieles nicht so wie geplant. Die Verluste für Russland stapeln sich. Auch die Teilmobilisierung brachte nicht den gewünschten Erfolg. Tausende flohen vor dem Einsatz an der Front.

Nun ließ sich Putin etwas Neues einfallen – mit der Hoffnung, das Blatt doch noch zu wenden. Der Präsident unterzeichnete am Freitag (04. November) ein Dekret, das die Einberufung von Schwerverbrechern im Ukraine-Krieg ermöglichen soll.

Verluste im Ukraine-Krieg: Putin mobilisiert Häftlinge

Künftig werden also Menschen an die Frontlinie in der Ukraine geschickt, die bereits im Gefängnis saßen oder deren rechtskräftige Verurteilung noch aussteht, berichtete der US-Sender CNN. Demnach könnten russische Bürger, die wegen Mordes, Raub, Drogenhandel oder anderen schweren Straftaten verurteilt wurden, zum Militärdienst eingezogen werden.

Dies ermögliche die Mobilisierung von tausenden Männern, denen der Wehrdienst bisher verwehrt blieb, schrieb CNN. Ausgenommen seien allerdings Kriminelle, die wegen Pädophilie, Entführung, Terrorismus, Spionage oder Hochverrats verurteilt wurden. Bereits Ende Oktober hatte die Duma einen entsprechenden Gesetzentwurf formuliert. Die Zustimmung von Putin stand noch aus.

News zum Ukraine-Krieg: Generalstab aktualisiert Verluste

Währenddessen veröffentlichte der ukrainische Generalstab neue Zahlen zu russischen Verluste. Im Vergleich zum Vortag sollen 600 Soldaten im Ukraine-Krieg gefallen sein.

Soldaten: 75.440 (+600 zum Vortag)

75.440 (+600 zum Vortag) Flugzeuge: 277 (+0)

277 (+0) Hubschrauber: 260 (+2)

260 (+2) Panzer: 2758 (+8)

2758 (+8) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5601 (+21)

5601 (+21) Artilleriesysteme: 1776 (+4)

1776 (+4) Luftabwehrsysteme: 202 (+1)

202 (+1) Mehrfachraketenwerfersysteme: 391 (+0)

391 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4184 (+10)

4184 (+10) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1462 (+12)

1462 (+12) (Stand: Samstag, 5. November 2022)

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

