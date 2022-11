Putin verschleiert seine Absichten in der Ukraine - Pro-Kriegs-Community reagiert „beispiellos“

Von: Stephanie Munk

Putin verschleiert derzeit seine Ziele im Ukraine-Krieg: Will er Selensykj stürzen, oder „nur“ Teile erobern? In Russland steigt die Verunsicherung. News-Ticker.

reagiert : Es wird konträr diskutiert. Dieser News-Ticker zu internationalen Reaktionen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Moskau - Russland will keinen Regimewechsel mehr in der Ukraine - dies hatte am Mittwoch, 23. November, Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärt und behauptet, er habe mit Putin „darüber gesprochen“. Kurz davor hatte der Vize-Sprecher des Rats der Russischen Föderation, Konstantin Kosachew, das genaue Gegenteil behauptet: Er forderte die vollständige Kapitulation der ukrainischen Regierung.

Der US-amerikanische Thinktank „Institute for the Study of War“ glaubt, der russische Präsident Wladimir Putin treibe dieses Verwirrspiel im Ukraine-Krieg aus Kalkül - er wolle die Welt absichtlich im Unklaren lassen. Dies solle den Westen in seiner Unterstützung für die Ukraine verunsichern. „Der Kreml will die westlichen Länder dazu verleiten, die Ukraine unter Druck zu setzen, Friedensverhandlungen einzugehen“, heißt es in einer Analyse des Instituts vom Mittwoch (23. November).

Was plant Putin? Vom Kreml gibt es unterschiedliche Aussagen zum Ukraine-Krieg. © Imago/Russian Foreign Ministry

Pro-Kriegs-Community reagiert verunsichert - „Krieg ohne klares Ziel“

Dass Putin derzeit nicht Klartext spricht, schaffe in Russland aber große Verunsicherung, so die Experten. „Die gegensätzlichen Aussagen verwirrten die Pro-Kriegs-Community.“ Beispiel: Ein bekannter russischer Militärblogger habe nach Peskows Aussage, man wolle keinen Regimewechsel mehr, sarkastisch bemerkt, „dass Russland ziellos einen Krieg ohne klares Ziel führe.“

Auch Putins Propaganda-Stab im russischen Staats-TV sei von den mehrdeutigen Aussagen des Kreml verunsichert, heißt es. Kürzlich habe es einen bemerkenswerten Vorfall in einem russischen Polittalk gegeben: Moderator und Hardliner Wladimir Solowjow hatte in der Sendung einen Atomwaffeneinsatz in Cherson gefordert, doch mehrere geladene Experten hätten ihm vehement widersprochen.

Ein nuklearer Einsatz zur Verteidigung nicht vollständig besetzter Gebiete sei irrational, betonten die politischen und militärischen Experten - und brachten sogar vor, dass die Nato keine Bedrohung für Russland darstelle. „Eine solche Ablehnung gemeinsamer Kreml-Punkte in einem solchen Forum ist beispiellos“, schreiben die ISW-Analysten.

Ukraine-News: Putin plant wohl weiterhin den Systemsturz in der Ukraine

Putin wolle mit seinem Katz-und-Maus-Spiel mehrere Gruppen bei der Stange halten: Die extremen Kriegsbefürworter, die gemäßigteren Kräfte, und auch sein Volk. Diesem werde durch den Ukraine-Krieg immer mehr abverlangt - ob es der Verlust von Männern, Söhnen und Brüdern an der Front ist, oder der drohende wirtschaftliche Kollaps des Landes durch westliche Sanktionen.

Die Experten glauben, dass Putin in Wahrheit von seinen ursprünglichen Absichten, die Ukraine komplett zu unterwerfen, nicht abgerückt sei: Dies habe eine Rede vor russischen Akademikern Ende Oktober gezeigt: Darin sprach der russische Präsident der Ukraine weiterhin jegliche Souveränität ab und verlangte die vollständige „Denazifizierung“ des Landes. „Putins Forderungen laufen auf einen Regimewechsel in Kiew hinaus, auch wenn er dies in seinen jüngsten Erklärungen nicht ausdrücklich fordert“, folgern die ISW-Experten. (smu)