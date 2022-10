Geheimdienst attestiert Russland „bedeutende Lücke“ - Bombenhagel ohne gewünschten Effekt?

Von: Stephanie Munk

Im Ukraine-Krieg mangele es Russland an effektiven Waffen für Luftangriffe, heißt es in einem Geheimdienst-Bericht. Auch iranische Drohnen seien ineffektiv. News-Ticker.

Moskau/Kiew - Russlands Präsident Wladimir Putin hat in den vergangenen Tagen die Ukraine förmlich mit einem Bombenhagel überzogen - seit Montag schlugen hunderte Raketen in vielen Landesteilen ein, auch in der Hauptstadt Kiew. Es ist offenbar die brutale Vergeltung für die Explosion auf der Krim-Brücke. Sie ist ein Prestigeobjekt des Präsidenten, das er 2018 eigenhändig mit einer Lkw-Fahrt auf die annektierte Halbinsel Krim eröffnete.

In der Ukraine gab es auch am Donnerstag (12. September) wieder Luftalarm und Raketeneinschläge. Bemerkenswert aber ist: Der britische Geheimdienst schreibt Russland kein besonders hohes Potenzial bei den Luftangriffen zu - und bezeichnet dies sogar „als eine der bedeutendsten Lücken im russischen Krieg gegen die Ukraine.“

Russland fehlt laut Geheimdienst-Bericht zuverlässige und genaue Waffe für Luftangriffe

Konkret fehle der russischen Armee eine Waffe für Luftangriffe, mit denen sie die zuverlässig, nachhaltig und genau zielen könne, heißt es im in einem aktuellen Bericht des britischen Verteidigungsministeriums. Russische Kampfflugzeuge hätten wegen der guten ukrainischen Luftabwehr nur begrenzte Wirkung. Wohl auch daher setzte Russland bei den jüngsten schweren Attacken auf iranische Kampfdrohnen. - und zwar auf Drohnen des Typs Shahed-136. Diese seien allerdings langsam und flögen sehr niedrig, wodurch sie für die ukrainische Luftabwehr leicht zu treffen seien.

Ein älterer Mann geht an einer zerstörten Autowerkstatt vorbei. Die Behörden in Saporischschja im Süden der Ukraine meldeten Angriffe mit russischen Raketen. © Leo Correa/dpa

„Trotz einer gemeldeten Reichweite von 2500 Kilometern hat die Shahed-136 nur eine geringe explosive Nutzlast“, schreiben die Briten. Daher sei es unwahrscheinlich, dass die Drohne den gewünschten Effekt erziele. Nur mit dem Einsatz mehrerer solcher unbemannter Flugkörper gleichzeitig bestehe eine „realistische Möglichkeit“, dass Russland erfolgreich Ziele treffen, so die Erkenntnisse des Geheimdienstes

Geht Russland bald die Munition aus? Ukraine profitiert von neuem Luftabwehr-System

Einer Analyse des „Institute for the Study of War“ zufolge könnten Putin außerdem auch schon sehr bald die Raketen ausgehen. Positiv für die Ukraine in all dem Leid außerdem: Am Dienstag kam das lang ersehnte deutsche Luftabwehrsystem Iris-T-SLM im Land an, das angeblich ganze Großstädte vor Bomben schützen kann.

Die Lieferung weiterer Abwehrwaffen bezeichnete Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch (12. Oktober) im Ukraine-Krieg als Priorität. „Die Verbündeten haben bereits Luftverteidigungssysteme geliefert, aber wir brauchen noch mehr davon“, betonte er bei einem Nato-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. (smu/dpa/AFP)