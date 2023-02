Lawrow warnt vor vom Westen erschaffenen „neuen Anti-Russland“

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell glaubt an einen Konsens in der Kampfflugzeuge-Debatte.

Österreich weist Russland-Diplomaten aus: Sie hätten „unvereinbare Handlungen“ begangen

weist aus: Sie hätten „unvereinbare Handlungen“ begangen Kampfpanzer für Kiew : Erdogan warnt vor „Waffenbaronen“

für : Erdogan warnt vor „Waffenbaronen“ Kampfjet-Lieferung an Ukraine : EU-Chefdiplomat hält sie für denkbar

an : EU-Chefdiplomat hält sie für denkbar Dieser News-Ticker zu Verhandlungen und Diplomatie im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 2. Februar, 13.19 Uhr: Die russische Führung droht wegen der Lieferung weitreichender westlicher Waffen an die Ukraine damit, tiefer in das Land vorzudringen. Ziel müsse es sein, die westlichen Waffen soweit wie möglich von russischem Staatsgebiet – darunter auch die annektierten Gebiete – fernzuhalten, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag (2. Februar) in einem Interview mit dem russischen Fernsehen.

Zugleich warf Russlands Chefdiplomat dem Westen vor, die ehemalige Sowjetrepublik Moldau als „neues Anti-Russland“ aufzubauen. Dabei stellte er die Wahl von Präsidentin Maia Sandu in Frage: „Es ist ihnen gelungen, mit ziemlich spezifischen, bei weitem nicht freien und demokratischen Methoden, dort eine Präsidentin an die Staatsspitze zu stellen, die selbst in die Nato strebt“, sagte Lawrow.

Sandu sei „zu allem bereit“, so Lawrow. Die im Westen ausgebildete Sandu hatte bei der Wahl 2020 den russlandfreundlichen Amtsinhaber Igor Dodon besiegt.

Aufnahme vom 2. Februar 2023: Sergej Lawrow in Moskau in einem Interview des russischen Staatsfernsehens © Grigory Sysoev/Imago

Ukraine-News: Von der Leyen kündigt neue Russland-Sanktionen an

Update vom 2. Februar, 12.57 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat neue Sanktionen gegen Russland verkündet. „Zwischen jetzt und dem 24. Februar, genau ein Jahr nach Beginn der Invasion, wollen wir ein zehntes Sanktionspaket fertigstellen“, sagte sie bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

Für das neue Sanktionspaket werden unter anderem neue Einreise- und Vermögenssperren für Verantwortliche in Russland und Belarus erwartet. Bereits am Sonntag soll ein Preisdeckel für russische Mineralölprodukte wie Diesel oder Kerosin in Kraft treten, über dessen Höhe die EU-Staaten noch beraten. Alle Sanktionen erfordern einen einstimmigen Beschluss der 27 EU-Länder.

Die bislang verhängten Sanktionen hätten der russischen Wirtschaft bereits beträchtlichen Schaden zugefügt, betonte die Kommissionspräsidentin. Allein der Preisdeckel für russisches Öl koste Moskau „etwa 160 Millionen Euro täglich“.

Update vom 2. Februar, 12.43 Uhr: Die EU will 15.000 weitere ukrainische Soldaten ausbilden. Sie sollen unter anderem den Umgang mit Leopard-Kampfpanzern lernen, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf Twitter mitteilt. Dies habe er während seines Besuchs in Kiew dem ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal zugesagt.

Ukraine-News: Österreich weist russische Diplomaten aus

Update vom 2. Februar, 12.25 Uhr: Österreich hat die Ausweisung von vier russischer Diplomaten angekündigt. Zwei davon sind bei den Vereinten Nationen in Wien akkreditiert. Die Diplomaten hätten mit ihrem Status „unvereinbare Handlungen“ begangen, erklärte das österreichische Außenministerium, ohne nähere Angaben dazu zu machen. Den vier Russen wurde eine Frist bis Mittwoch gesetzt, um das Land zu verlassen.

Ukraine-News: Russland Waffenexporte durch Sanktionen hart getroffen

Update vom 2. Februar, 11.52 Uhr: Russlands Rolle als verlässlicher Waffenexporteur ist nach Ansicht britischer Militärexperten durch den Ukraine-Krieg und internationale Sanktionen stark beeinträchtigt. Das geht aus einem Geheimdienst-Update hervor, das das britische Verteidigungsministerium auf Twitter veröffentlicht hat.

„Die Knappheit an Komponenten wird sich wahrscheinlich auf die Produktion von Ausrüstung für den Export wie gepanzerte Fahrzeuge, Kampfhubschrauber und Luftabwehrsysteme auswirken“, heißt es. Russlands Fähigkeit, Ersatzteile und Dienstleistungen für existierende Exportverträge bereitzustellen, sei wahrscheinlich für mindestens drei bis fünf Jahre eingeschränkt.

Update vom 2. Februar, 11.14 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu einem zweitägigen Besuch in Kiew eingetroffen. Bei ihrer Ankunft sicherte sie der Ukraine weitere Unterstützung der EU zu. Man stehe wie gehabt „fest zur Ukraine“ unterstrich sie im Onlinedienst Twitter.

Bei den zweitägigen Gesprächen der EU-Kommission mit der ukrainischen Regierung geht es unter anderem um juristische Möglichkeiten zur Ahndung des russischen Angriffskriegs und um den ukrainischen Wunsch nach einem möglichst schnellen EU-Beitritt.

Ukraine-News: Erdogan warnt vor „Waffenbaronen“

Update vom 2. Februar, 10.23 Uhr: Die Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine werde nicht dabei helfen, eine Lösung im Ukraine-Konflikt zu erreichen, erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einem Fernsehinterview zu den Panzer-Lieferungen im Ukraine-Krieg. Darüber berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass.

Stattdessen fordert Erdogan im Ukraine-Krieg diplomatische Bemühungen: „Wir erwarten, dass westliche Länder unsere Forderungen nach Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland unterstützen“, wird er von Tass zitiert.

Mehr Waffen für de Ukraine seien ein „riskanter Schritt“, so Erdogan und „vor allem für Waffenbarone profitabel“. Vor wenigen Tagen haben sich die USA, Deutschland und etliche weitere Länder dazu entschlossen, westliche Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern.

Kampfjet-Lieferung: EU-Chefdiplomat hält sie für denkbar – und vergleicht sie mit anderer „roter Linie“

Brüssel/Berlin/Kiew - Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte sich zuletzt offen für Kampfjet-Lieferungen an Kiew gezeigt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden hingegen wollen solche Waffensystem bislang nicht an die von Russland angegriffene Ukraine abgeben.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schließt nun nicht aus, dass es trotz der Zurückhaltung dazu kommt. Auch die Lieferung von Panzern sei anfangs stark umstritten gewesen, sagte der Spanier vor einem EU-Ukraine-Gipfel in Kiew. Schließlich sei es bei dem Thema aber doch zu einer Einigung gekommen und man habe diese „rote Linie“ überschritten.

Warnungen vor Eskalationsrisiken habe es bislang bei allen Waffenlieferungen gegeben, sagte Borrell. Zwei Sicherheitsexperten sagten dagegen gegenüber Merkur.de, dass sie nicht an die Lieferung von Kampfjets glauben, da das Eskalationsrisiko zwischen der Nato und Russland zu hoch sei.

Ukraine-News: Debatte um Waffenlieferungen - Doch Kampfjets für die Ukraine?

Die Frage, ob er selbst Kampfjet-Lieferungen befürworte, wollte der EU-Außenbeauftragte nicht beantworten. „Meine Aufgabe ist es, einen Konsens zu erzielen“, sagte Borrell. Dabei sei es nicht hilfreich, öffentlich Positionen zu vertreten, die diese Möglichkeit gefährden könnten.

Ein Bundeswehr-Kampfjet vom Typ „Tornado“ (Archivbild) © Oliver Pieper/Bundeswehr/dpa

Ukrainische Soldaten in Deutschland: Flugabwehr-Ausbildung für Kampf gegen Russland

Unterdessen sind ukrainische Soldaten für eine Ausbildung am Flugabwehrraketensystem Patriot in Deutschland eingetroffen. Die Gruppe aus etwa 70 Ukrainern sollte am Donnerstag (2. Februar) mit dem Training beginnen, wurde der Nachrichtenagentur dpa aus Sicherheitskreisen in Berlin erklärt.

Die Bundesregierung will der Ukraine in Absprache mit den USA ein ganzes Patriot-System zur Abwehr russischer Angriffen mit Drohnen, Raketen oder Flugzeugen überlassen. (frs mit Material von AFP und dpa)