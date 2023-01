Panzer-Lieferung: Tschechien will Ukraine keine Leopard-Panzer weiterreichen

Von: Caspar Felix Hoffmann, Moritz Serif, Vincent Büssow, Stefan Krieger

Polen hat nun offiziell einen Antrag auf Panzer-Lieferungen bei der deutschen Bundesregierung gestellt. Die Opposition in Deutschland ist uneins. Der News-Ticker.

+++ 16.29 Uhr: Tschechien will nicht zugunsten der Ukraine auf die Leopard-2-Kampfpanzer verzichten, die Deutschland dem Nachbarland im Zuge eines Ringtauschs zugesagt hat. „Es ist jetzt nicht möglich, die Leoparden weiterzuschicken, weil wir brauchen diese Panzer für unsere Sicherheit“, sagte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala nun in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa nach einem Treffen mit Scholz in Berlin.

Tschechien hatte der Ukraine im vergangenen Jahr Dutzende T-72-Kampfpanzer sowjetischer Bauart zur Verfügung gestellt. Die Bundesregierung sagte der Regierung in Prag dafür im Zuge des sogenannten Ringtauschs 14 Leopard-2-Panzer und einen Bergepanzer zu. Der erste Leopard wurde im vergangenen Dezember geliefert.

Tschechische Soldaten nehmen im Dezember 2022 einen Leopard-Panzer entgegen. © Peøina Ludìk/CTK/dpa

Panzer-Lieferung an die Ukraine: Opposition in Deutschland gespalten

+++ 15.01 Uhr: Die Opposition ist in der Frage der deutschen Leopard-Lieferungen an Kiew gespalten. Während Politiker der Union sie befürworten, warnen Linke und AfD davor. Es gehe „nicht um Kühlschränke, sondern um Tötungsmaschinen“, sagte Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali in Berlin. Sie frage sich, was dann der nächste Schritt sei, etwa die Bereitstellung von Kampfjets oder deutschen Soldaten. „Deutsche Panzer dürfen nicht durch die Ukraine rollen“, erklärte AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla. „Die Bundesregierung darf Deutschland nicht noch weiter in den Ukraine-Krieg hineinziehen.“

+++ 13.40 Uhr: Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki erwartet eine schnelle Antwort Berlins auf den Antrag seines Landes, die Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu genehmigen. „Ich hoffe, dass die Antwort der deutschen Seite diesmal schnell kommt, denn die Deutschen zögern, sie irren herum, sie handeln auf eine Art und Weise, die schwer zu verstehen ist“, sagte Morawiecki in Warschau.

Bundesregierung will Panzerlieferung von Polen schnell prüfen

+++ 13.14 Uhr: Die Bundesregierung will den Antrag der polnischen Regierung auf Weitergabe von Leopard-2-Panzern aus deutscher Produktion an die Ukraine „mit der gebotenen Dringlichkeit“ prüfen. Das teilte ein Regierungssprecher am Dienstag (24.01.2023) in Berlin der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Der polnische Antrag sei eingegangen.

Boris Pistorius äußert sich zu Panzerlieferungen. (Archivfoto). © Michael Kappeler/dpa

Panzerlieferungen an die Ukraine: Johnson macht Druck

+++ 12.24 Uhr: Der britische Ex-Premier Boris Johnson hat Deutschland und andere westliche Verbündete zur Lieferung von Kampfpanzern aufgerufen. „Die Ukrainer brauchen Hunderte von Panzern, und sie sollten sie von Amerikanern, Deutschen, Polen und vielen anderen bekommen“, schrieb Johnson in einem Gastbeitrag für die „Daily Mail“ (Dienstag). „Wo muss die westliche Welt diese Panzer denn zurzeit stationieren? Um Nordrhein-Westfalen zu bewachen? Tennessee zu schützen? Durch die Dörfer von Wiltshire zu streifen?“

Boris Johnson, der ehemalige Premierminister von Großbritannien, in London. © Daniel Leal/PA Wire/dpa

Leopard-2-Kampfpanzer: Polen hat Panzer-Lieferungen an Ukraine beantragt

+++ 11 Uhr: Polen hat bei der Bundesregierung offiziell beantragt, Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu können. Deutschland habe „unsere Anfrage bereits erhalten“, erklärte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag im Onlinedienst Twitter. Er rief Berlin zudem dazu auf, sich „der Koalition von Ländern anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen“.

Ukraine-Krieg: Polen will Deutschland um Genehmigung bitten

+++ 09.50 Uhr: Polen will die Bundesregierung bereits in den kommenden Tagen um eine Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine bitten. Warschau setze auf die Bildung einer Koalition mit anderen Ländern für die Übergabe der Kampfpanzer, sagte Regierungssprecher Piotr Müller am Montag im öffentlich-rechtlichen Sender TVP. Die Anfrage an Berlin sei eine wichtige Geste. „Wir werden in den nächsten Tagen sicherlich einen solchen formellen Antrag stellen, aber wir wollen das gemeinsam tun.“

Ein Kampfpanzer Leopard 2 auf dem Truppenübungsplatz Bergen bei einer Gefechtsvorführung im Oktober 2022. © Björn Trotzki/Imago

Pistorius: Ja zu Panzerlieferungen „möglicherweise in den nächsten Tagen“

+++ 9.10 Uhr: Die Prüfung der Verfügbarkeit von Leopard-2-Kampfpanzern liegt nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius in Kürze vor. Das sagte der SPD-Politiker am Dienstag (24. Januar) im ZDF-Morgenmagazin. Dies sei die Voraussetzung dafür, „dass wenn ein Ja kommt, was möglicherweise in den nächsten Tagen der Fall sein wird, dass wir dann auch schnell handlungsfähig sind, ausbilden können und die Verbände dann auch entsprechend verlegen können“. Pistorius betonte erneut, die Entscheidung über Lieferungen falle im Kanzleramt. Er wies darauf hin, dass Deutschland als „Leopard-Nation“ eine besondere Verantwortung und Rolle zukomme. Pistorius wollte am Vormittag mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammenkommen.

Panzer-Lieferungen an die Ukraine: Kretschmer für vorsichtiges Handeln

+++ 9.00 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat für ein vorsichtiges Handeln bei Waffenlieferungen plädiert. „Deutschland unterstützt die Ukraine in gewaltiger Weise“, sagte er der Leipziger Volkszeitung am Dienstag. „Ich halte es für schwer erträglich, dass über jeden verbal hergefallen wird, der Bedenken zur Lieferung schwerer Waffen ins Kriegsgebiet äußert.“ Der CDU-Politiker positioniert sich damit entgegen vieler Stimmen aus seiner eigenen Partei.

+++ 7.54 Uhr: Das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall hat genauere Angaben zur Verfügbarkeit von Kampfpanzern gemacht. Wie der Konzernchef Armin Papperger gegenüber dem Stern mitteilte, könne der Konzern bis Ende März rund 29 Panzer vom Typ Leopard 2 einsatzbereit machen. Diese seien für den Ringtausch mit der Slowakei und Tschechien vorgesehen. Papperger machte aber deutlich: „Diese Panzer gehören der Bundesregierung. Damit kann sie tun, was sie will.“

Zuletzt hatte Rheinmetall mit der Aussage auf sich aufmerksam gemacht, dass die Reparatur von Leopard-Panzern „ein knappes Jahr“ dauere. Der Konzernchef stellte nun klar, dass es sich dabei um 22 Panzer handele. Ein Sprecher des Unternehmens sagte außerdem dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass 88 Fahrzeuge vom Leopard 1 verfügbar gemacht werden könnten. Angaben zum Zeitraum machte er nicht. Insgesamt stehen also 139 deutsche Kampfpanzer von Rheinmetall zur Verfügung.

Panzer-Lieferung an die Ukraine: Polen drängt auf Entscheidung

Update vom 24. Januar, 6.00 Uhr: Im Streit um die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine will die polnische Regierung jetzt eine Entscheidung herbeiführen. Der angekündigte Antrag auf Liefergenehmigung setzt die Bundesregierung vor den Augen der Verbündeten unter Zugzwang. Erstmal nichts zu entscheiden und ein Gesuch wochenlang abhängen lassen – wie von Bundeskanzler Olaf Scholz noch im vergangenen Jahr im Fall Estlands und der Haubitzen aus DDR-Altbeständen praktiziert – scheint keine Option.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat angekündigt, notfalls auch ohne Zustimmung Deutschlands Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Wenn es mit Deutschland keine baldige Einigung gebe, werde Polen mit anderen Ländern eine „kleinere Koalition“ bilden.

Panzer-Lieferung an die Ukraine: USA lassen keine Spannungen mit Deutschland erkennen

+++ 22.00 Uhr: In der Diskussion über eine Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine lässt die US-Regierung nach außen keine Spannungen mit Deutschland erkennen. Deutschland sei ein treuer und verlässlicher Partner, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Montag (23. Januar) in Washington, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Lieferung von Militärgütern sei eine souveräne Entscheidung eines jeden Partners.

Deutschland habe schon viel Hilfe geleistet, sagte Price – und wiederholte damit die offizielle Position seiner Regierung der vergangenen Tage. Die USA legen nach seinen Worten großen Wert auf Einstimmigkeit innerhalb der Koalition gegen Russland. Sie sei unabdingbar für die Schlagkräftigkeit des westlichen Bündnisses.

Kampfpanzer-Lieferung an Ukraine: EU stockt ihre Militärhilfe für die Ukraine erneut auf

+++ 21.02 Uhr: Die Europäische Union stockt ihre Militärhilfe für die Ukraine erneut auf. Die EU-Außenminister billigen eine weitere Tranche von 500 Millionen Euro, mit der gemeinsame Waffenkäufe und Munition finanziert werden, wie Diplomaten mitteilen. Damit erhöhen sich die seit Beginn des russischen Angriffskriegs bereitgestellten Mittel auf 3,6 Milliarden Euro. Das Geld fließt aus einem Topf außerhalb des EU-Haushalts, der sogenannten Friedensfazilität, den Deutschland als größte Volkswirtschaft zu rund einem Fünftel finanziert. Darüber hinaus forderte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba von seinen EU-Kollegen bei einer Videoschalte Panzer, weitere Sanktionen gegen Russland und Fortschritte im Beitrittsprozess, wie er auf Twitter schrieb. „Wir brauchen mutige, entschlossene und kühne Schritte, um 2023 den Sieg der Ukraine zu sichern“, betonte er.

Kampfpanzer-Lieferung an Ukraine: Grüne dringen erneut auf eine rasche Entscheidung

+++ 20.05 Uhr: Die Grünen dringen erneut auf eine rasche Entscheidung zugunsten einer Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine. Grünen-Vorsitzender Omid Nouripour zeigt wenig Verständnis für bestimmte Gegenargumente. „Ich weiß nicht, warum Schützenpanzer nicht eskalativ sind, aber Kampfpanzer schon“, sagte Nouripour am Montag in Berlin. Die Bundesregierung hat sich bislang zur Lieferung des Schützenpanzers Marder entschlossen, eine Entscheidung über den Kampfpanzer Leopard 2 steht aber noch aus. „Unsere Partnerstaaten, allen voran die Menschen in der Ukraine, haben das verdient.“ In Rücksprache mit den Partnerstaaten solle das geliefert werden, was die Ukraine brauche und es sei jeden Tag offensichtlicher, dass sie Kampfpanzer benötige.

Kampfpanzer-Lieferung an Ukraine: Friedensnobelpreis-Trägerin fordert mehr Einsatz

+++ 19.15 Uhr: Die russische Friedensnobelpreis-Trägerin Irina Scherbakowa fordert von Deutschland und der EU weitere schwere Waffen für die Ukraine. Der von Russland begonnene Krieg lasse sich nur mit militärischen Mitteln stoppen, „so ungern man das oft in Deutschland hört“, sagte Scherbakova den Badischen Neuesten Nachrichten und dem Badischen Tagblatt. „Der Krieg wird nur enden mit einer deutlichen militärischen Niederlage Russlands.“ Russlands Präsident Wladimir Putin verstehe nur die militärische Sprache, sagte die Mitgründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial.

Sie selbst sei zwar als „absolute Kriegsgegnerin“ aufgewachsen, der Ukraine-Krieg ihr aber eine Lehre. „Und er sollte es auch für Deutschland und die EU sein“, sagte Scherbakova. „Die Hilfe für die Ukraine nach dem 24. Februar, mit Schutzhelmen und kugelsicheren Westen, war ein Witz, lächerlich.“ Jetzt habe sich das zwar verbessert, es brauche aber noch mehr deutsche Unterstützung.

Deutschland zögert mit Leopard-Lieferungen für Ukraine – Scharfe Kritik an Scholz

+++ 16.45 Uhr: Mehrere EU-Staaten äußern bei einem Außenministertreffen in Brüssel ihren Unmut über die deutsche Zurückhaltung bei Panzerlieferungen an die Ukraine. Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis warf Bundeskanzler Olaf Scholz zudem indirekt vor, Furcht davor zu haben, Russland an den Rand einer Niederlage in der Ukraine zu bringen. „Ich glaube, das Wichtigste, was wir diskutieren müssen, ist die Angst“, sagte Landsbergis in Brüssel. „Wir müssen die Angst davor überwinden, Russland zu bezwingen – wenn es um zusätzliche Sanktionen geht, wenn es um zusätzliche militärische Hilfe für die Ukraine geht. Was uns aufhält, ist die Angst davor, was passiert, wenn Russland diesen Krieg verliert.“

Leopard-Lieferungen für Ukraine: Scholz „lässt sich nirgendwo hindrängen, wohin er nicht will“

+++ 15.45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz sieht bei den Bundesbürgern großen Rückhalt für seinen Kurs beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Kanzler fühle sich „sehr bestätigt in seiner ausgewogenen, besonnenen Haltung“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Scholz halte sich und der Bundesregierung zugute, dass dadurch die große Unterstützung in der Bevölkerung für die humanitäre, finanzielle und militärische Hilfe nicht infrage gestellt werde. Hebestreit verwies auf die öffentlichen Gespräche und Kontakte des Regierungschefs sowie auf E-Mails, Telefonate oder Briefe, die im Kanzleramt eingingen. Daraus ergebe sich ein „sehr differenziertes Bild“. Von dem Druck auch aus der Ampel-Koalition lässt sich Scholz nach den Worten seines Sprechers nicht beirren. Der Bundeskanzler sei Druck gewohnt und zudem jemand, „der dann eher sich bestätigt fühlt, dass er sich nirgendwo hindrängen lässt, wohin er nicht will“.

Deutsche Kampfpanzer für Ukraine: Bundesregierung sieht bei „Leopard“ noch Diskussionsbedarf

+++ 15.01 Uhr: „Wir sind massive Unterstützer“, sagt der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit Blick auf die Ukraine. Es seien bereits zahlreiche Waffen und auch Munition geliefert worden. Bei der Frage möglicher Kampfpanzerlieferungen vom Typ Leopard 2 gebe es aber noch Diskussionsbedarf. „Diese Zeit nehmen wir uns.“

+++ 14.20 Uhr: Die Ukraine braucht für ihre Gegenoffensive und zur Rückeroberung besetzter Gebiete nach Angaben ihres Militärs mehrere hundert Panzer. „Wir brauchen Panzer – nicht zehn, zwanzig, sondern mehrere hundert“, schrieb der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, auf Telegram. „Unser Ziel ist die Wiederherstellung der Grenze von 1991 und die Bestrafung des Feindes, der für seine Verbrechen bezahlen wird.“ Mit der Grenze von 1991 bezieht sich Jermak auf diejenige, die durch die Unabhängigkeit und den Zusammenbruch der Sowjetunion geschaffen wurde. 2014 hat Russland die ukrainische Halbinsel Krim illegal annektiert, was international nicht anerkannt ist.

Kampfpanzer für Ukraine: Russland sieht „Nervosität“ in NATO

+++ 13.30 Uhr: Die Debatte innerhalb der Europäischen Union über eine Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine zeigt nach Einschätzung Russlands die „wachsende Nervosität“ innerhalb der Nato. Alle Länder, die direkt oder indirekt daran beteiligt seien, Waffen in die Ukraine zu pumpen und ihr technologisches Niveau zu erhöhen, trügen die Verantwortung für die Fortsetzung des Konfliktes, sagte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. „Die Hauptsache ist es, dass das ukrainische Volk den Preis für all diese Pseudo-Unterstützung zahlen wird.“

Deutsche Leopard-Panzer für Ukraine – Britische Abgeordnete appellieren an Pistorius

+++ 12.45 Uhr: In einem Brief an Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius fordern Dutzende britische Abgeordnete die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 an die Ukraine. „Wir verstehen die historischen Gründe für die Zurückhaltung, deutsche und in Deutschland hergestellte Panzer bereitzustellen“, zitiert die Zeitung Sun aus dem Schreiben. „Wir möchten Sie jedoch in diesem Moment äußerster Dringlichkeit dringend bitten, Ihre Position zu überdenken und zuzulassen, dass ‚Leopard-2-Kampfpanzer‘ – sowohl deutsche als auch in Deutschland gebaute – in den nächsten Tagen an die Ukraine geliefert werden.“ Unterschrieben haben die Vorsitzenden der wichtigsten Parlamentsausschüsse sowie Dutzende weitere Abgeordnete.

Leopard-Panzer für die Ukraine: Polen will Genehmigung beantragen

Update vom Montag, 23. Januar, 10.45 Uhr: Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat angekündigt, notfalls auch ohne Zustimmung Deutschlands Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Es gebe eine Koalition zwischen Polen und anderen Staaten, sagte Lettlands Präsident Levits zu diesem Thema. Welche Staaten das seien, ließ er offen. Das müsse man die polnische Regierung fragen. Unterdessen wird Polen bei der Bundesregierung eine Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Kampfpanzer vom Typ Leopard an die Ukraine beantragen. Das kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Montag (23. Januar) in Posen an.

Leopard-Panzer für die Ukraine: Streit in der Ampel eskaliert

Erstmeldung vom Montag, 23. Januar, 10.15 Uhr: Berlin – Die Differenzen innerhalb der Ampel-Regierung um Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine wachsen sich zu einem handfesten Koalitionskrach aus. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich lieferten sich am Samstag (21. Januar) einen öffentlichen Schlagabtausch. Strack-Zimmermann bezeichnete Mützenich auf Twitter als „das Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik“. Sie schrieb: „Seine Ansichten von gestern führen in die Probleme von morgen. Er ist nicht mehr in der Lage, sein Weltbild der Realität anzupassen.“

Am Freitag (20. Januar) hatte Strack-Zimmermann Kanzler Olaf Scholz (SPD) im ZDF-heute-journal angegriffen, was wiederum eine heftige Reaktion Mützenichs auslöste. „Frau Strack-Zimmermann und andere reden uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein. Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien“, sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur. „Eine Politik in Zeiten eines Krieges in Europa macht man nicht im Stil von Empörungsritualen oder mit Schnappatmung, sondern mit Klarheit und Vernunft.“

Strack-Zimmermann hatte die Kommunikation insbesondere von Scholz in der Frage von Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine als „Katastrophe“ bezeichnet, denn einerseits unterstütze Deutschland die Ukraine massiv, durch die ausbleibende Entscheidung bei den Kampfpanzern entstehe aber ein anderer Eindruck. Scholz bleibe Erklärungen dafür schuldig.

Waffenlieferungen an die Ukraine: Mützenich warnt vor „Kaltem Krieg“

Mützenich betonte, Sicherheitspolitik beschränke sich nicht auf Waffenlieferungen. „Eine enge Abstimmung mit der militärischen Weltmacht USA und der Versuch einer Einbeziehung der aufsteigenden Ordnungsmacht China ist für ein belastbares Ende des Krieges in der Ukraine elementar.“ Beiden Ansprüchen werde Scholz seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gerecht. Er warnte auch vor einem neuen Kalten Krieg. „Zahllose alte und neue Kriege, auch in Europa, mit allen furchtbaren Konsequenzen wären die Folgen.“

Auch die grüne Bundestags-Vizepräsidenten Katrin Göring-Eckardt zeigte sich enttäuscht. „Ich hätte mir gewünscht, dass bereits in dieser Woche die deutsche Regierung den Weg für die Lieferung von Leopard-Panzern freigemacht hätte“, sagte sie der Funke Mediengruppe (Sonntag). „Diese werden in der Ukraine dringend gebraucht. Die Ukraine verteidigt nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch unsere Freiheit.“

Leopard-2 Lieferungen an die Ukraine: Makeiev fordert eine Lösung

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev forderte die Bundesregierung eindringlich auf, den Weg für die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern sofort freizumachen. „Wir brauchen deutsche Panzer - und zwar jetzt“, sagte er der dpa. „Wir haben keine Zeit zum Prüfen, Überlegen und Zögern. Was wir brauchen: entscheiden, trainieren und koordiniert liefern. Unverzüglich.“ (Red mit dpa/AFP)