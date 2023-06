Militärführung gegen Prigoschin: Selenskyj sieht Anzeichen für Machtkampf in Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag (6. Juni 2023) bei einer Pressekonferenz. © IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE \ apaimages

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist der Meinung, dass Putins Regime an Kraft verloren habe und erkennt Anzeichen für einen Machtkampf in Moskau.

Berlin - Der Chef der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin lässt im Ukraine-Krieg keine Gelegenheit ungenutzt, die russische Militärführung zu kritisieren. Aus Sicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verdichten sich die Anzeichen für einen „großen inneren Skandal“.

Ukrainischer Präsident Selenskyj spricht über Machtkampf in Moskau: „Großer innerer Skandal“

Seit Monaten kritisiert der Chef der privaten Söldnerarmee Wagner das Verteidigungsministerium in Moskau und den russischen Generalstab öffentlich. Den Machtkampf zwischen Prigoschin und der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin eingesetzten Militärführung beobachtet der ukrainische Präsident offenbar genau. „Ich glaube, dass sie einen großen inneren Skandal haben“, sagte Selenskyj in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Bild.

„Es gibt einen Krieg, den sie als militärische Spezialoperation bezeichnen, und einen politischen Kampf. Und zwar einen sehr ernsthaften. Zwischen verschiedenen Armeen, sowohl staatlichen als auch privaten“, so der Präsident der Ukraine. Im Militär gilt die Einheit der Führung als eines der grundlegenden Prinzipien. Die Streitkräfte sollten demnach einem einzigen Befehlshaber unterstellt sein. In Russland agiert die private Söldnerarmee Wagner hingegen offenbar weitgehend eigenständig.

Selenskyj hält Russlands Regime für schwach: „Putin hat die Kraft verloren“

Selenskyj geht im Bild-Interview davon aus, dass der Kremlchef sich seines Dilemmas bewusst sei. „Ich glaube, Putin versteht, [...] dass er ein Problem hat“, so der ukrainische Präsident. Das russische Regime sei schwach. „Putin hat die Kraft verloren, die er mal hatte.“ Die Geschäftspartner des Kreml hätten den Glauben an den Kremlchef verloren, das beeinflusse das Militär wie auch viele andere Aspekte.

Eine Zeit lang sei es Putins Strategie gewesen, rivalisierende Gruppen in verschiedenen Bereichen des Ukraine-Kriegs zu nutzen, um seine Macht zu sichern, hieß es im Mai in einem Bericht der Washington Post. Dies habe sichergestellt, dass keiner der konkurrierenden Akteure zu mächtig werde. Diese Strategie könne zwar Putin schützen, habe sich auf dem Schlachtfeld aber als katastrophal erwiesen, so die Analyse.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Berichte über einen mutmaßlichen Machtverlust Putins im Kreml gegeben. Bereits Oktober vergangenen Jahres schaffte es eine Meinungsverschiedenheit im innersten Kreis der russischen Elite in das tägliche Geheimdienst-Briefing von US-Präsident Joe Biden. Putin sei auf dem Weg, die Nationalisten und Machteliten in Russland zu enttäuschen, hieß es auch in einem damaligen Bericht des Institutes for the Study of War (ISW).