Prigoschin vergleicht Soledar mit Stalingrad – doch Putin geht auf Distanz

Von: Karolin Schäfer

Russland will Soledar eingenommen haben. Prigoschin vergleicht die Schlacht um die Stadt mit der um Stalingrad. Doch Putin distanziert sich von dem Wagner-Chef.

Soledar – Im Ukraine-Krieg toben rund um Bachmut und Soledar in der Region Donezk nach wie vor heftige Kämpfe. Die russische Militärführung und die berüchtigte Söldnertruppe „Wagner“ wollen Soledar längst eingenommen haben. Die Stadt gilt als potenziell wichtiges Ziel für Russland, um ukrainische Truppen in Bachmut einzukesseln – in jedem Fall aber als symbolträchtig.

News zum Ukraine-Krieg: Prigoschin vergleicht Soledar mit Stalingrad

Jewgeni Prigoschin, Chef der Gruppe Wagner und enger Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin, hat den Kampf um Soledar nun mit der Schlacht um Stalingrad verglichen, wie Nexta berichtet. Das Nachrichtenportal veröffentlichte am Montag (23. Januar) beim Kurznachrichtendienst Twitter ein Video, das den Söldnerboss bei einer Ansprache vor haftentlassenen Sträflingen zeigen soll. Wann das Video aufgenommen wurde, ist allerdings nicht bekannt.

Die Schlacht um Stalingrad gilt als eine der bekanntesten Schlachten im Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Armee versuchte 1942 die Stadt zu erobern. Nach hohen Verlusten kapitulierten die übrig gebliebenen Soldaten gegenüber der Roten Armee im Februar 1943. Die Schlacht gilt als Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg.

Ukraine-Krieg: Beziehung zwischen Putin und Prigoschin angespannt

Trotz russischer Eroberungsverkündungen bleibt Soledar schwer umkämpft. Dabei scheint sich vor allem die Beziehung zwischen Prigoschin und Putin verschlechtert zu haben. Nach den zahlreichen Verluste in der Region soll Putin beschlossen haben, wieder vermehrt auf das russische Militär zu setzen, urteilte zuletzt das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW) in seinem täglichen Bericht.

Eindrücke aus Soledar: Zerstörte Gebäude und Autos stehen in der Kleinstadt. © sna/imago

Zudem habe Putin in einer Fernsehansprache am 15. Januar Prigoschin und seine Wagner-Söldner nicht für die Eroberung von Soledar verantwortlich gemacht, sondern den Erfolg dem russischen Verteidigungsministerium zugeschrieben. Das Ministerium erkannte die Beteiligung der Söldner an der Schlacht nur vage an. Putin scheine sich also von der schwer kontrollierbaren Wagner-Truppe abzugrenzen, hieß es seitens des ISW. Damit könnte Putin Prigoschins Rolle im Ukraine-Krieg eindampfen.

Die Wagner-Söldner kämpfen seit Beginn des Ukraine-Krieges Seite an Seite mit dem russischen Militär und nehmen eine wichtige Rolle bei Offensiven in der Ukraine ein. Anfang Juli 2022 verlagerte die Truppe ihren Schwerpunkt auf Bachmut. Zur Unterstützung stattet Prigoschin seine Wagner-Einheit mit rekrutierten Häftlingen aus. (kas)