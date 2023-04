Neue Daten zu russischen Verlusten: Viele Offiziere unter den Toten

Von: Christian Stör

Russland erleidet im Ukraine-Krieg hohe Verluste. Darunter sind auch viele Offiziere. Unabhängige Untersuchungen deuten das Ausmaß an. Der News-Ticker.

Moskau - Russland muss im Ukraine-Krieg weiter schwere Verluste hinnehmen. Öffentlich zugängliche Daten deuten darauf hin, dass mindestens 19.688 russische Soldaten bisher im Kampf gefallen sind. Dies geht aus den Zahlen hervor, die der russische Dienst der BBC und das unabhängige russische Medienunternehmen Mediazona regelmäßig veröffentlichen.

Die Daten stützen sich einzig auf bestätigte Quellen, die die Namen der Toten nennen. Darunter fallen Social-Media-Posts von Verwandten, Berichte in lokalen Medien und Aussagen der regionalen Behörden. Da nur öffentlich verfügbare Berichte überprüft werden können, dürfte die tatsächliche Zahl der Todesopfer allerdings deutlich höher liegen. Zudem können keine Angaben über vermisste oder gefangene Soldaten gemacht werden.

Zum Vergleich: Im zehn Jahre währenden Afghanistan-Krieg von 1979 bis 1989 sind nach offiziellen Angaben 14.453 sowjetische Soldaten gefallen, 53.753 Soldaten wurden damals verwundet.

Eine Luftaufnahme von Bachmut, dem Schauplatz schwerer Kämpfe mit russischen Truppen in der Region Donezk, Ukraine. © Libkos/dpa

Verluste von Russland im Ukraine-Krieg: Zahlreiche Offiziere unter den Opfern

An der Spitze der Opferliste stehen nach wie vor die Kämpfer, die von der Wagner-Gruppe rekrutiert und in der Schlacht um die strategisch wichtige Kleinstadt Bachmut eingesetzt wurden. Bisher bekannt sind die Namen von 1.100 Soldaten, die dort starben. Allerdings gibt es demnach unter freiwilligen Söldnern weniger Verluste als unter den Gefangenen, die von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin eingezogen worden sind. Insgesamt hat Mediazona die Namen von 1.783 mobilisierten Wehrpflichtigen ausgemacht, die bisher im Krieg gefallen sind.

Schwere Verluste gibt es besonders auch in den höheren Rängen. So soll die russische Armee seit Beginn der Kampfhandlungen bisher mehr als 2.000 Offiziere verloren haben. Allein in den vergangenen zwei Wochen konnte Mediazona den Tod von neun russischen Offizieren im Rang eines Oberstleutnants oder höher bestätigen. In der Regel handelt es sich um junge und unerfahrene Militärs, die erst kürzlich befördert wurden. 220 von ihnen hatten den Rang eines Oberstleutnants oder höher, auf oberster Ebene sind demnach fünf Generalmajore gestorben:

Wladimir Frolow

Roman Kutusow

Andrei Suchowezki

Dimitri Uljanow

Andrei Paly

Auch der Twitter-Account „KilledInUkraine“ geht davon aus, dass mehr als 2.000 russische Offiziere im Ukraine-Krieg gefallen sind. Hier ist von 2.055 Opfern die Rede.

Verluste für Russland: Kreml nennt keine Zahlen mehr

Der Kreml selbst gibt seit September keine Zahlen zu den eigenen Verlusten bekannt. Verteidigungsminister Sergei Schoigu nannte damals die Zahl von 5.937 getöteten Militärangehörigen. Allerdings meldete das britische Verteidigungsministerium am 17. Februar, dass russische Truppen und Wagner-Söldner seit Beginn des Ukraine-Kriegs wahrscheinlich bis zu 200.000 Opfer erlitten hätten. Bis zu 60.000 Soldaten seien gestorben, hatte das Ministerium im Februar ausgewertet. Der ukrainische Generalstab sprach am 14. April von mehr als 181.000 „liquidierten russischen Soldaten“. (cs)