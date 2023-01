Sorge vor Putins neuer Mobilisierungswelle – doch Russland fehlen Waffen

Von: Bona Hyun

Russland will seine Armeestärke vergrößern. Doch für die neuen Einheiten wird es nicht genug Waffen geben. © Dmytro Smolienko/imago

Der Kreml will weiter seine Armee aufstocken. Doch Russland fehlt es derzeit nicht nur an Soldaten – für neue Militär-Einheiten gibt es kaum Waffen.

Kiew – Der Ukraine-Krieg beschert Russland immer mehr Verluste. Trotzdem gibt es bislang keine Anzeichen dafür, dass Kreml-Chef Wladimir Putin zur Einsicht kommen wird. Denn Russland will wohl weiterhin Soldaten anwerben und die Armee vergrößern. Der ukrainische Vizegeheimdienstchef, Vadym Skibitsky, sprach im jüngsten Interview mit der ukrainischen Nachrichtenagentur ukrinform von 315.000 eingezogenen, russischen Soldaten. Doch nicht alle von ihnen werden gut ausgerüstet in den Krieg ziehen: Laut Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes fehlt es Russland an Waffen.

Ukraine-Krieg: Russische Armee baut neue Einheiten auf – doch den Soldaten fehlen Waffen

„Es gibt nicht genug Waffen für die neuen Einheiten. Die Russen produzieren weniger, als sie verlieren“, sagte Skibitsky in einem Interview mit ukrinform. Der Vizegeheimdienstchef verweist zudem auf die schlechten Zustände der russischen Waffen, die seit Jahren nicht gebraucht wurden und repariert werden müssen. Das habe man beispielsweise auch bei der ersten Gardepanzerarmee beobachten können, berichtet merkur.de.

Skibitsky geht davon aus, dass Putin für seine Mobilisierungsvorbereitungen die Armee auf bis zu 500.000 zusätzliche Soldaten aufstocken wird. „Dann wird es noch größere Probleme mit der Versorgung geben“, so Skibitsky gegenüber ukrinform. Es wäre zumindest nicht neu, dass Russland Nachschubprobleme hat und es den russischen Truppen an Ausrüstung mangelt. Zuletzt haben sich auch Berichte der russischen Soldaten über die schlechten Zustände in der Armee gehäuft.

Russland will bis zu 500.000 Soldaten rekrutieren – Sorge vor Putins neuer Mobilisierungswelle

Doch trotz Mangel an Waffen will Putin wohl weiter Vorbereitungen für eine neue Militär-Operation treffen, die auch Belarus involvieren könnte. „Die Russen wollen eine Wehrpflicht in den derzeit besetzten Gebieten von Luhansk und Donezk durchsetzen. Es wird bald keine männlichen, normalen Arbeiter mehr dort geben“, so Skibitsky. Gegenüber denen, die sich dem widersetzen, gebe es keine Gnade. „Das ist Russland und wenn man was Falsches sagt, dann wird man direkt verhaftet“, so Skibitsky weiter.

Schon seit Wochen gibt es Gerüchte, dass Russlands Machthaber Wladimir Putin in der zweiten Januarhälfte eine neue Mobilisierungswelle ausrufen wird. Dafür werden immer mehr junge Männer eingezogen und sogar Häftlinge werden für den Krieg rekrutiert. Zudem hat Putin die Bildung neuer Divisionen und die Wiedereinführung von Militärbezirken in Westrussland in Auftrag gegeben. Kurz vor Silvester hatte Putin das Verteidigungsministerium damit beauftragt, die Zahl der russischen Soldaten von 1,15 Millionen auf 1,5 Millionen aufzustocken. Der Think Thank Institute for the Study of War (ISW) verweist darauf, dass der ukrainische Geheimdienst sogar eine Erhöhung auf zwei Millionen Soldaten erwarte. (bohy)