„Praktisch niedergebrannt“: Selenskyj erzählt von Zerstörung in ukrainischen Städten

Von: Markus Hofstetter

Nach dem Rückzug aus Cherson konzentriert Putin seine Streitkräfte im Osten der Ukraine. Seit Kriegsbeginn soll Russland 4700 Raketen auf die Ukraine abgeschossen haben. Der News-Ticker.

Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums : Russische Streitkräfte bauen Stellungen in Luhansk aus.

Kiew/Moskau/London - Die russischen Streitkräfte sollen sich nach ihrem Rückzug über den Fluss Dnjepr in der Südukraine auf die Verteidigung der Stadt Swatowe im Osten des Landes konzentrieren. Das geht aus der täglichen Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums zum Ukraine-Krieg hervor.

Ursache ist demnach, dass die Truppen von Wladimir Putin dort am verletzlichsten sind. „Als bedeutendes Bevölkerungszentrum im Gebiet Luhansk wird die russische Führung höchstwahrscheinlich die Beibehaltung der Kontrolle über Swatowe als politische Priorität ansehen“, hieß es demnach aus London.

In der Gegend habe es in den vergangenen Wochen heftige Artilleriegefechte gegeben. Russland baue dort wie an anderen Stellen der Front seine Verteidigungspositionen aus, die allerdings vornehmlich mit schlecht ausgebildeten Reservisten besetzt seien.

„Die Kommandeure kämpfen jedoch wahrscheinlich mit der militärischen Realität, eine glaubwürdige Verteidigung aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig versuchen, offensive Operationen weiter südlich in Donezk mit Ressourcen auszustatten“, teilte das Ministerium weiter mit. „Sowohl die Verteidigungs- als auch die Offensivfähigkeit der russischen Truppen wird weiterhin durch einen ernsthaften Mangel an Munition und qualifiziertem Personal behindert.“

Ukraine-Krieg: Russland hat seit Kriegsbeginn 4700 Raketen abgeschossen

Die Ukraine leidet indes weiterhin schwer unter dem Beschuss durch russische Raketen und Drohnen. Seit Kriegsbeginn hat Russland die Ukraine nach deren Angaben mit knapp 4700 Raketen beschossen und große Teile des Landes in Trümmer gelegt. „Hunderte unserer Städte sind praktisch niedergebrannt, tausende Menschen wurden getötet, Hunderttausende wurden nach Russland deportiert“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag (20. November).

Präsident Selenskyj wirft Russland vor, die Ukraine in Trümmer zu legen. Hier inspiziert eine Frau die Reste ihres Hauses in Kramatorsk, das laut ukrainischen Angaben durch russischen Beschuss beschädigt wurde. (19. November 2022) © Andriy Andriyenko/dpa/picture alliance

Sowohl der Staatschef als auch der Generalstab in Kiew berichteten zudem, dass es weiterhin schwere Kämpfe vor allem im Donbass-Gebiet im Osten des Landes gebe. Obwohl es wegen der Verschlechterung des Wetters weniger Angriffe gibt, bleibt die Zahl der russischen Artillerieüberfälle leider hoch.“ Auch der Generalstab in Kiew hatte zuvor von fortgesetzten Zusammenstößen an verschiedenen Frontabschnitten im Osten des Landes berichtet. Bei Luhansk seien mehrere russische Vorstöße abgewehrt worden, hieß es. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.