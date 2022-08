Gleichgeschlechtliche Partnerschaft: Selenskyj zeigt Flagge gegen Putin

Von: Yannick Hanke

Teilen

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht sich für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften in seinem Land aus. © Federico Gambarini/dpa/imago

Mitten im Ukraine-Krieg spricht sich Präsident Wolodymyr Selenskyj für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften in seinem Land aus. Dies wäre ein großer Schritt.

Kiew – Fast 28.000 Personen haben in einer Online-Petition die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe in der Ukraine gefordert. Nun hat sich auch Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Wort gemeldet – und sich für die Zulassung eingetragener gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in seinem Land ausgesprochen. Und das mitten im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt sich für LGBTQ-Personen in seinem Land ein

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, stellte Selenskyj aber auch direkt klar, dass die Ehe der ukrainischen Verfassung zufolge ein Bund zwischen Mann und Frau sei. Und unter den Bedingungen des Kriegsrechts könne die Verfassung nicht geändert werden. Nichtsdestotrotz habe die ukrainische Regierung schon Optionen für die Legalisierung eingetragener Partnerschaften vorbereitet.

Die Demokratie eines Staates würde sich in einer modernen Welt auch darin zeigen, dass er die gleichen Rechte aller sicherstelle, betonte Selenskyj. Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften würden einen großen Schritt für die Ukraine bedeuten. Schließlich stand Homosexualität hier bis 1991 noch unter Strafe. Doch sind LGBTQ-Personen in bewaffneten Auseinandersetzungen und humanitären Notlagen nach wie vor besonders gefährdet.

Ukraine-Krieg macht unterdrückte Lage von LGBTQ-Personen deutlich – Zeitenwende durch EU?

Der von Russlands Präsident Wladimir Putin geführte Ukraine-Krieg hat die Lage der LGBTQ-Personen, die vor diesem fliehen wollten, besonders ins Blickfeld gerückt. Das erklärte die Europäische Union (EU) bereits am 17. Mai 2022, dem Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie.

Denn ganz offenbar wurden Transgender-Personen daran gehindert, die Ukraine zu verlassen. Sie waren gar physischer Gewalt ausgesetzt. Deswegen fordert die EU, die LGBTQ-Gemeinde mehr zu unterstützen und ihnen Schutz und ein sicheres Umfeld zu bieten. Der Erklärung hat sich jedoch nicht nur die Ukraine angeschlossen, sondern auch Länder wie Bosnien und Herzegowina und die Republik Moldau.