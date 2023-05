Selenskyj besucht Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag – und macht zuvor Ansage an Putin

Von: Stephanie Munk

Selenskyj besucht den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Anschläge auf Putin habe die Ukraine nicht nötig, sagte er zuvor – denn dieser werde ohnehin bestraft werden.

Den Haag - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gesprächen am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) im niederländischen Den Haag eingetroffen. Das Gericht ermittelt zu möglichen Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg. Ein konkreter Haftbefehl erlassen wurde bisher gegen Russlands Präsident Wladimir Putin und der Kinderrechtsbeauftragten im Kreml, Maria Lwowa-Belowa, die kürzlich ein Interview gab und die Vorwürfe gegen sie als lächerlich abtat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag (4. Mai) in Den Haag eine Rede gehalten. © Remko de Waal/Imago

Selenskyj hält Rede in Den Haag - Danach treffen mit Staatschefs

Am Donnerstagmorgen (4. Mai) besuchte Selenskyj offenbar zuerst den niederländischen Senat in Den Haag, ehe er zum IStGH reiste, wo er eine Rede hielt. Geplant ist außerdem ein Gespräch Selenskyjs mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte und dem belgischen Regierungschef Alexander De Croo in Den Haag, wie der belgische Ministerpräsident im Onlinedienst Twitter schrieb.

Es ist der erste offizielle Besuch von Selenskyj in den Niederlanden. Der ukrainische Präsident landete am Mittwochabend (3. Mai) auf dem Flughafen Amsterdam-Schiphol, nachdem er zuvor an einem Treffen verschiedener nordischer Länder im finnischen Helsinki teilgenommen hatte.

Selenskyj kämpferisch: Putin werde als Kriegsverbrecher vor Tribunal enden

Am Rande seines Besuchs in Finnland warf Selenskyj Russland vor, sich jüngste Anschuldigungen zu einem angeblichen Drohnenangriff auf den Kreml ausgedacht zu haben. „Wir greifen Putin nicht an, das überlassen wir dem Tribunal.“ Russlands Führung verbreite gezielt Falschinformationen, weil sie den Ukraine-Krieg bereits verloren habe. Der Kreml versuche so, seine Soldaten für den Kampf gegen das Nachbarland zu motivieren.

Zuvor waren Videos einer angeblichen Drohnenattacke in der Nacht auf den Kreml aufgetaucht. Die russische Regierung sprach von einem „Attentatsversuch“ mit Putin als Ziel. Experten halten den angeblichen Anschlag allerdings für Fake-News.

Selenskyj plant kommende Woche offenbar auch eine Reise nach Deutschland. Weil Informationen über den Berlin-Besuch aber schon jetzt durchgesickert sind, scheint man in Kiew verärgert zu sein – und erwägt jetzt wohl, die Visite wieder abzusagen. (smu/AFP/dpa)