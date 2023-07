Für Aufklärungs- und Angriffsmissionen: Ukraine stellt neue Seedrohne vor

Von: Andreas Apetz

Bereits im Oktober 2022 kam es zu einer Explosion auf einer Krim-Brücke, die das russische Festland und die Halbinsel über die Straße von Kertsch verbindet. (Archivfoto) © dpa

Auf einer Waffenmesse hat das Verteidigungsministerium der Ukraine seine neue Seedrohne präsentiert. Ihre Reichweite soll bis zur Krim-Brücke reichen.

Kiew – Der Einsatz von Drohnen ist integraler Bestandteil der modernen Kriegsführung. Auch im Ukraine-Krieg ist es ein stetiges Wechselspiel um die Lufthoheit in den Kampfgebieten. Dass Drohnen nicht nur aus der Luft agieren, bewies die Ukraine zuletzt mit ihrem Angriff auf die Krimbrücke. Dort verursachte eine Marine-Drohne aus dem Wasser heraus eine Explosion und hinterließ schwerer Schäden. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat nun eine neue maritime Angriffsdrohne vorgestellt. Sie heißt Magura V5.

Neue Seeflotte der Ukraine könnte Krim-Brücke erreichen

Auf der diesjährigen internationalen Messe der Verteidigungsindustrie in Istanbul, IDEF 2023, wurden Details zum neuen ukrainischen unbemannten Wasserfahrzeug vorgestellt. Der Name Magura steht als Abkürzung für „Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus“, was mit „Maritimer unbemannter autonomer Robotermaschine“ übersetzt werden kann.

Laut der ukrainischen Website Industrial Portal ist die Magura V5 ein Mehrzweck-Überwasserschiff der neuesten Generation. Es wurde von der ukrainischen Staatsfirma SpetsTechnoExport entwickelt und ist vielseitig einsetzbar. Neben Aufklärmissionen oder Patrouillen soll die Seedrohne auch Angriffe durchführen können.

Optisch ähnelt die Magura V5 einem Schnellboot mit spitzem Rumpf. Laut den Entwicklern soll die Form dazu beitragen, dass das Fahrzeug von Radarsystemen schwieriger erfasst werden kann, gleichzeitig soll das Gefährt hoch manövrierfähig sein. Die maritime Drohne misst eine Länge von 5,5 Metern bei einer Breite von 1,5 Metern. Die Höchstgeschwindigkeit liebt bei 42 Knoten, was etwa 75 Kilometern pro Stunde entspricht. Die Magura V5 besitzt eine Reichweite von 833 Kilometern und kann es eine Fracht von bis zu 320 Kilogramm tragen.

Bislang gibt es noch keine belegbaren Informationen über den Einsatz der neuen Seedrohne im Ukraine-Krieg. In Berichten über den jüngsten Angriff auf die Krimbrücke wurden schwarze Kamikaze-Drohnen erwähnt – die Magura-Drohne ist ebenfalls schwarz. Mit ihrer enormen Reichweite wäre sie in der Lage, sowohl die für Putin wichtige Krim-Brücke zu erreichen, als auch den Hafen der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol.

Ukraine sammelte Spenden für Seedrohnenflotte

Das Fahrzeug wurde von der ukrainischen Firma SpetsTechnoExport entwickelt. Sie präsentierte auf der IDEF 2023 weitere Erfindungen, wie einen Raketenwerfer, der von heimischen Ingenieuren konstruiert wurde. Die Ukraine hatte im vergangenen Jahr bereits zu Spenden aufgerufen, um ihre eigenen Seedrohnen zu bauen. Man hatte das Ziel, eine Seedrohnenflotte durch das Spendenportal United24 zu finanzieren. Bis Ende Juli sammelte die Plattform fast 424 Millionen US-Dollar. Das Geld wird auf mehrere Projekte verteilt. Der Preis einer Magura-Drohne wurde mit 250.000 US-Dollar (230.000 Euro) dotiert. (aa)