Zeitenwende in der Schweiz: Erstmals Mehrheit für Nato-Annäherung

Von: Vincent Büssow

Die Schweiz hält auch im Ukraine-Krieg an ihrer Neutralität fest. Eine Umfrage zeigt jetzt aber ein historisches Umdenken.

Bern – Der Ukraine-Krieg führt nicht nur in Deutschland zu einem Umdenken, was die internationale Militärpolitik betrifft. Auch in der historisch neutralen Schweiz hat sich seit dem Einmarsch Russlands in das Nachbarland die Meinung in dieser Hinsicht weitgehend gedreht. So ist laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Verteidigungsministeriums erstmals mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der schweiz für eine Annäherung ihres Landes an die Nato.

Die Schweiz ist historisch neutral. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs kommt es aber immer mehr zu einem Umdenken. (Archivbild) © Marcel Bieri/dpa

Die Schweiz im Ukraine-Krieg: 55 Prozent befürworten Nato-Annäherung

Demnach stimmten im Januar dieses Jahres 55 Prozent solch einer Strategie zu, das sind immerhin stolze zehn Prozentpunkte mehr als noch ein Jahr zuvor. 53 Prozent vertraten zudem die Meinung, dass die Neutralität es zulasse, die militärische Verteidigung der Schweiz zusammen mit der Nato zu planen.

Jedoch sprachen sich weiterhin zwei Drittel der Befragten gegen einen Beitritt zur Nato aus. Die Zustimmung zur Neutralität der Schweiz ist laut der Umfrage mit 91 Prozent zwar weiterhin sehr hoch, dennoch ist dieser Wert um sechs Prozentpunkte gesunken.

Aussage Zustimmungsquote Die Schweiz sollte ihre Neutralität behalten 91 Prozent Die Schweiz sollte sich der Nato annähern 55 Prozent Die Neutralität lässt es zu, dass die Schweiz ihre militärische Verteidigung zusammen mit der Nato plant. 53 Prozent

Quelle: Studie „Sicherheit 2023“ mit 1238 wahlberechtigten Teilnehmern aus der Schweiz.

Neutralität im Ukraine-Krieg: Wie verhält sich die Schweiz?

Das Parlament und die Regierung der Schweiz vertreten die Position, dass Käufer von Schweizer Kriegsmaterial dies weiterhin nicht an Drittstaaten liefern dürfen, die sich im Krieg befinden. Mit Verweis auf die Neutralität verhindert Bern so unter anderem deutsche Lieferungen von Schweizer Panzermunition an die Ukraine.

Zudem steht aktuell die Frage im Raum, ob Deutschland alte Leopard-2-Kampfpanzer von der Schweiz zurückkaufen kann. (vbu mit dpa)