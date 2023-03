Schüler mit Kalaschnikows: Russland beginnt wohl mit Waffentraining für Kinder auf der Krim

Von: Sandra Kathe

Auf der illegal annektierten Krim werden Kinder an Waffen ausgebildet. © Screenshot/Twitter/@francis_scarr

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim und wohl bald auch in Russland steht für Kinder Berichten zufolge bald Militärtraining auf dem Lehrplan.

Sewastopol/Moskau – Ein Video, das derzeit auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet wird, legt nahe, dass auf der Krim nun auch bereits Kinder im Umgang mit Waffen trainiert werden. So sind darauf etwa Schülerinnen und Schüler in Schuluniform zu sehen, die – scheinbar im Wettlauf gegeneinander – Gewehre zusammensetzen, während ihre Mitschüler im Hintergrund kleine Flaggen schwenken, die der der von Russland annektierten Region Krim ähneln.

Ein späterer Ausschnitt zeigt eine Gruppe kleinerer Kinder, die Pseudo-Uniformen tragen und ebenfalls mit Waffen in der Hand auf Kommando Kampfsportübungen machen. Verbreitet hatte das Video unter anderem der BBC-Journalist Francis Scarr. In einem kurzen Textbeitrag dazu heißt es, dass nach Informationen russischer Staatsmedien das Militärtraining für Grundschüler auf der annektierten Halbinsel Krim begonnen hätte.

Militärausbildung für Kinder: Menschenrechtsexperte sieht düstere Zukunft im Ukraine-Krieg

Auch das ukrainische Online-Medium Hromadske berichtete über die makabren Szenen, die nach seinen Recherchen zunächst über den Politiker Dmitry Lubinets, Ombudsmann für Menschenrechtsthemen im ukrainischen Parlament, verbreitet wurden. Dieser hatte das Video auf seinem Telegram-Kanal gepostet und darunter geschrieben, dass nach Angaben des Sprechers des „sogenannten Parlaments der annektierten Krim“ nicht nur für Grundschulkinder, sondern auch bereits für Kinder im Kindergartenalter „militärische Grundausbildungskurse“ stattfänden.

Lubinets Informationen zufolge sei auch in Russland fürs neue Schuljahr eine Lehrplanänderung geplant, nach der militärische Grundausbildung zukünftig für Kinder auf dem Stundenplan stünde, schreibt dieser auf Telegram und kommentiert: „Die ganze Welt weiß, dass Kinder die Zukunft der Nation sind. Doch wie kann die Zukunft aussehen, wenn der Kriegskult in Russland ständig auf der Tagesordnung steht?“

Ukraine-Krieg: Russland annektierte vor genau neun Jahren die Krim

Vor genau neun Jahren hat Russland die offiziell zur Ukraine zählende Halbinsel Krim annektiert, was auch große Wellen an internationaler Kritik nicht verhindern konnten. Viele Kreml-Gegner sind seither aus der Region geflohen. Menschen, die sich im Rahmen des Jahrestags etwa gegenüber Reportern des Senders ZDF äußerten, übten trotz des anhaltenden Ukraine-Kriegs kaum Kritik an den russischen Besatzern. (saka)