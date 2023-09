Scholz zögert bei Taurus-Lieferung – Ampel kritisiert: „Das ist verantwortlungslos“

Von: Bona Hyun

In der Debatte um die Lieferung von Taurus-Raketen erntet der Bundeskanzler scharfe Kritik. Ampel-Politiker drängen Scholz zügig zum Handeln.

Berlin – Die Koalitionspartner üben weiter Druck auf Kanzler Olaf Scholz (SPD) wegen der zögerlichen Taurus-Lieferung aus. Mittlerweile haben Ampel-Politiker wenig Verständnis für die ausbleibende Waffen-Lieferung an die Ukraine. „Auf was wartet der Bundeskanzler in Gottes Namen?“, schrieb FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Sonntagabend (3. September) auf „X“, ehemals Twitter. Scholz „alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos“, fügte sie hinzu.

Taurus für die Ukraine? Regierung macht weiter Druck auf Scholz

Auch der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak bekräftige die Forderung seines Landes nach einer baldigen Lieferung der Taurus-Marschflugkörper. „Es ist notwendig, Entscheidungen schneller und entschiedener zu treffen“, sagte Podoljak gegenüber der Bild. Es gebe „keine andere Möglichkeit, die russische Logistik und die Nachhut zu zerstören, also wird Taurus gebraucht“, argumentierte er.

Die Ukraine drängt Deutschland seit längerem dazu, die Marschflugkörper mit großer Reichweite und Zerstörungskraft zu liefern. Auch die Grünen und die FDP fordern seit Wochen entsprechende Lieferungen an Kiew. Der Kanzler hat sich bisher nicht für oder gegen die Militärhilfe entschieden. So wie in der Vergangenheit werde die Bundesregierung jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen – was gehe, was Sinn mache, was der deutsche Beitrag sein könne, sagte der SPD-Politiker Mitte August im ZDF-Sommerinterview. Scholz sagte weiter: „Wir beschäftigen uns mit all den Fragen, die an uns herangetragen werden“. Er wolle sich dazu aber erst äußern, „wenn es etwas zu sagen gibt“.

Scholz zögert bei Lieferung von Taurus – und erntet Kritik

Ein aus Reihen der SPD angebrachtes Argument gegen die Lieferung ist die Sorge vor einer drohenden Eskalation des Konflikts, da das Waffensystem mit seiner Reichweite von mehr als 500 Kilometern auch russisches Staatsgebiet erreichen kann. Ziel ist laut Podoljak allerdings nicht, „das russische Territorium anzugreifen“, sondern „Die Ressourcen der Besatzer zu zerstören“, sagte er der Bild.

Podoljak führte weiter aus, dass fehlende Waffen im vergangenen Jahr ein schnelleres Vorrücken der ukrainischen Armee verhindert hätten. „Leider gab es im letzten Jahr keine derartige Ausrüstung, und in der jetzigen Phase des Krieges reicht sie nicht mehr aus“, erläuterte der Präsidentenberater. Die Menge an Waffen, „die im letzten Jahr über den Ausgang des Krieges entscheiden konnte, reicht heute nicht mehr aus; es sollte mehr davon geben.“

Gegenoffensive der Ukraine schreitet im Süden weiter voran

Die Gegenoffensive der Ukraine läuft mittlerweile seit mehr als drei Monaten. Fortschritte erzielen die ukrainischen Truppen derzeit an der südlichen Front. Vor Kurzem gelang der Durchbruch an der „wichtigsten Verteidigungslinie“ in Saporischschja. Vieles spricht dafür, dass die Ukrainer den Russen überlegen sind und sich der zweiten und dritten Verteidigungslinie nähern werden. Derweil fällt die Bilanz für die russischen Truppen schlecht aus, da ihnen Material und Personal ausgehen. (bohy mit Agenturen)