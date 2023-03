Russland bereitet Evakuierung der Krim vor - schwere Verluste im Ukraine-Krieg

Von: Daniel Dillmann

Im Osten der Ukraine tobt die Schlacht um Bachmut. Russlands Armee erleidet bei den konstanten Angriffen hohe Verluste. Der News-Ticker.

Angriff auf Krim : Russland bereitet sich auf Attacke der Ukraine vor.

: Russland bereitet sich auf Attacke der Ukraine vor. Verluste im Ukraine-Krieg : Russlands Verluste im Ukraine-Krieg in der Übersicht.

im : Russlands Verluste im Ukraine-Krieg in der Übersicht. Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew - Noch immer ist es der russischen Armee nicht gelungen, die strategisch wichtige Stadt Bachmut einzunehmen. Die Schlacht um die Stadt im Osten des Landes gilt mittlerweile als die blutigste im seit gut 13 Monaten tobenden Ukraine-Krieg.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte wiederholt erklärt, die einst 70.000 Einwohner zählende Stadt unter allen Umständen halten zu wollen. Der Kreml wiederum setzt alles an die Eroberung von Bachmut - und ist offenbar bereit, dafür hohe Verluste in den eigenen Reihen in Kauf zu nehmen.

Ukraine-Krieg: Russlands Attacken angeblich abgewehrt

Laut der ukrainischen Militärführung habe man die Angriffe Russlands nicht nur um Bachmut bis auf Weiteres zurückschlagen können. Auch bei den Kämpfen um Cherson und Saporischschja seien den Besatzern durch entschlossene Gegenwehr spürbare Verluste zugefügt worden.

Im Süden des Landes bereitet Kiew offenbar sogar eine eigene Offensive im Ukraine-Krieg vor. Im Ziel dieser Bemühungen steht laut ukrainischen Medien die Halbinsel Krim, die Russlands Präsident Wladimir Putin im Jahr 2014 annektierte. Wie unter anderem das Nachrichtenportal Ukrinform berichtet, würden sich die russischen Streikräfte in der Region aufgrund hoher Verluste „auf eine mögliche Zwangsevakuierung“ vorbereiten. Russische Beamte würden die Häuser besuchen und sich nach den dort wohnenden russischen Staatsbürger erkundigen, insbesondere, ob darunter Kinder oder ältere Menschen wären.

Verluste Russlands im Ukraine-Krieg in der Übersicht

Soldaten: 163.320 (+760)

163.320 (+760) Flugzeuge: 305 (+1)

305 (+1) Hubschrauber: 290 (+1)

290 (+1) Panzer: 3.506 (+2)

3.506 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6.823 (+13)

6.823 (+13) Artilleriesysteme: 2.552 (+13)

2.552 (+13) Flugabwehrsysteme: 265 (+3)

265 (+3) Mehrfachraketenwerfer: 504 (+1)

504 (+1) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5.401 (+1)

5.401 (+1) Schiffe: 18

18 Drohnen: 2.145

2.145 Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 18. März

Angriff auf Krim: Russland bereitet sich auf Attacke der Ukraine vor

Bereits am Donnerstag hatte Vadym Skibitsky, Vize-Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, gesagt, Russland würde aufgrund der hohen Verluste im Ukraine-Krieg bereits „Verteidigungsmaßnahmen“ auf der Halbinsel vorbereiten. Moskau habe den Befehl erteilt, die „defensive Infrastruktur auf Kampfbereitschaft“ zu halten. Wladimir Konstantinow, von Putin eingesetzter, russischer Statthalter der Krim, sagte gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, man habe auf der Halbinsel begonnen, Schülerinnen und Schüler an der Waffe auszubilden.

Kremlchef Putin und der Machtapparat in Moskau feiern offiziell den neunten Jahrestag der „Wiedervereinigung“ der Schwarzmeer-Halbinsel Krim mit Russland. Die Annexion von 2014 wird international als Völkerrechtsbruch betrachtet. Die ukrainische Staatsführung hat immer wieder betont, dass sie eine Befreiung des ukrainischen Gebiets von der russischer Besatzung anstrebt.

Russische Truppen im Einsatz auf der Krim-Halbinsel. © Sergei Malgavko/dpa

Ein eigens angesetztes russisches Festkonzert im Moskauer Luschniki-Stadion zur Feier des Jahrestags ist Medienberichten zufolge abgesagt worden. Grund dafür sei die Angst vor einem Anschlag oder anderen Zwischenfällen. Die russischen Behörden haben dennoch festliche Höhepunkte angekündigt - und die russische Hauptstadt mit Festbeflaggung geschmückt. (mit dpa)