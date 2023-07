Neue Regeln für Einberufung: Putin kann jetzt Rentner-Offiziere an die Front schicken

Von: Stephanie Munk

Viele Russen fürchten eine Einberufungswelle für den Ukraine-Krieg. Ein neues Gesetz der Duma sorgt dafür, dass auch ältere Männer für die Front infrage kommen.

Moskau – Experten gehen davon aus, dass Russland im Ukraine-Krieg vergleichsweise schwere Verluste erlitten hat. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Ein neues Gesetz macht aber klar, dass der russische Präsident Wladimir Putin für seinen Krieg in der Ukraine offenbar mehr Soldaten braucht – und erreichen will, dass auch ältere Männer als bisher an der Front kämpfen: Das russische Parlament hat jetzt das Höchstalter für die Einberufung zum Wehrdienst deutlich erhöht.

Soldaten nehmen an einer Abschlussfeier in der Militärakademie des Generalstabs von Russlands Armee teil. © Mikhail Metzel/TASS/Imago

Offiziere dürfen jetzt bis 70 Jahre im Ukraine-Krieg eingesetzt werden

Die Duma hat das Gesetz am Dienstag (18. Juli) verabschiedet. Es betrifft zum einen die russische Reserve von Männern, die sich nach Beendigung ihres Militärdienstes für regelmäßige Ausbildung und eine Vergütung angemeldet haben. Hier hat die Duma jetzt die Altersgrenzen für die höchsten Ränge auf 70 statt 65 Jahre hochgesetzt. Andere hochrangige Offiziere dürfen nun bis 65 Jahre, jüngere Offiziere bis 60 Jahre und alle anderen bis zum Alter von 55 statt 45 Jahre eingesetzt werden.

Männer, die ihren Dienst ohne weitere Verpflichtung abgeschlossen haben, kann das Militär in Russland fortan je nach Kategorie bis zum Alter von 40, 50 oder 55 Jahren einberufen. In allen Fällen wurde die Altersgrenze um fünf Jahre angehoben, hieß es auf der Website des Unterhauses.

Verluste im Ukraine-Krieg: Russland hob Höchstalter für Wehrdienst an

Auch das Höchstalter für den Wehrdienst hat die Regierung von Putin wegen der Verluste im Ukraine-Krieg bereits angehoben – von 27 auf 30 Jahre. Zudem ist es für junge Männer schwieriger geworden, der Einberufung zu entgehen. Der Kreml erließ im April ein neues Gesetz, mit dem Männer in Russland auch über digitale Bescheide ins Militär einberufen werden sollen. Rekruten werden auch per Kameraüberwachung identifiziert.

Russland hatte vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs im September 2022 seine erste Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg angekündigt. Mehr als 300.000 ehemalige Soldaten wurden einberufen. Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat angekündigt, die Zahl der Berufssoldaten und Wehrpflichtigen insgesamt von 1,15 Millionen auf 1,5 Millionen zu erhöhen. Dies veranlasste mutmaßlich Hunderttausende Russen zum Verlassen des Landes, um nicht eingezogen zu werden.

Russlands Soldaten für den Ukraine-Krieg: Mehr Freiwillige, mehr Berufssoldaten

Auch mit einer anderen Maßnahme machte die russische Seite zuletzt deutlich, dass mit einem Ende des Ukraine-Kriegs auf absehbare Zeit nicht zu rechnen ist.: Das Verteidigungsministerium richtete weitere Musterungsstellen zur Anwerbung von Freiwilligen ein.

Die Zahl der Bewerber sei bedeutend gestiegen, hieß es in einer Mitteilung. Nach offiziellen Angaben haben sich in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Freiwillige für den Ukraine-Krieg gemeldet. Allerdings haben sich auch viele jungen Russen einer Einberufung entzogen.

Nach offiziellen russischen Angaben sind in Russland außerdem seit Jahresbeginn 185.000 neue Berufssoldaten der Armee beigetreten. Allein in der ersten Juliwoche seien es fast 10.000 gewesen, sagte Ex-Präsident Dmitri Medwedew jüngst in einem Video auf Telegram. Die russische Regierung wirbt mit Plakaten und Fernseh-Spots wird für den Eintritt in die Armee.

Der russischen Armee ist es unterdessen offenbar gelungen, sich fast ein Drittel der in die Ukraine gelieferten Bradley-Schützenpanzer als „Trophäen" zu sichern. Doch auch Russland hat massenhaft Panzer verloren – und schickt jetzt die letzten aus Sowjet-Zeiten in die Ukraine.