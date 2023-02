Ukraine-Krieg: Russland gehen die Generäle aus - weiter hohe Verluste

Von: Nadja Austel, Vincent Büssow

Im Ukraine-Krieg sollen fast 1000 russische Soldaten an einem Tag fallen. Auch hochrangige Militärs zählen den Opfern. Der News-Ticker.

Aktuelle Zahlen: Ukraine veröffentlicht Zahlen zu den Verlusten Russlands

Ukraine veröffentlicht Zahlen zu den Verlusten Russlands Kräfte aufgebaut: Russland rechnet mit einer neuen Gegenoffensive im Ukraine-Krieg

Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 10.17 Uhr: Russland muss im Ukraine-Krieg den Verlust von zahlreichen hochrangigen Militärs verkraften. Laut Angaben des japanischen Geheimdienstes sind bereits mehr als 20 Generäle der russischen Armee gefallen. Die hohe Zahl erkläre sich mit der besseren Aufklärung der ukrainischen Streitkräfte. Diese ermögliche es, den genauen Standort von hochrangigen Offizieren zu ermitteln und deren Stellungen gezielt anzugreifen.

+++ 8.04 Uhr: Die Ukraine hat aktuelle Angaben zu den Verlusten Russlands gemacht. Innerhalb von 24 Stunden sollen fast 1000 russische Soldaten getötet worden sein. Das meldete das Verteidigungsministerium in Kiew am Donnerstagmorgen. Damit steige die Gesamtzahl der Truppen aus Russland, die seit Beginn der Invasion gefallen sind, auf mehr als 135.000. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten

Soldaten: 135.010 (+910)

135.010 (+910) Flugzeuge: 295 (+0)

295 (+0) Hubschrauber: 285 (+0)

285 (+0) Panzer: 3255 (+2)

3255 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6468 (+10)

6468 (+10) Artilleriesysteme: 2244 (+8)

2244 (+8) Flugabwehrsysteme: 232 (+4)

232 (+4) Mehrfachraketenwerfer: 463 (+2)

463 (+2) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 5121 (+9)

5121 (+9) Schiffe: 18 (+0)

18 (+0) Drohnen: 1967 (+6)

1967 (+6) Quelle: ukrainisches Verteidigungsministerium vom 9. Februar

Update vom Donnerstag, 9. Februar, 6.44 Uhr: Der Ukraine zufolge hat Russland am vergangenen Tag neue Verluste erlitten. So meldete der Generalstab in Kiew 24 Luftangriffe auf russische Stellungen, 21 davon auf Konzentrationsgebiete von Soldaten und militärischer Ausrüstung. Zudem sollen Artillerie- und Raketentruppen elf Ziele getroffen haben, darunter zwei Kontrollpunkte.

Russland erleidet im Ukraine-Krieg herbe Verluste. Das Verteidigungsministerium in Kiew meldet täglich hunderte gefallene russische Soldaten. (Archivbild) © Alexander Garmayev/imago

Ukraine-Krieg: Russland rechnet mit Gegenoffensive

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Februar, 22.39 Uhr: Kiew/Moskau – Die Streitkräfte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj rechnen im Krieg seines Landes mit den russischen Angreifern noch im Februar mit einem Angriff. „Russland konzentriert jetzt seine Kräfte. Wir alle wissen das“, sagte er laut Kyiv Post noch kürzlich bei einer Pressekonferenz. Es bereite sich auf einen „Rachefeldzug“ vor, „nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen ein freies Europa und die freie Welt“, sagte so der Präsident weiter.

Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass Russlands Soldaten ihrerseits mit einer bevorstehenden Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte rechnen müssen. In einem Gespräch mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti sagte Leonid Pasechnik, der amtierende Chef der prorussischen „Volksrepublik Luhansk“ im Osten der Ukraine, dass die ukrainischen Truppen genügend Kräfte aufgebaut hätten, um einen Gegenangriff in der Region zu starten. „Die Situation ist sicherlich sehr schwierig“, sagte Pasechnik nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Pravda.

Ukraine-Krieg: Erhoffter schneller Erfolg Russlands bleibt aus

Am 24. Februar vergangenen Jahres hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine „militärische Sonderoperation“ in der Ukraine initiiert, die den Krieg zwischen Russland und der Ukraine auslöste. Im Oktober 2022 verkündete Putin die illegale Annexion von vier ukrainischen Regionen – der Volksrepublik Luhansk, der Volksrepublik Donezk, Cherson und Saporischschja – und behauptete, diese gehörten zu Russland.

Putins Armee ist jedoch im Ukraine-Krieg bislang nicht zu seinem zuvor erwarteten schnellen Erfolg gelangt. Die ukrainischen Streitkräfte leisten dem Angriffskrieg des Nachbarlandes seit einem knappen Jahr erbitterten Widerstand. Russland musste in der Folge bereits herbe Verluste verzeichnen. Auch die westlichen Länder verurteilen die russische Invasion und beliefern die Ukraine – nach langen Verhandlungen – mit modernen Waffensystemen, um sich gegen den Aggressor zu wehren. (Redaktion mit Agenturen)