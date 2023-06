Russland evakuiert Kinder aus Belgorod – Kadyrows Truppen auf dem Weg dorthin?

Von: Franziska Schwarz

Kämpfer aus der russischen Teilregion Tschetschenien sollen wohl eine führende Rolle bei den Angriffen übernehmen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Kiew – Das russische Belgorod rückt im Ukraine-Krieg neu in den Fokus – ebenso wie Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow. Ukrainische Soldaten haben in Belgorod offenbar die russische Grenze überschritten. Die russischen Behörden wollen nun in der Region nach eigenen Angaben hunderte russische Kinder evakuieren. In der letzten Maiwoche waren bewaffnete Milizen aus der Ukraine dort eingedrungen und hatten Angriffe gestartet.

Aufnahme vom 17. Mai: Ramsan Kadyrow auf einem Panzer in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny © Head of Chechen Republic/Imago

Ukraine-Krieg: ISW vermutet „Austausch“ der Kämpfer von Prigoschin und Kadyrow

Der Putin-Verbündete Kadyrow hatte nach den Drohnenangriffen in Moskau ein härteres Durchgreifen im Ukraine-Krieg und die Verhängung des Kriegsrechts gefordert. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) erwähnt Kadyrow in ihrer jüngsten Analyse zur Lage im Ukraine-Krieg ausgiebig. Nach Einschätzung der Militärexperten sollen tschetschenische Kämpfer auf „Befehl“ Moskaus „Offensivoperationen“ in der Ukraine starten.

Laut ISW behauptete Kadyrow am Mittwoch (31. Mai), seine Truppen hätten „neue Befehle“ aus Moskau erhalten und würden zu „aktiven Kampfhandlungen“ zur „Befreiung“ einer Reihe von Siedlungen entsandt.

Ukraine-Krieg: die aktuelle Rolle Jewgenie Prigoschins

Tschetschenische Streitkräfte operieren nach ISW-Informationen größtenteils im ukrainischen Hinterland. Zuvor hätten sie an den Kämpfen um Mariupol, Sewerodonezk und Lyssytschansk teilgenommen. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin erwähnen die ISW-Analysten auch. Der Abzug seiner Söldner aus Bachmut ist ihrer Ansicht nach ein Grund dafür, dass Moskau verstärkt auf Kadyrows Truppen setzten will.

Ukraine-Krieg: Putin-Sprecher nennt Situation in Belgorod „alarmierend“

Ob Kadyrows Männer eine russische „Hauptoffensive“ überhaupt bewältigen können, zweifelt das ISW allerdings an. „Wenn Kadyrows Behauptung, er habe 7000 Soldaten in der Ukraine, annähernd zutreffen, werden seine Streitkräfte nicht in der Lage sein, mehrere bedeutende Offensivoperationen erfolgreich durchzuführen“, teilte das Institut mit.

„Die Situation ist ziemlich alarmierend“, sagte unterdessen Kremlsprecher Dmitri Peskow zum Beschuss von Belgorod. Die Führung in Kiew weist die Verantwortung für die Gewalt in Belgorod und die Drohnenangriffe in Moskau zurück. Es wird vielmehr betont, dass dies Folgen der Invasion des „Terrorstaats Russland“ in die Ukraine seien. Die Ukraine fordert den Abzug russischer Truppen. (frs)