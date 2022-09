Baerbock und Lawrow treffen bei UN-Debatte aufeinander: Gibt es die nächsten Russland-Lügen?

Von: Andreas Schmid

Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Moskau mit Russen-Amtskollege Sergej Lawrow. Jetzt treffen sie sich in New York. (Archivfoto) © Maxim Shemetov/dpa

Die Vereinten Nationen sprechen über den Ukraine-Krieg. Am Donnerstag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Sergej Lawrow und Annalena Baerbock. Alle Infos im News-Ticker.

UN-Generaldebatte mit Lawrow und Baerbock: Ab 16 Uhr kommen die Außenminister zusammen.

New York – Am Rande der Generaldebatte der Vereinten Nationen tritt heute der UN-Sicherheitsrat zusammen. Mit dabei sind sowohl Russlands Außenminister Sergej Lawrow als auch sein ukrainischer Amtskollege Dmytro Kuleba sowie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Die Agenda des Treffens diktierte der Kreml in den vergangenen Tagen selbst.

Teilmobilmachung und Scheinreferenden. Mit einer Art taktischem Doppelschlag scheint Kremlchef Wladimir Putin den Krieg beeinflussen zu wollen – inklusive abermaliger Atomwaffendrohungen („Ich bluffe nicht.“). Die überwiegende Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft verurteilt den Ukraine-Krieg. Putins neue Pläne werden beim Treffen in New York zudem als Eingeständnis russischer Kriegsprobleme interpretiert.

Die Mobilisierung hunderttausender Reservisten betitelte Bundeskanzler Olaf Scholz als „Akt der Verzweiflung“. Ähnlich äußerten sich andere Staatschefs, die in der Nacht die Videorede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verfolgten.

Selenskyj machte deutlich, dass er derzeit keinen Sinn in Verhandlungen mit Russland sieht. „Russland hat Angst vor echten Verhandlungen und will keinerlei faire internationale Verpflichtungen erfüllen. Es lügt alle an – so wie es typisch ist für Aggressoren, für Terroristen.“ Die Drohung eines Einsatzes von Atomwaffen sei für Russland inzwischen „die Regel, nicht die Ausnahme“. Nach der Videoansprache spendeten zahlreiche Zuhörer im Saal der UN-Vollversammlung stehend Beifall. Die russischen Delegierten blieben schweigend auf ihren Plätzen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht auf der 77. Generaldebatte der Vereinten Nationen. Als einziger Gast via Videobotschaft. © Jason Decrow/AP/dpa

Baerbock und Lawrow bei UN-Debatte: Gibt es die nächsten Russland-Lügen?

Kremlchef Putin wird übrigens nicht in New York mit dabei sein. Höchster russischer Vertreter ist Außenminister Lawrow. Ab 16 Uhr deutscher Zeit wird er sich mit seinen Amtskollegen vor allem über den Ukraine-Krieg austauschen müssen. Am Mittwochabend war das Treffen auch Thema bei „Markus Lanz“, wo Baerbock zugeschaltet war.

„Wie ist das, wenn Sie morgen wissen, Sie werden wieder Sergej Lawrow treffen, den russischen Außenminister, von dem Sie wissen, er wird Sie anlügen?“, fragte Lanz die Grünen-Politikerin. Lawrow gilt als „notorischer Lügner“. Baerbock erklärte: „Wenn es den Frieden ein Stück näherbringt, dann ist es ein gutes Treffen, und wenn es das nicht tut, dann ist es kein gutes Treffen. Aber man muss alles versuchen, dass wir in diesem Moment dem Frieden ein Stück näherkommen.“ Ob das Treffen allerdings als Friedensgespräch taugt, ist unklar. Wir halten Sie in diesem News-Ticker zu allen wichtigen Ereignissen rund um die UN-Generaldebatte auf dem Laufendem. (as)