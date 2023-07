Putins U-Boot-Kommandant beim Joggen erschossen: War er ein Kriegsverbrecher?

In Krasnodar wurde Russlands früherer U-Boot-Kommandant Stanislaw Rschitsky erschossen. War der Verstorbene in einen Raketenangriff auf die Ukraine involviert?

Krasnodar - Zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer liegt, etwa 1200 Kilometer von Moskau und einige hundert Kilometer von der Halbinsel Krim entfernt, die Stadt Krasnodar. Trotz der Entfernung wirkt sich der Ukraine-Krieg bis in das südrussische Zentrum aus. Am Dienstag (11. Juli) wurde hier der ehemalige russische U-Boot-Kommandant Stanislaw Rschitsky ermordet. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde dem 42-Jährigen beim Joggen in den Rücken geschossen.

Viele Hintergründe in dem Fall sind noch unklar. Berichten zufolge soll die Tatzeit in der Zeit zwischen 7.00 und 8.00 Uhr morgens liegen. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Attentats eingeleitet worden, so die Behörden weiter.

Fest steht, dass Rschitzki zuletzt in der Stadtverwaltung von Krasnodar arbeitete, wo er für die Mobilmachung von Rekruten verantwortlich war. Über seine mögliche Dienstzeit in der Schwarzmeerflotte Russlands gehen die Meinungen allerdings auseinander. Relativ sicher scheint zu sein, dass der Verstorbene eine Zeit lang Kommandant auf einem dieselelektrischen U-Boot vom Typ „Project 363“ (NATO-Name: Kilo-II-Klasse) war.

Rschitzki soll an einem Angriff auf die Ukraine beteiligt gewesen sein - Hatte er Gewissenbisse?

Das ukrainische Militär teilte mit, der Tote sei in seiner Zeit als U-Boot-Kommandant am Beschuss der Stadt Winnyzja beteiligt gewesen. Die Stadt war am 14. Juli 2022 mit seegestützten Lenkwaffen vom Typ Kalibr beschossen worden. Dabei kamen 28 Menschen ums Leben, 100 weitere wurden verletzt. Diesen Akt der Zerstörung wertet die Ukraine als Kriegsverbrechen, weshalb Rschitzki in der Ukraine als Kriegsverbrecher gesucht wurde.

Später, so eine Meldung aus Kiew, sei er zu dem Schluss gekommen, dass bei der „Ineffizienz von Raketenschlägen“ die „großen Risiken für die Zivilbevölkerung“ nicht zu verleugnen seien. Daraufhin habe er seinen Dienst quittiert. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, dementierte derweil eine Involvierung seiner Organisation. Rschitzki wurde ihm zufolge „von den eigenen Leuten liquidiert wegen seiner Weigerung, die Befehle der Militärführung weiter auszuführen“.

Seebär oder Landratte: War der ermordete U-Boot Kommandant am 14. Juli 2022 noch im aktiven Dienst?

Das Problem an der Geschichte: Laut Aussagen von Freunden und Verwandten war der Getötete weder am russischen Angriffskrieg noch am Beschuss ukrainischer Städte beteiligt. Er habe bereits Ende 2021 einen Antrag auf Entlassung gestellt, dem stattgegeben worden sei. So zumindest hat der Telegram-Kanal „Baza“ den Vater Rschitzlis zitiert. Die offizielle Entlassung sei zwar erst im Sommer 2022 erfolgt, in der Zwischenzeit habe er aber kein Kommando mehr gehabt.

Stattdessen sei er auf der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim an Land gewesen, in der Stadt Sewastopol, um genau zu sein. Auch habe er nie Drohungen erhalten und sich vor seiner Ermordung auch sonst in keiner Weise seltsam benommen. Stanislaw Rschitsky konnte nur einmal sterben. Die Wahrheit stirbt im Krieg jeden Tag aufs neue. (taha)