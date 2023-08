Putins Stimme will „Leichen“ von „Verrätern“ sehen: Solowjow ruft nach Todesstrafe für Kritiker

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow bei einem Event in Moskau © Sergei Karpukhin/Imago

Russlands Staats-TV ist immer wieder Schauplatz von Drohungen. Meistens steckt Propagandist Solowjow dahinter. Jetzt fordert er die Todesstrafe für Kritiker von Putin.

Moskau – Der Ukraine-Krieg hat eines endgültig gezeigt: Kritik ist in Russland unter keinen Umständen erlaubt. Der als Kreml-Chef Wladimir Putins Stimme bekannte Staatsfernsehen-Moderator Wladimir Solowjow hat nun einen besonders harten Umgang mit Kritikern gefordert. In seiner Sendung im Staatsfernsehen bezeichnete er sie als „Verräter des Mutterlandes“.

Drohungen im Staats-TV: Solowjow fordert Leichen von „Verrätern“ an Stangen

Die Szene aus der Sendung von Solowjow wurde von The Kremlin Yap, einem Account auf X, ehemals Twitter, veröffentlicht. Der Account verbreitet Ausschnitte aus russischen Propagandasendungen mit englischem Untertitel. „Es ist wohl nötig, die Stufe der Gefahr zu begreifen“, sagte Solowjow demnach. Man stecke die „Verräter“ lediglich zwei Jahre ins Gefängnis oder belege sie mit einer Geldstrafe.

Er beschwerte sich, ihre „Leichen“ würden nicht von Stangen herabhängen. Daher würden sie auch nicht davor zurückschrecken, so Solowjow, „das Mutterland zu verraten oder Flaschen auf militärische Kommissariate zu werfen“. In der Vergangenheit waren militärische Rekrutierungszentren in Russland immer wieder von unbekannten Personen mit sogenannten Molotow-Cocktails angegriffen und in Brand gesteckt worden. Besonders während der Zwangsmobilisierung im September 2022 gab es mehrere solcher Vorfälle.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Putins Stimme will Spionage-Agentur nach Sowjet-Vorbild: „Wir brauchen Kriegsrechte“

Geht es nach Solowjow, müssen diese Personen härter bestraft werden. „Sie sehen keine Bestrafung“, so der Propagandist. Er schlug auch gleich Maßnahmen vor, die ihren Ursprung teils in der Zeit der Sowjetunion haben. So forderte er etwa, Russland müsse eine neue SMERSH-Agentur erstellen. Dabei handelt es sich um eine russische Dachorganisation zur Spionageabwehr, die im Zweiten Weltkrieg mit Blick auf die Ostfront gegründet und nach Kriegsende wieder aufgelöst wurde.

Gleichzeitig forderte Solowjow auch die Einführung von Kriegsrechten in Russland und die Beauftragung von Kriegsrichtern, die die Kritiker „ohne jede Verzögerung“ zur Rechenschaft ziehen würden. „Drecksäcke“, die Russland bedrohen würden, bestrafe man nicht, bemängelte der russische Propagandist. Dabei geht es ihm offenbar besonders um Oppositionelle, die im Ausland leben. „Niemand wurde in einem Leichensack zurückgebracht, niemand wurde auf der Stelle liquidiert“, sagte er.

Solowjow ist allerdings nicht der einzige Kreml-Vertraute, der ständig mit Drohungen um sich wirft. Auch von Ex-Präsident Dmitry Medwedew kommen regelmäßig derartige Aussagen. Zuletzt drohte er wieder einmal mit der Gefahr des Dritten Weltkrieges. (bb)