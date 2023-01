„Wer wird Abschaum glauben, der Kinder tötet?“ – Ukraine skeptisch in Sachen Waffenruhe

Von: Karolin Schäfer, Nail Akkoyun

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj reagiert auf die von Russland über das orthodoxe Weihnachtsfest angeordnete Feuerpause im Ukraine-Krieg. Der Newsticker.

Befristete Feuerpause: Selensky äußert sich zum Waffenstillstand über das orthodoxe Weihnachtsfest

Selensky äußert sich zum Waffenstillstand über das orthodoxe Weihnachtsfest Kämpfe in Cherson: Eine ganze Familie kommt bei einem russischen Beschuss ums Leben

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom Freitag, 6. Januar, 06:47 Uhr: Nachdem Russland bekannt gegeben hatte, aufgrund des orthodoxen Weihnachtsfestes eine Feuerpause im Ukraine-Krieg einzulegen, reagierte nun Ukraines Präsident Wolodymyr Selesnkyj auf das Vorgehen von Wladimir Putin: „Diejenigen, die den Terror gegen unser Land fortgesetzt und ihr Volk zum Abschlachten geschickt haben, schätzen das Leben definitiv nicht und suchen noch mehr keinen Frieden.“

Während Kremlchef Putin eine Feuerpause anordnet, gehen die Kämpfe im Donbass weiter. © Valery Melnikov/imago

Auch Oleksii Danilov, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, zeigte sich mehr als skeptisch: „Wer wird Abschaum glauben, der Kinder tötet, Entbindungskliniken bombardiert, Gefangene foltert?“ Am 24. Dezember und am Silvesterabend hat es ebenfalls schwere Angriffe Russlands gegeben. Die Feuerpause soll von heute (6. Januar) Mittag bis morgen (7. Januar) Mitternacht andauern, damit die Streitkräfte die Möglichkeit haben, orthodoxe Weihnachtsgottesdienste zu besuchen.

News zum Ukraine-Krieg: Region Cherson unter Beschuss

+++ 22.40 Uhr: Russland hat die Stadt Beryslav in der Region Cherson beschossen, teilte der stellvertretende Leiter des Präsidialamts der Ukraine, Kyrylo Tymoshenko, auf Telegram mit. Dabei soll ein Projektil in einem Wohnhaus eingeschlagen sein und einen 12-jährigen Jungen sowie seine Eltern getötet haben.

„Tragische Nachrichten heute in der Stadt. Infolge eines Angriffs der Besatzer schlug ein Projektil in ein Haus ein und tötete eine Familie“, schrieb Tymoshenko. „Morgens reden sie über den ‚Weihnachtsfrieden‘, und mittags töten sie eine ganze Familie.“ Zuvor hatte Russland mit Blick auf das bevorstehende orthodoxe Weihnachtsfest angekündigt, eine Feuerpause in der Ukraine einlegen zu wollen.

Auch im östlichen Gebiet Donezk nehmen die Angriffe zu. Rund um die Städte Bachmut und Lyman konzentriere sich Russland auf eine Offensive, hieß es seitens des ukrainischen Generalstabs. Die Einnahme von Bachmut könne es Russland ermöglichen, Angriffe auf umliegende Städte in der Region zu starten.

News zum Ukraine-Krieg: Russland will trotz Waffenruhe Angriffe erwidern

+++ 21.00 Uhr: Das russische Militär hat angekündigt, während der von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten 36-stündigen Waffenruhe, ukrainische Angriffe weiter zu erwidern. „Die Entscheidung betrifft die Einstellung des initiativen Feuers und der Angriffshandlungen von unserer Seite“, schrieb der von Moskau im ostukrainischen Gebiet Donezk eingesetzte Besatzungschefs, Denis Puschilin, bei Telegram.

„Das bedeutet nicht, dass wir nicht auf Provokationen des Gegners antworten werden! Oder dem Feind auch nur irgendeine Chance geben werden, während dieser Feiertagsstunden seine Positionen an der Frontlinie zu verbessern“, ergänzte Puschilin. Zuvor hatte Putin angesichts des bevorstehenden orthodoxen Weihnachtsfests eine Feuerpause angekündigt. Diese soll von Freitagmittag bis in die Nacht zum Sonntag andauern.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew weist Putins befristete Feuerpause zurück

+++ 18.25 Uhr: Die Ukraine hat die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin für das orthodoxe Weihnachtsfest angeordnete Feuerpause als „Heuchelei“ zurückgewiesen. „Russland muss die besetzten Gebiete verlassen - nur dann wird es eine ‚zeitweilige Waffenruhe‘ geben“, schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, am Donnerstag bei Twitter. Im Gegensatz zu Russland würde die Ukraine kein fremdes Territorium angreifen und die Zivilbevölkerung töten.

Zuvor hatte der Kreml ab Freitagmittag eine 36-stündige einseitige Waffenruhe angeordnet. Die Bundesregierung reagierte zurückhaltend auf Putins Vorstoß. „Wir haben die Ankündigung zur Kenntnis genommen“, erklärte ein Regierungssprecher am Donnerstag in Berlin. Jedes Einstellen der Gefechte würde Menschenleben retten. Damit der Krieg beendet werden kann, müsse Russland aber seine Truppen vollständig aus der Ukraine abziehen.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen blockieren Fluchtkorridor

+++ 17.30 Uhr: Derzeit blockieren die russischen Truppen in der besetzten Oblast Saporischschja den einzigen Fluchtkorridor der ukrainischen Zivilbevölkerung. Dieser sei jetzt geschlossen, zitierte Ukrainska Pravda den Gouverneur der Region, Oleksandr Starykh. Lediglich eine Person habe in den vergangenen zwei Wochen das Gebiet verlassen können. Starykh zufolge halten die Besatzer noch bis zum 15. Januar an den Beschränkungen fest. Bislang gebe es aber keine Anzeichen dafür, dass der Korridor dann geöffnet wird.

Putin ordnet Feuerpause im Ukraine-Krieg an

+++ 16.35 Uhr: Nachdem der russische Patriarch Kirill angesichts des bevorstehenden orthodoxen Weihnachtsfests beide Konfliktparteien zu einer Waffenruhe aufgerufen hatte, hat nun auch Russlands Präsident Wladimir Putin eine anderthalb tägige Feuerpause in der Ukraine angeordnet. Der Kremlchef wies das russische Verteidigungsministerium an, von Freitagmittag (06. Januar) bis in die Nacht zum Sonntag (08. Januar) die Gefechte einzustellen. Das geht aus einer Mittelung des Kremls vom Donnerstag hervor.

News zum Ukraine-Krieg: Russisches Schiff auf dem Weg zu „Küsten der Nato-Länder“

Update vom Donnerstag, 5. Januar, 15.20 Uhr: Die Fregatte „Admiral Gorschkow“ der russischen Marine, die mit Hyperschallraketen des Typs „Zirkon“ ausgerüstet ist, begibt sich derzeit in den Atlantischen Ozean. Laut Dmitri Medwedew, dem stellvertretender Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, sei das Schiff auf dem Weg zu den „Küsten der Nato-Länder“. Dies berichtet die ukrainische Marine auf Facebook.

Den Angaben zufolge wurde die Entsendungszeremonie der Fregatte vom Wladimir Putin persönlich geleitet. Das Kriegsschiff soll in den Gewässern des Mittelmeers, des Atlantiks und des Indischen Ozeans Kampfeinsätze proben. Während des Kampfeinsatzes sei auch ein Training mit den „Zirkon“-Hyperschallraketen geplant.

News im Ukraine-Krieg: Kiew lehnt vorübergehende Waffenruhe ab

Erstmeldung vom Donnerstag, 5. Januar: Kiew/Moskau – Die ukrainische Regierung in Kiew hat kein Interesse an einer kurzfristigen Waffenruhe im Ukraine-Krieg. Das teilte das Büro des Präsidenten Wolyodmyr Selenskyj mit. Den Aufruf Kirills, des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, für eine Waffenruhe zwischen russischen und ukrainischen Truppen zum orthodoxen Weihnachtsfest, lehne man ab. „Es ist eine zynische Falle und ein Element der Propaganda“, schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, am Donnerstag (5. Januar) auf Twitter.

Die russisch-orthodoxe Kirche sei auch keine Autorität in der weltweiten Orthodoxie und trete lediglich als „Kriegspropagandist“ auf. Podoljak unterstellte dem Moskauer Patriarchat Aufrufe zum Genozid am ukrainischen Volk.

Zuvor hatte der russische Patriarch Kirill beide Seiten im „internen Konflikt“ zu einer Waffenruhe am Freitag (6. Januar) und Samstag (7. Januar) aufgerufen. Nach dem in der Ukraine und Russland befolgten orthodoxen Kirchenkalender ist am Freitag Heiligabend und am Samstag der Weihnachtsfeiertag. (nak/kas/dpa)