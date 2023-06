„Haben nichts erreicht“: Russischer Politiker gesteht verfehlte Ziele im Ukraine-Krieg

Harte Kreml-Kritik

+ © IMAGO/Anna Isakova Der russische Duma-Abgeordnete Konstantin Zatulin kritisiert den russischen Fortschritt in der Ukraine. © IMAGO/Anna Isakova

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Linus Prien schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Scheitert Russland in der Ukraine? Ein russischer Abgeordneter attestiert Moskau zumindest noch nichts im Krieg erreicht zu haben. Eine Kritik, die vor einem Jahr nicht möglich war.

Moskau – Dass Russland seine Kriegsziele in der Ukraine nicht erreicht hat, liegt wohl auf der Hand. Vor dem Hintergrund, dass der Ukraine-Krieg – oder wie der Kreml ihn nennt, die „Spezialoperation“ – eigentlich nur wenige Tage andauern sollte, muss die gegenwärtige Lage für aus russischer Perspektive als enttäuschend angesehen werden. Weit über ein Jahr dauert Krieg mittlerweile an.

Mittlerweile scheint es selbst in Russland vereinzelt möglich zu sein, dies auszusprechen: Russland hat seine Kriegsziele bis jetzt nicht erreicht. Genau das sagte nun in der vergangenen Woche der Duma-Abgeordnete Konstantin Zatulin. Noch vor einem Jahr wäre dies kaum denkbar gewesen.

Ukraine-Krieg: Duma-Abgeordnete kritisiert Russlands Ergebnisse in der Ukraine hart

„Was waren ursprünglich unserer Kriegsziele?“, fragt Zatulin, wie die amerikanische Veröffentlichung Newsweek berichtet. „Wir alle wissen noch, dass es um Entnazifizierung, Demilitarisierung, Neutralität der Ukraine und Schutz der Bevölkerung von Donezk und Luhansk ging. Was haben wir bis jetzt erreichen können? Nichts!“. Zatulin geht äußerst hart mit seinem Land ins Gericht und geht sogar noch weiter: Die Ukraine sei natürlich „gefährlich“ und es gäbe keinen Grund dafür zu glauben, dass Russland diesen Krieg „definitiv gewinnen werde“.

Ukraine-Krieg: Duma-Abgeordneter zweifelt an neutraler Ukraine

Zatulin zweifelt darüber hinaus an den Zielen, die sich ursprünglich gesetzt wurden. Eine neutrale Ukraine halte der Abgeordnete nicht mehr für möglich, wie Newsweek schreibt. „Wenn die Ukraine weiter existieren sollte, wird sie nicht neutral sein“, sagte Zatulin. Gegenwärtig bereitet die Ukraine wohl eine Gegenoffensive gegen den russischen Invasoren vor. Dafür sind mitunter auch westliche Waffensysteme, welche über die vergangenen Monate an Kiew entsandt worden waren, elementar.

Ein Streitpunkt stellt nach wie vor die Frage dar, ob die Ukraine westliche Kampfjets im Krieg gegen Russland einsetzten sollte oder nicht. Während die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine gegenwärtig in Deutschland nicht in Erwägung gezogen wird, blicken Verbündete anders auf die Thematik. Der britische Premierminister Rishi Sunak kündigte etwa unlängst an, dass die Ausbildung ukrainischer Piloten an westlichem Gerät bald beginnen könne. (lp)