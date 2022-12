Moskau besorgt über Verwundbarkeit der Krim? Britischer Geheimdienst äußert Drohnen-Theorie

Von: Felix Durach

Russland startet seine Kampfdrohnen offenbar nicht mehr von der Krim aus. Für den britischen Geheimdienst ein Zeichen von Verwundbarkeit. Der News-Ticker.

London - Bei den massiven Angriffen der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Energieversorgung am Freitag, hat Moskau offenbar auch wieder Kampfdrohnen eingesetzt. So zeigt unter anderem ein auf Twitter veröffentlichtes Video den Abschuss einer Drohne über der Hauptstadt Kiew. Bereits in den vergangenen Wochen setzte die russische Armee vermehrt auf den Einsatz von iranischen „Kamikaze“-Drohnen vom Typ Shahed-136. Die kompakten Flugkörper wurden bei den vergangenen Einsätzen in der Regel von der Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgefeuert.

Russlands Präsident Wladimir Putin gemeinsam mit dem Chef des Generalstabes der Streitkräfte Russlands, Waleri Gerassimow. © Gavriil Grigorov/imago-images

Moskau besorgt über Verwundbarkeit der Krim? Britischer Geheimdienst äußert Theorie

Berichten des britischen Geheimdienstes zufolge, gab es dabei nun eine Veränderung im Ablauf. Die höchstwahrscheinlich vom Iran bereitgestellten Drohnen seien aus der südrussischen Region Krasnodar gestartet worden, hieß es am Samstag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums auf Twitter. Die Briten werten die Verlagerung als Zeichen dafür, dass Moskau besorgt über die Verwundbarkeit der Krim sein könnte. Außerdem sei es für die Russen am neuen Standort einfacher, Nachschub zu organisieren, da die Waffen mutmaßlich im russischen Gebiet Astrachan ankämen, das näher liegt.

Im Rahmen der ukrainischen Gegenoffensive im Süden kam es auch immer wieder zu Angriffen auf der Krim. Allen voran wurde die Krim-Brücke, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet, bei einem Anschlag schwer beschädigt. Der Kreml macht die Ukraine für die Angriffe verantwortlich. Kiew hat eine Verantwortung für die Aktionen bisher nicht offiziell bestätigt. Russland hatte die Krim 2014 völkerrechtswidrig annektiert.

Landesweiter Luftalarm am Samstag — Russland nimmt ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier

Auch am Samstagvormittag kam es in der Ukraine nahezu landesweit zu erneuten Luftalarmen. Berichten der Nachrichtenagentur Ukrinform zufolge wurde unter anderem in den Großstädten Kiew, Lwiw und Mykolajiw Luftalarm ausgelöst. Das russische Militär führt seit Wochen Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur aus. In Folge kommt es immer wieder zu Stromausfällen oder dazu, dass ganze Gebiete vorübergehend von der Wasserversorgung abgeschnitten werden. (fd mit dpa)