„Beeindruckend“: FDP-Politiker schildert Reparatur von Leopard 2-Panzern in Ukraine

Von: Linus Prien

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber in der Ukraine. © Twitter Screenshot/ @MarcusFaber

Die Lieferung von deutschen Kampfpanzern hilft, es braucht jedoch noch mehr. Das meint Marcus Faber, Abgeordneter der FDP im Bundestag, der gerade in der Ukraine war.

Berlin – Zu Beginn des Ukraine-Krieges sprach die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht noch von 5.000 Helmen, die Deutschland Kiew zur Verfügung stellen würde. Das Blatt hat sich über den Verlauf der russischen Invasion jedoch gewendet. Mittlerweile haben Länder wie die USA und Großbritannien ihre Kampfpanzer des Typs Abrams oder Challenger an Kiew geliefert.

In Deutschland verlief die Debatte über die Lieferung von Waffen schleppend, aber auch Berlin schickt seine Leopard-2-Panzer an die Ukraine. Diese könnten an der Front entscheidende Unterschiede ausmachen, Kiew bräuchte jedoch schlicht mehr, von dem, was bereits an sie geschickt werden, meint der FDP-Politiker Marcus Faber.

Ukraine-Krieg: „Beeindruckend, wie gut die Ukrainer die hochmoderne Technik wieder einsatzfähig machen“

Faber schildert in einem Interview mit dem Spiegel, er selbst hatte in der Ukraine Einheiten in der Region Saporischschja begleitet. Der Leopard-2-Panzer sei ein viel nachgefragtes Gut, meint Faber. Sowohl auf russischer als auch ukrainischer Seite. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass mit 18 Leopard-2-Panzern aus Bundeswehr-Beständen nur eine „überschaubare Zahl“ der Kettenfahrzeuge an der Front seien.

Auf der anderen Seite würden russische Einheiten das Zerstören eines Leoparden als großen Erfolg wahrnehmen, da dies für Propagandazwecke dienlich wäre. Bisher ist dies den russischen Truppen jedoch noch nicht gelungen. Die Panzer würden wiederholt beschädigt, aber auch immer wieder repariert werden, berichtet Faber: „Es ist beeindruckend, wie gut die Ukrainer die hochmoderne Technik wieder einsatzfähig machen.“

Ukraine-Krieg: FDP-Politiker möchte neue Marschflugkörper an die Ukraine senden

Doch was benötigt die Ukraine abgesehen von weiteren Panzern im Krieg gegen Russland? Laut Faber vor allem Marschflugkörper des Typs KEPD 350 Taurus. Diese befinden sich im Bestand der Bundeswehr und verfügen über eine Reichweite von circa 500 Kilometern. Die würde es ermöglichen russische Stellungen, Versorgungswege, Munitionslager und Flugplätze aus weiterer Entfernung zu attackieren.

Gerade die Möglichkeit auf russische Flugstützpunkte Druck auszuüben, würde einen erheblichen Mehrwert für die Ukraine darstellen, so Faber, da Russland in Teilen über Lufthoheit im Krieg verfüge. Die Ukraine hat demnach nicht genügend Verteidigungssysteme und muss sich deswegen zwischen dem Verteidigen von Städten und Frontabschnitten verteidigen. Nicht zuletzt deswegen plädiert Faber für die Lieferung von Marschflugkörpern, Luftabwehrsystemen und weiterer Munition an die Ukraine. (lp)