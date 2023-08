Ukraine plant bereits Vorgehen nach Krim-Befreiung: „absolut, riesige Aufgabe“

Von: Christoph Gschoßmann

Die Ukraine will nicht nur die russische Invasion stoppen, sondern auch die Krim zurückerobern. Gelingt das, stehen Pläne für das weitere Vorgehen.

Bremen – Neun Jahre schon liegt die Besetzung der Krim durch Russland zurück. Nun steckt die Ukraine mitten im Angriffskrieg Russlands – doch es gibt Pläne, die Krim zurückzuerobern. Angesichts der schleppend verlaufenden Großoffensive wirken Versprechen wie das von Verteidigungsminister Oleksij Jurijowytsch Resnikow weit hergeholt, welcher äußerte, dass er seinen nächsten Geburtstag im Juni 2024 auf der befreiten Halbinsel feiern werde.

Ukraine hat genaue Strategien zur Wiedereingliederung der Krim

Doch falls es gelingt, gibt es in der Ukraine genaue Strategien, wie eine Wiedereingliederung ablaufen soll.

Tamila Tasheva, ständige Vertreterin des Präsidenten der Ukraine in der Autonomen Republik Krim, erklärte gegenüber der Kyiv Post, es existiere ein Plan, der von der Mehrheit der Krimbewohner gebilligt werde.

Schon lange bevor Russlands in der Ukraine sollen demnach die Pläne für die Befreiung der Krim entstanden sein. Im Vorjahr kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj ein entsprechendes Dekret an, das wegen Russlands Angriff aber gründlich überarbeitet werden musste, da ursprünglich eine diplomatische Lösung als wahrscheinlichste galt. Nun scheint dies nur durch Gewalt möglich. Die endgültige Fassung des neuen Kiewer Aktionsplans wird am 23. August vorgestellt. „Wir gehen davon aus, dass die Krim in naher Zukunft befreit wird“, zeigte Tasheva sich zuversichtlich. „Dementsprechend müssen wir auf diesen Prozess vorbereitet sein.“ Auch Wladimir Putin scheint sich auf einen Krim-Verlust vorzubereiten.

Befreiung der Krim: Ukrainische Verteidigungsministerium plant Wiedereingliederung

Wie die Krim erobert wird, damit befasse sich das Verteidigungsministerium im Geheimen. Der Plan hingegen wägt die Szenarien der Wiederherstellung der ukrainischen Regierungsführung ab. Zunächst werden demnach Militärverwaltungen diese Arbeit durchführen und dann, wenn das Kriegsrecht in der Ukraine endet, werden diese zu militärisch-zivilen Verwaltungen. „Wir arbeiten an den vorrangigen Schritten, die nach der Befreiung des Territoriums erforderlich sind“, so Tasheva. „Das sind eigentlich Wiedereingliederungsschritte.“

Die Aufgabe, dies zu organisieren, werden „absolut riesig.“ 50.000 Beamte werden dazu benötigt, 1.000 Bewerbungen sind bereits eingegangen. „Das sind Leute, die bereits aktive Beamte sind und über Berufserfahrung verfügen, aber auch andere, die überhaupt keine Erfahrung im öffentlichen Dienst haben“, sagte Tasheva.

Die Krim-Brücke soll nach Plänen der Ukraine abgerissen werden. © Stringer/AFP

Nach Befreiung der Halbinsel: Krimbrücke und Putins Flagschiffprojekt soll abgerissen werden

Eine der ersten Aufgaben werde darin bestehen, über das Schicksal der von Russland errichteten oder übernommenen Infrastruktur zu entscheiden, bei der es sich größtenteils um militärische Einrichtungen handelt. Ein Teil davon könnte von der Ukraine behalten und genutzt werden, insbesondere die Marineinfrastruktur, die derzeit die russische Schwarzmeerflotte unterhält. Putins Blockade im Schwarzmeer scheiterte zuletzt.

In einem äußerst symbolischen Schritt wird die Krimbrücke – Putins 3,7 Milliarden US-Dollar teures Flaggschiff-Infrastrukturprojekt, das die Krim mit dem russischen Festland verbindet – abgerissen. Die Ukraine wird außerdem eine Bestandsaufnahme des Staats- und Gemeinschaftseigentums durchführen und den durch die russische Besatzung verursachten Schaden ermitteln. In dieser Stabilisierungsphase finden laut den Plänen keine Wahlen statt.

Kollaborateure mit Russland sollen auf der Krim zur Rechenschaft gezogen werden

Kollaborateure sollen zur Rechenschaft gezogen werden. „Die Beamten, die auf dem Territorium der Halbinsel Verwaltungsentscheidungen getroffen haben, werden strafrechtlich verfolgt“, sagt Tasheva. Und weiter: „Diejenigen, die die Besatzungsgesetzgebung auf dem Territorium der Krim aktiv umgesetzt haben, diejenigen, die ihren Eid gebrochen haben – der Strafverfolgungsblock, das Militär, der Justizblock. Und vor allem diejenigen, die aktiv gegen Menschenrechte verstoßen haben, haben Kriegsverbrechen begangen.“

Und was wird mit den Russen auf der Krim passieren? Was die Ukraine betrifft, hatten diese jede Gelegenheit, die Krim zu verlassen – Selenskyj hat sie persönlich wiederholt aufgefordert, die Halbinsel zu verlassen, solange die Krimbrücke noch steht. Daher wird allen, die nach der Befreiung noch übrig sind, eine schwere Zeit bevorstehen. „Sie sind mitschuldig am Verbrechen der Kolonisierung“, sagte Tasheva. Sie würden ausgewiesen. Neben einer kulturellen Wiedereingliederung ist ein weiterer Schritt die wirtschaftliche Wiederbelebung, vor allem die des Tourismus und der IT-Branche. Welchen Status die derzeit autonome Republik Krim unter ukrainischer Herrschaft haben wird, ist dagegen noch unklar. (cgsc)

