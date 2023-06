Luftangriff auf Odessa – Russische Verluste durch Wagner-Putsch

Von: Nail Akkoyun, Stefan Krieger

Unabhängig von der gescheiterten Wagner-Revolte in Russland geht der Ukraine-Krieg weiter. Der News-Ticker.

Update vom 26. Juni, 4.15 Uhr: Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht zum Montag (26. Juni) aus der Luft angegriffen worden. In der Stadt seien mehrere Explosionen zu hören gewesen, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Kurz zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor möglichen russischen Angriffen mit von Schiffen im Schwarzen Meer abgeschossenen Marschflugkörpern gewarnt.

Ein beschädigtes Gebäude in Odessa nach dem Einschlag einer Rakete. (Archivbild) © dpa/Ukrainian Emergency Situation Press Office

Ukraine-News: Selenskyj will Waffen mit längerer Reichweite

Update vom 25. Juni, 23.08 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet von einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Joe Biden. Themen seien unter anderem die Ereignisse in Russland sowie eine Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf Waffen mit längerer Reichweite gewesen. Die Reichweite von der Ukraine zur Verfügung gestellten Waffen ist ein Reizthema: Im Hintergrund steht die Frage, ob die Armee auch Ziele in Russland treffen kann.

Auch Selenskyjs Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hat unterdessen mit Washington telefoniert: Laut Mitteilung beschrieb Resnikow die russischen Behörden in dem Gespräch mit Amtskollege Lloyd Austin als schwach und erklärte, die Dinge entwickelten sich „in die richtige Richtung“.

Russland verlor offenbar Helikopter im Wagner-Kampf: Ukraine-Sprecher erfreut

Update vom 25. Juni, 17.10 Uhr: Die russische Armee erleidet weiter Verluste. Offenbar hat Russland zwei Kampfhubschrauber und vier Transporthubschrauber verloren. Die Söldner der Wagner-Gruppe hätten am Samstag sechs russische Armeehubschrauber und ein Flugzeug abgeschossen, sagte Jurij Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, laut Kyiv Independent im staatlichen Fernsehen. „Die Mi-8-Transporthubschrauber sind leistungsstarke Geräte, die der russischen Armee in ihrem Krieg gegen die Ukraine wirklich helfen“, fügte er hinzu.

Verluste für Ukraine nach Raketenangriff – Zahl der Todesopfer steigt

Update vom 25. Juni, 13.05 Uhr: Die Zahl der Todesopfer nach einem russischen Raketenangriff auf Kiew ist nach ukrainischen Angaben auf fünf gestiegen. In einem schwer beschädigten Hochhaus seien zwei weitere Leichen gefunden worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Sonntag mit. Die Suche nach weiteren Opfern dauerte an. Am Samstag waren bereits drei Tote geborgen worden. Elf Bewohner erlitten Verletzungen.

Den Angaben zufolge schlugen die Trümmer einer abgefangenen russischen Rakete in dem Haus ein. Der Angriff in der Nacht zum Samstag war eine der folgenschwersten russischen Attacken auf Kiew in jüngster Zeit. Nach Angaben der ukrainischen Seite hatten die russischen Streitkräfte nachts mit mehr als 50 Marschflugkörpern und drei Kampfdrohnen angegriffen. Davon seien 41 Marschflugkörper sowie alle drei Drohnen abgefangen worden.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Verluste steigen weiter

Update vom 25. Juni, 11.35 Uhr: Während Russland sich der Revolte der Wagner-Söldner und deren Anführer Jewgeni Prigoschin ausgesetzt sah, konnte die Ukraine der russischen Armee laut eigenen Angaben schwere Verluste hinzufügen. Etwa 720 Soldaten seien getötet worden, berichtete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte. Weiter habe man sechs Panzer und fünf Mehrfachraketensysteme zerstören können.

Die ungefähren Gesamtverluste der russischen Truppen zwischen dem 24. Februar und dem 25. Juni 2023 werden von Kiew wie folgt geschätzt:

Soldaten : 224.630 (+720)

: 224.630 (+720) Panzer : 4030 (+6)

: 4030 (+6) Gepanzerte Kampffahrzeuge : 7806 (+2)

: 7806 (+2) Mehrfachraketensysteme : 624 (+5)

: 624 (+5) Drohnen: 3472 (+12)

News zum Ukraine-Krieg: Gegenoffensive kommt laut London weiter voran

Update vom 25. Juni, 9.30 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Informationen britischer Geheimdienste bei ihrer Offensive „schrittweise, aber stetige taktische Fortschritte“ gemacht. Die Einheiten hätten sich in den vergangenen Tagen neu formiert und größere Offensivoperationen auf drei Hauptachsen im Osten und Süden des Landes geführt, teilte das britische Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit. Dafür nutzten sie Erfahrungen aus den ersten beiden Wochen der Gegenoffensive, um ihre Taktik für die Angriffe auf die gut vorbereiteten russischen Verteidigungsanlagen zu verfeinern.

Russische Kräfte hätten ihrerseits „erhebliche Anstrengungen“ für einen Angriff nahe der Stadt Kreminna im ostukrainischen Gebiet Luhansk unternommen. „Dies spiegelt wahrscheinlich die andauernden Anweisungen der russischen Führung wider, wann immer möglich in die Offensive zu gehen“, kommentierte das britische Ministerium. „Russland hat einige kleine Fortschritte gemacht, aber die ukrainischen Streitkräfte haben einen Durchbruch verhindert.“

News zum Ukraine-Krieg: Ukrainischer Armee gelingt großer Erfolg im Donbass

Erstmeldung vom 25. Juni: Kiew/Donezk – Im Donbass ist der ukrainischen Armee eigenen Angaben zufolge ein großer Erfolg gelungen. Ein komplettes Bataillon der russischen Schützenbrigade sei „vollständig besiegt“ worden, das westliche Ufer des Siwerskyj Donez sogar gänzlich „befreit“. Dies berichtete Andrij Biletskyj, Kommandeur der 3. Sturmbrigade, am späten Samstagabend (24. Juni) in einer Videonachricht auf Telegram.

Das russische Bataillon habe aufgehört, „als organisierte militärische Kraft zu existieren. Mehr als 30 getötete Feinde, Dutzende von Gefangenen, ein halbes Hundert Verwundete“, sagte Biletskyj. Der von den russischen Streitkräften errichtete Brückenkopf am Westufer des Flusses existiere nicht mehr.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew startet Offensiven an mehreren Fronten

Während der Gegner am Samstag mit dem Aufstand der Wagner-Gruppe und dessen Folgen beschäftigt war, erklärte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin, dass man an gleich mehreren Fronten Offensiven gestartet habe. Man bewege sich insbesondere in Richtung Orichowo-Wassjliwka, Bachmut, Bodaniwka, Jahidne, Klitschtschiwka und Kurdiumiwka fort, fügte Hanna Maljar hinzu. Dabei würde man schon jetzt „an allen Fronten“ Fortschritte machen.

Die Ukraine hat vor wenigen Wochen ihre lang erwartete Gegenoffensive gestartet. Auch wenn Kiew von Teilerfolgen berichten konnte, blieb der Gegenschlag bislang hinter den Erwartungen zurück. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte gegenüber der BBC, dass der Krieg kein „Hollywood-Film“ sei und man mit Bedacht vorgehen müsse. Einer seiner wichtigsten Männer im Militär – Generaloberst Oleksandr Syrskyj – garantierte jedoch, dass man triumphieren werde. „Alles steht noch bevor“, sagte der 57-Jährige. (Mit Agenturen)