Russlands Elite genießt trotz Ukraine-Krieg das Luxus-Leben

Von: Linus Prien

Russland und seine Elite lassen sich von den EU-Sanktionen und vom Krieg nicht beirren: Sie genießen eine „aufregende Zeit“ und ihr Luxus-Leben.

Sotschi - Der Ukraine-Krieg tobt seit weit über einem Jahr und sorgt für eine Vielzahl von humanitären Notlagen. Ob es um die Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, die Zerstörung von Krankenhäusern, Massaker wie in Butscha oder den unlängst zerstörten Kachowka-Staudamms geht, der Krieg in der Ukraine führt zu unermesslichem Leid. Derweil scheint die russische Elite weiter in Saus und Braus leben zu können.

Sanktionen im Ukraine-Krieg: Investitionen in Luxusgüter nehmen zu

So ließen es sich betuchte russische Bürger gerade erst bei einem Event namens Gastreet gut gehen. Dort konnten die Russen über fünf Tage hinweg Vorträgen von Geschäftsleuten lauschen, Gourmet-Essen genießen und Konzerte besuchen. Das ganze spielte sich am Schwarzen Meer in der Olympiastadt Sotschi ab und kostete der amerikanischen Publikation Daily Beast zufolge 2000 Dollar pro Eintrittskarte.

Die USA und die Europäische Union haben wegen des andauernden Ukraine-Kriegs intensive Sanktionen gegen Russland und seine Verbündeten erlassen. Dies gilt für das Land Russland, genauso wie für Personen - gerade für diejenigen, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahestehen. Dennoch scheint es in Russland immer noch eine Elite zu geben, welche für den Moment weiter im Luxus lebt. Der Markt für Luxusgüter im Land scheint derzeitig einen Aufschwung zu erleben.

Das gilt beispielsweise für Wohneigentum: „Während des ersten Kriegsjahres erlebte der Immobilienmarkt einen Einbruch um 45 Prozent und die Preise gingen entsprechend zurück. Jetzt können die Sanktionierten allerdings nicht mehr in Europa investieren und sie kommen zurück und investieren in Luxusimmobilien – sie haben einfach keine andere Option“, sagt Yana Madrykina, Nobel-Immobilienmaklerin aus Moskau gegenüber Daily Beast.

Ukraine-Krieg: Russische Elite baut sich ein neues Europa

Da man nicht mehr nach Europa reisen könne, berichtet die Publikation weiter, würde man sich nun europäischen Flair in Russland bauen. Dies umfasse beispielsweise neue italienische Restaurants, mitten in Moskau. „Viele Intellektuelle und Kreative fühlen sich furchtbar schuldig wegen des Kriegs, sehr viele Mitglieder der Mittelklasse und der Elite genießen jedoch eine aufregende Zeit in Russland.“ Die Umstände würden genutzt werden, um „neue lokale Produkte hervorzubringen“, sagt Olga Bychkova, eine langzeitige politische Kommentatorin aus Russland.

Zwar würde es langsam kein Geld mehr durch den Verkauf von Erdgas geben, Ölgeld fließe jedoch in großen Mengen in das Land. Unter anderem wegen Geschäften mit Dubai, China und Brasilien. „Die russische Elite zieht es vor, nichts an der Realität zu ändern, solange sie Geld Unmengen an Geld verdienen“, resümiert Bychkova. (lp)