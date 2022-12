Britischer Geheimdienst: Russland will wohl noch mehr Waffen aus Iran kaufen - und macht Angebot im Gegenzug

Von: Kathrin Reikowski, Felix Durach

Teilen

Der Betreiber des AKWs in Saporischschja erhebt erneut Vorwürfe gegen Russland. Moskau soll Raketenwerfer auf dem Gelände stationiert haben. Der News-Ticker.

Update vom 9. Dezember, 22.13 Uhr: Russlands Truppen versuchen, in der Region Donezk vorzustoßen. Davon geht der Generalstab der Ukraine laut Kyiv Independent aktuell aus. Es sei eine Offensive in der Region Bachmut in Vorbereitung. Zudem versuchten die russischen Truppen, ihre Positionen um Lyman and Avdiivka zu verbessern.

Wladimir Putin hatte am Freitag laut der russischen Nachrichtenagentur Tass gesagt, die Militäroperation laufe nach Plan und es seien keine weiteren Mobilisierungen in Sicht.

Ukraine-Krieg: 13.000 Kinder laut Ukraine seit Kriegsbeginn nach Russland verschleppt

Update vom 9. Dezember, 20.39 Uhr: Über 13.000 ukrainische Kinder wurden nach Angaben der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs nach Russland gebracht. „Und das ist leider noch nicht die finale Zahl“, sagte Daria Herasymchuk, die Präsidentenberaterin für Kinderrechte der Ukraine am Freitag, wie Kiyv Independent berichtet. „Wir sind immer noch dabei zu ermitteln, wie viele ukrainische Kinder von den russischen Behörden gestohlen wurden.“ Ukrainischen Angaben und internationalen Beobachtungen zufolge haben Familien, die aus umkämpften Gebieten fliehen, oft nur die Möglichkeit, nach Russland auszureisen. Aus Charkiw sollen Kinder aus einem russischen Feriencamp nicht mehr zurückgekehrt sein.

Ukraine-Krieg Update: Russland will laut Großbritannien neue Waffen aus dem Iran

Update vom 9. Dezember, 18.44 Uhr: Nach Informationen Großbritanniens will Russland dem Iran weitere Waffen abkaufen - für militärische Hilfe. „Russland versucht, mehr Waffen zu beschaffen, darunter Hunderte ballistische Raketen. Im Gegenzug bietet Russland dem Iran ein beispielloses Maß an militärischer und technischer Unterstützung an“, sagte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward am Freitag in New York.

Angesichts von Nachschubproblemen unter anderem bei der Munition hat London offenbar auch Hinweise darauf, dass Russland sich unter anderem an Nordkorea gewandt hat: „Wir sind uns fast sicher, dass Russland versucht, Waffen aus Nordkorea und anderen stark sanktionierten Staaten zu beziehen, da ihre eigenen Bestände spürbar schwinden“, sagte Woodward.

Russland: Stadtzentrum von Donezk am Freitag beschossen

Update vom 9. Dezember, 18.32 Uhr: Nach russischen Angaben wurde das Stadtzentrum von Donezk am Freitag beschossen, und es sei zu Schäden an zivilen Einrichtungen gekommen. Die Ukraine hat dazu bisher keine Stellung genommen. Donezk ist seit 2014 von Russland besetzt. Das teilte Kyiv Independent auf Twitter mit.

Ukraine News: Zeitpläne für Stromabschaltungen sollen bald zu mehr Klarheit führen

Update vom 9. Dezember, 16.57 Uhr: „Ich denke, dass wir in einigen Tagen eine Schwelle erreichen werden, an der wir klare Zeitpläne für Stromabschaltungen in den Gebieten einhalten können“, sagte Wolodymyr Kudryzkyj, der Chef des staatlichen Stromnetzbetreibers Ukrenerho zu den andauernden Problemen bei der ukrainischen Energie-Infrastruktur durch russische Angriffe im Krieg in der Ukraine. Aktuell kommt es in vielen Gebieten zu außerplanmäßigen stundenlangen Stromausfällen. Besonders betroffen ist neben der Ostukraine und dem Gebiet um die Hauptstadt Kiew momentan im Ukraine-Krieg das südukrainische Gebiet Odessa.

Die durch russische Raketenangriffe verursachten Probleme bei der ukrainischen Stromversorgung werden nach Behördenangaben den ganzen Winter andauern. „Es (das Defizit) kann zum Teil mit bestimmten Maßnahmen wie dem Stromimport kompensiert werden, aber nicht vollständig“, sagte Kudryzkyj. Weil der Frost sich derzeit abschwäche, bessere sich die Situation gerade etwas. Die Leistung der Kraftwerke werde erhöht und schrittweise würde mehr Elektrizität zur Verfügung stehen.

Ukraine-Krieg aktuell: Russland hat mehr als 1000 Raketen und Drohnen auf Energie-Infrastruktur abgefeuert

Update vom 9. Dezember, 15.40 Uhr: Nach Angaben des Chefs des ukrainischen Netzbetreibers Ukrenerho, Wolodymyr Kudrjitskyj, hat Russland seit dem 10. Oktober mehr als 1000 Raketen und Drohnen auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine abgefeuert. „Wir haben acht große Angriffswellen und mehr als ein Dutzend kleinere Angriffe überstanden“, erklärte er laut der ukrainischen Agentur Ukrinform. Die Wiederherstellung der Infrastruktur dauere an, betonte Kudrjitskyj zudem zur aktuellen im Ukraine-Kireg.

Ukraine-Krieg: Neue russische Angriffe mit Raketen

Update vom 9. Dezember, 13:25 Uhr: Das Militär der Ukraine erklärte am Freitag, dass Russlands Armee insgesamt 54 Raketenwerfer-Attacken und fünf Raketenangriffe ausgeführt hätte. Hinzu kämen drei Luftangriffe, die in den vergangenen 24 Stunden geflogen worden seien. Die Attacken erstreckten sich auf ukrainischem Gebiet im Norden, Osten und Süden. Weitere Ziele der Attacken im Ukraine-Krieg waren Charkiw und Oblast Sumy, wie das ukrainische Militär zur aktuellen Lage in Russlands Krieg gegen die Ukraine erklärte.

Die Attacken kommen nur ein Tag nach der Ankündigung von Wladimir Putin, dass seine Armee im Russland-Ukraine-Krieg auch weiterhin die kritische Infrastruktur ins Visier nehmen wird.

Update vom 9. Dezember, 12 Uhr: Das ukrainische Staatsunternehmen Energoatom hat dem russischen Militär eine weitere Provokation auf dem Gebiet des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja im Ukraine-Krieg vorgeworfen. Russische Truppen sollen nach aktuellen Informationen am Mittwoch mehrere Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad auf dem Gelände des AKWs stationiert haben, behauptet das Energieunternehmen in einer Stellungnahme auf Telegram.

Russische Mehrfachraketenwerfer auf AKW-Gelände - „Verletzung der nuklearen und Strahlensicherheit“

„Die Invasoren platzierten diese Waffen in der Nähe des Kraftwerks Nr. 6“, schrieb Energoatom in der Mitteilung. Das Unternehmen nennt die Vorgänge eine „Verletzung aller Bedingungen für die nukleare und Strahlensicherheit“. Die Meldung kann zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht unabhängig überprüft werden. Energoatom forderte die Atomenergiebehörde IAEA dazu auf, zu den Vorgängen Stellungen zu beziehen und sprach sich für eine Sicherheitszone um das AKW in Russlands Krieg gegen die Ukraine aus.

Russischer Soldat nahe dem AKW Saporischschja in der Ukraine. © IMAGO/Sergei Malgavko

Der Betreiber des AKW Saporischschja vermutet hinter der russischen Aktionen einen Versuch, im Ukraine-Krieg Ziele westlich des Dnjeprs ins Visier zu nehmen und dabei das Kraftwerk als eine Art Schutzschild zu nutzen. Angriffe auf die russischen Stellungen auf dem Kraftwerksgelände wären mit extrem hohen Risiken von Kollateralschäden an den Reaktoren verbunden. Das größte AKW Europas ist seit Monaten von der russischen Armee im Krieg gegen die Ukraine besetzt.

Ukraine-Krieg: Schafft Kiew die Winter-Wende?

Update vom 9. Dezember, 11.45 Uhr: Der Winter könnte das Kriegsgeschehen zwischen Russland und der Ukraine erneut verändern. Während der ukrainischen Zivilbevölkerung der härteste Winter seit Jahren bevorsteht, könnte das ukrainische Militär sogar Kapital aus den sinkenden Temperaturen im Ukraine-Krieg schlagen. Militär-Experten sehen in den kommenden Wochen trotz Schnee und Frost in der aktuellen Situation sogar Chancen für ukrainische Offensivbemühungen. Schafft die Ukraine eine Winter-Wende im Russland-Ukraine-Krieg?

Niederlage im Ukraine-Krieg: Ex-Duma-Mitglied befürchtet sogar Russlands Auflösung im Staats-TV

Die aktuelle Lage in Russlands Krieg gegen die Ukraine wird zunehmend nicht nur mit Skepsis begutachtet, sondern von Putin-Gefolgsleuten kritisch beurteilt. Nun meldete sich in der aktuellen Situation im Ukraine-Krieg auch ein Ex-Duma-Mitglied im Staats-TV zu Wort und malte mit der Befürchtung der Auflösung Russlands im Falle einer Niederlage in Russlands Krieg gegen die Ukraine gleich den Teufel an die Wand.

Geheimdienstbericht: Putins Armee feuert im Ukraine-Krieg wieder ihre Killerwaffen ab

Erstmeldung vom 9. Dezember:

London — Die russische Militärführung hat offenbar ihre Angriffe mit iranischen Kamikaze-Drohnen auf ukrainische Ziele im Ukraine-Krieg wiederaufgenommen. Das berichtet das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Geheimdienstbericht auf Twitter zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg. „Zum ersten Mal seit drei Wochen gab es Berichte über Angriffe durch vom Iran bereitgestellte Einweg-Drohnen“, schrieb das Verteidigungsministerium. Auch wenn diese Berichte noch verifiziert werden müssten, hält der britische Geheimdienst es für wahrscheinlich, dass Putins Armee ihre Drohnen-Vorräte wieder aufgefüllt hat und Russland weitere Angriffe im Krieg gegen die Ukraine ausführen kann.

Kamikaze-Drohne aus dem Iran? Dieses Foto soll eine „Shahed 136“ kurz vor dem Einschlag in Kiew zeigen. © Yasuyoshi Chiba/AFP

Ukraine-Krieg aktuell: Militär berichtet von Drohnen-Abschüssen – Russland startet nach drei Wochen Pause wohl erneute Angriffe

Das ukrainische Militär hatte zu Beginn der Woche den Abschuss von 14 iranischen Shahed-Drohnen berichtet. Diese hatten den Berichten zufolge bei der aktuellen Situation im Ukraine-Krieg Angriffe auf Ziele in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk geflogen. Der letzte verifizierte Drohnen-Abschuss im Russland-Ukraine-Krieg war am 17. November verzeichnet worden. Im Oktober und November wurde vor allem die ukrainische Hauptstadt Kiew zum Ziel von Drohnenangriffen. Die Flugobjekte wurden zum Teil von Polizisten mit Sturmgewehren vom Himmel geholt.

Die „Kamikaze-Drohnen“ vom Typ Shahed-136 können automatisch Ziele anfliegen und explodieren beim Einschlag. Erst vor wenigen Tagen war aus UN-Kreisen gemeldet worden, dass Russland weitere hundert Shahed-Drohnen in bei Teheran bestellt haben soll.

Ukraine-Krieg: Putin begründet Angriffe auf kritische Infrastruktur

Neben den erneuten Drohnen-Angriffen kommt es in der aktuellen Lage im Ukraine-Krieg immer wieder zu Berichten, dass die Truppen von Wladimir Putin im Ukraine-Krieg zunehmend die kritische Infrastruktur in Russlands Krieg gegen die Ukraine attackiert. Betroffen sind etwa die Versorgung mit Strom und Wasser. Nun räumte der Kreml-Chef Putin diese Angriffe persönlich ein, erklärte, was hinter diesen Angriffen steckt und machte die Ukraine dafür verantwortlich.

Weitere interessante Karten und grafische Darstellungen mit Bezug auf den Ukraine-Krieg finden Sie hier. (fd)