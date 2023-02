Ukraine-Krieg: Russland sammelt Luftwaffe – neue Offensive auf Kiew?

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Die russische Luftwaffe zieht an der Grenze zur Ukraine hunderte Flugzeuge zusammen. In Kiew steigt die Sorge vor neuen Attacken. Der News-Ticker.

Ballons über Hauptstadt gesichtet: Ukraine schießt Flugobjekte über Kiew ab

Ukraine schießt Flugobjekte über Kiew ab Neue Offensive: Russland sammelt Luftwaffe im Ukraine-Krieg

Russland sammelt Luftwaffe im Ukraine-Krieg Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im News-Ticker. Die verarbeiteten Informationen stammen teils von den Kriegsparteien. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Russland hat im Ukraine-Krieg damit begonnen, zahlreiche Flugzeuge und Hubschrauber an der westlichen Grenze zu sammeln. Auf Flugfeldern sollen sich laut Angaben der Kyiv Post mehr als 450 Flugzeuge und insgesamt 300 Helikopter in Wartestellung befinden. Dem ukrainischen Geheimdienst zufolge sollen sich darunter rund 150 Kampfhubschrauber befinden.

In Kiew lösten die Meldungen über die Verlagerung von Einheiten der Luftwaffe Russlands Sorge aus, die Hauptstadt könne bald wieder ins Visier des Kreml geraten. Während im Osten des Landes und vor allem rund um die Stadt Bachmut der Krieg tobt, war die Lage in Kiew zuletzt vergleichsweise ruhig.

Ukraine-Krieg: Luftabwehr schießt Flugobjekte über Kiew ab

Am Mittwoch (15. Februar) aber wurden sechs russische Flugobjekte im Luftraum über Kiew gesichtet. Die schnell abgeschossenen Objekte stellten sich als Ballons heraus, die offenbar aus Russland stammten und nur ein Ziel hatten: die ukrainische Luftabwehr zu beschäftigen.

Einen baldigen Luftangriff Russlands auf Kiew schätzt der Geheimdienst aber als „unwahrscheinlich“ ein. „Diese Einheiten werden sehr wahrscheinlich im Donbass eingesetzt“, so Andriy Yusov, Sprecher der Behörde, gegenüber Kyiv Post. Die Hauptstadt sei zu gut verteidigt. Russlands Präsident Wladimir Putin habe sich außerdem fest vorgenommen, die „Territorien rund um Donezk und Luhansk bis März zu erobern“. In den Kämpfen rund um Städte wie Bachmut und Wuhledar hatte Russland zuletzt hohe Verluste erlitten.

Ein Helikopter der russischen Luftwaffe im Einsatz im Ukraine-Krieg. (Archivbild) © IMAGO/Russian Defence Ministry Press O

Ukraine-Krieg: Erinnerungen an Offensive auf Kiew werden wach

Außerdem, so ist sich Yusov sicher, erinnere man sich im Kreml noch an die Anfänge des Ukraine-Kriegs vor gut einem Jahr. Russland hatte damals den Plan verfolgt, die Hauptstadt Kiew in drei Tagen einzunehmen, doch war am erbitterten Widerstand der Armee und der Bevölkerung gescheitert.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Der Kreml musste die Offensive auf Kiew aufgeben und konzentriert seine Angriffe seitdem vor allem auf die umkämpften Gebiete im Osten der Ukraine. (dil)