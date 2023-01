Kampf um die Krim: Ein Verlust würde Putin schwächen

Russische Verluste: Moskau bereitet sich auf Kampf um die Krim vor

Von: Stefan Krieger

Russland verzeichnet immer weiter heftige Verluste im Krieg in der Ukraine. Auch die annektierte Halbinsel Krim ist inzwischen umkämpft. Der Newsticker.

Verluste für Russland: Ukrainischer Generalstab nennt die aktuellen Zahlen.

Ukrainischer Generalstab nennt die aktuellen Zahlen. Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt in unserem Newsticker. Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Die Krim hat sich zu einem zentralen Punkt im Krieg in der Ukraine entwickelt. Immer näher rücken die Streitkräfte von Präsident Volodymyr Selenskyj auf die von den Russen annektierte Halbinsel zu. Russland könnte nach Ansicht von Militäranalysten die 2014 gewaltsam eroberte Krim verlieren. Selenskyj hatte öffentlich erklärt, dass er die Krim wieder als Teil seines Landes betrachten möchte.

Der russische Präsident Wladimir Putin weigert sich unterdessen nicht nur, die Krim aufzugeben. Vielmehr hat er auch erklärt, er wolle, dass vier ukrainische Gebiete, die Moskau im September unrechtmäßig annektiert hat, als Teil Russlands anerkannt werden, bevor er in mögliche Friedensgespräche einwilligt.

Rückeroberung der Krim „durchaus realistisch“

„Militärisch ist es durchaus möglich“, dass Selenskyj die Kontrolle über die Krim übernehmen könnte, sagte John Spencer, ein pensionierter Major der US-Armee und Vorsitzender des Madison Policy Forum für Urban Warfare Studies, gegenüber Newsweek. „Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das ukrainische Militär militärisch eine Situation schaffen könnte, in der es für russische Verbände nicht länger vertretbar wäre, sich auf der Krim aufzuhalten“, sagte Spencer.



Sean Spoonts, ein Veteran der US-Marine und Chefredakteur des militärischen Nachrichtenmagazins SOFREP, erklärte gegenüber Newsweek, eine gewaltsame Einnahme der Krim durch die Ukraine sei „durchaus realistisch“.

Kampf um die Krim: Ein Verlust würde Putin schwächen

„Wenn die Ukraine die Kontrolle über die Krim erlangt, wäre das ein gewaltiges Unterfangen, aber wenn Selenskyj das gelänge, hätte das große Auswirkungen auf Putin“, so der Geschichtsprofessor Michael Kimmage von der Catholic University of America. „Wenn die Krim verloren ginge, würde dies in Russland den Eindruck erwecken, dass Putin nicht in der Lage ist, die Dinge zu regeln, und es würde ihn definitiv politisch schwächen“, so Kimmage gegenüber Newsweek.



Kimmage merkte an, dass die Kontrolle über die Krim Putin auch einen strategischen Vorteil verschafft, da er seine Invasion in der südlichen Ukraine von der Halbinsel aus startete. Die geografische Lage der Krim könnte also ein Grund dafür sein, dass Selenskyj die Kontrolle über die Krim anstrebt.

Russische Verluste: Ukrainischer Generalstab nennt die Zahlen vom 12. Januar

In den letzten 24 Stunden hat Russland im Ukraine-Krieg 430 Soldaten verloren. Das geht aus den Zahlen des ukrainischen Generalstabs vom 12. Januar hervor. Zudem wurden drei weitere Drohnen vernichtet, sowie vier Artilleriesysteme. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 113.990 (+430)

113.990 (+430) Flugzeuge: 285

285 Hubschrauber: 276 (+1)

276 (+1) Panzer: 3094

3094 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6159

6159 Artilleriesysteme: 2082 (+4)

2082 (+4) Luftabwehrsysteme: 218 (+1)

218 (+1) Mehrfachraketenwerfer: 437

437 Autos und andere Fahrzeuge: 4826

4826 Schiffe: 17

17 Unbemannte Kampfdrohnen: 1865 (+3)

1865 (+3) (Quelle: Bericht des ukrainischen Generalstabs vom 12. Januar)

