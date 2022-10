Sterben jetzt auch Soldaten aus Moskau? Russische Militärblogger schlagen Alarm

Von: Patrick Mayer

Ukraine-Konflikt: Eingezoge Rekruten der russischen Armee erhalten ein militärisches Training in der Region Donezk. © IMAGO/Yegor Aleyev

Laut russischen Militärbloggern schickt Moskau neue Rekruten unzureichend ausgebildet in den Ukraine-Krieg. Der Unmut darüber wächst offenbar.

München/Donbass/Moskau - Es ist schwierig den Durchblick zu behalten im Ukraine-Krieg. So chaotisch offenbar die Zustände in der russischen Invasionsarmee sind, so knifflig ist das Durcheinander an Nachrichten und Informationen. Das betrifft aktuell insbesondere die Teilmobilmachung, die Moskau-Machthaber Wladimir Putin in Russland nach offensichtlichen militärischen Misserfolgen angeordnet hatte.

Ukraine-Krieg: Berichte über schlecht ausgerüstete russische Rekruten häufen sich

Wie die britische Zeitung Financial Times Mitte der Woche schrieb, habe der Kreml bereits seit Mai angeblich 200.000 Rekruten in einem geheimen Prozess eingezogen. Was sich mit Berichten deckt, wonach schon zu Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine angeblich junge Rekruten unter den getöteten Soldaten waren. Dies wollte Kiew mittels Ausweisdokumenten beweisen. Etliche Berichte schildern indes, wie schlecht es um die Ausbildung und Ausrüstung der neuen russischen Soldaten nach der Teilmobilmachung stehen soll. So ist sogar von Diebstahl und Korruption die Rede.

Der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Herashchenko, teilte am Samstag ein Video auf Twitter, das die schlechte Ausrüstung der russischen Armee zeigen soll. Demnach bekommen die neuen russischen Soldaten für den Ukraine-Einsatz teils rostige Waffen und Plastiktüten ausgehändigt. Putins Sprecher räumte sogar öffentlich Fehler ein, was darauf schließen lässt, dass die russische Bevölkerung das Kriegsgeschehen mittlerweile kritischer verfolgt. „In der Tat gab es Fälle, in denen gegen das Dekret verstoßen wurde“, erzählte Dmitri Peskow.

Der von Moskau gewünschte Effekt auf die militärischen Kämpfe verpuffte indes vollends. Rund um Cherson im Süden der Ukraine ist die russische Armee wohl auf dem Rückzug, im Donbass soll sie sämtliche Angriffe eingestellt haben.

Ukraine-Krieg: Russische Armee zieht sich offenbar aus Cherson zurück

Währenddessen weitet die Ukraine ihre Boden-Luftverteidigung gegen russischen Raketen aus, zum Beispiel durch das gelieferte deutsche Flugabwehrsystem Iris-T. Die Berichte über den schlechten Umgang mit den neu eingezogenen Rekruten - bis zu 300.000 sollen es werden - reißen indes nicht ab. Russische Medien berichteten etwa, dass fünf eingezogene Männer aus Tscheljabinsk bereits im Kampf gestorben seien - und das nur drei Wochen nach der Teilmobilisierung. Weil sie nur unzureichend militärisch ausgebildet wurden?

Wie die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in einer Analyse schreibt, behaupten sogenannte Militärblogger, dass die Zahl der Toten und Verwundeten unter den mobilisierten Soldaten wahrscheinlich höher sei, „weil es an versprochener Ausbildung, Ausrüstung, Zusammenhalt der Einheiten und Kommandanten“ fehle. Es werden auch konkrete Beispiele für angebliche Versäumnisse genannt.

Russische Milblogger behaupteten demnach etwa, „dass der Kommandeur der 58. kombinierten Armee des südlichen Militärbezirks, Mikhail Zusko, den sofortigen Einsatz von neu mobilisierten Soldaten des 15. Regiments der 27. motorisierten Schützenbrigade aus der Stadt Moskau ohne jegliches Training vor dem Kampf angeordnet habe“. Die neuen Soldaten wurden laut diesen Informationen am 2. und 3. Oktober direkt an die zusammenbrechende Frontlinie um Swatowe geschickt. Die Kleinstadt befindet sich im Norden der Oblast Luhansk, die nach der vollständigen Rückeroberung der Region Charkiw das nächste Ziel der ukrainischen Streitkräfte ist.

Ukraine-Krieg: Jetzt aus Soldaten und Rekruten aus Moskau unter den Verlusten?

Die in dem Bericht nicht namentlich genannten Militärblogger stellten laut ISW weiter fest, „dass Verwandte die Hälfte des Personals des 15. Regiments verwundet in einem Krankenhaus im Oblast Belgorod fanden, nachdem die Einheit in schweres Artilleriefeuer geraten war, als sie versuchte, die Frontlinie von Swatowe zu erreichen“. Fallen in Putins Krieg nun auch Soldaten und Rekruten aus der Hauptstadt Moskau, nachdem der Kreml-Chef anfangs Einheiten aus entfernten östlichen Provinzen in die Ukraine schicken ließ? Sichergestellte Ausweisdokumente sollen das belegen. Fest steht auf jeden Fall: Es bleibt ein Durcheinander. (pm)