„Das ist alles Lüge“: Zwischenruferin störte Putins Mariupol-Besuch

Von: Sandra Kathe

Zu Zeiten des Ukraine-Kriegs schaffen es nur selten kritische Stimmen in die Kreml-Propaganda. Einer Zwischenruferin in Mariupol ist es offenbar gelungen.

Moskau/Mariupol - Man muss schon ganz genau hinhören auf dem Video, das der Kreml nach dem Besuch Wladimir Putins in der von Russland besetzten Stadt Mariupol veröffentlichte. Zu hören ist aber offenbar, dass in der Szene etwas Ungewöhnliches passiert.

Zu sehen ist der Kreml-Herrscher, der in einer blauen Daunenjacke einer kleinen Gruppe Menschen gegenübersteht, umgeben von Autos und Häuserblocks. Würden die Sicherheitskräfte, die im Hintergrund zu sehen sind, nicht plötzlich hektisch auf ein paar gerufene Wortfetzen irgendwo in der Ferne reagieren - man könnte fast meinen, die Szene unterbreche gerade nichts als ein harmloser Nachbarschaftsstreit.

Tatsächlich allerdings ist einer Zwischenruferin in Mariupol das seltene Kunststück gelungen, mit offener Kritik an Putin und seinem Krieg gegen die Ukraine in eine offizielle Aufnahme des Kreml Eingang zu finden. Russische Behörden Behörden haben sie nach dem Schaulaufen Putins in der besetzten Stadt am Asowschen Meer ins Internet gestellt. So berichten es mehrere Medien, darunter die regimekritische Internetzeitung Meduza, die das Video gleich auf ihren Telegram-Kanal kopierte.

Bei seinem Besuch im besetzten Mariupol lässt sich Putin als Befreier feiern. Doch im Hintergrund wird Kritik laut © dpa

Zwischenruf bei Putin-Besuch in Mariupol: Alles „Lüge“, alles „Show“

Für Menschen, die des Russischen nicht mächtig sind, ist im Text dazu nachzulesen, was die Frau ruft: „Das ist alles Lüge, das ist für die Show“. Damit könnte sie einen Nerv des russischen Präsidenten getroffen haben. Der hatte die Hafenstadt medienwirksam besuchen wollen, um zu demonstrieren, dass es den Menschen in der Stadt durch die Befreiung durch Russland besser geht, als zuvor unter ukrainischer Führung.

Das Video sollte laut einem Bericht der dpa ein „spontanes“ Treffen Putins mit den Bewohnern des nach den Zerstörungen wiedererrichteten Wohnviertels Newski zeigen. Die vor Putin versammelten Bürger dankten dem Kremlchef für den Wiederaufbau. Die ukrainische Hafenstadt Mariupol war nach Beginn des russischen Angriffskriegs monatelang belagert und beschossen worden. Aus russischen Quellen hieß es immer wieder, dass „Nazis“ aus der Ukraine für einen Großteil der Zerstörung verantwortlich seien.

Fakt ist laut der Auswirkung von Satellitenbildern und Beobachtern der Lage: Im Zuge der Gefechte wurde die Stadt, in der vor Beginn des Ukraine-Kriegs 440.000 Menschen lebten, zu 90 Prozent zerstört. (saka mit dpa)