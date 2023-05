Putin lässt Mega-Windparks in Nordsee ausspähen – Deutschland fehlt Schutzkonzept gegen Sabotage

Von: Bona Hyun

Putin lässt wohl seit längerem die Nordsee ausspionieren. Im Falle eines Sabotageakts wäre die Infrastruktur verwundbar. © ILYA PITALEV/AFP

Auch nordeuropäische Gewässer könnten zum Ziel russischer Sabotageakte werden. Die maritime Infrastruktur wäre bei einem Angriff sehr verwundbar.

Nordsee – Spätestens seit der Nord-Stream-Sprengung ist klar, dass die kritische Infrastruktur auf hoher See gefährdet ist. Schon jetzt fahren russische Schiffe durch nordeuropäische Gewässer und sammeln Informationen, wie aus Recherchen hervorgeht. Die Sorge vor russischen Sabotageakten auf der Nordsee wächst. Trotz Sicherheitsrisiken wollen Deutschland und die EU bis 2050 Offshore-Parks auf der Nordsee ausbauen, um einen Teil der Energieversorgung zu verlagern. Die Politik sieht Handlungsbedarf, um den Schutz der Infrastruktur sicherzustellen.

Putin lässt Mega-Windparks in Nordsee ausspähen – Schutzkonzept weist Lücken auf

Betreiber von Offshore-Windparks kritisieren angesichts der gefährdeten Situation das fehlende Schutzkonzept für die kritische Infrastruktur auf See. „Im Moment weiß ein Windparkbetreiber nicht einmal, bei welcher Behörde er im Ernstfall anrufen könnte. Es gibt kein geregeltes Verfahren“, sagte Jörg Kubitza, Deutschland-Chef des dänischen Windpark-Betreibers Ørsted und Vorsitzender des Bundesverbands der Windparkbetreiber Offshore (BWO), dem Handelsblatt. Deutschland sei hinsichtlich der Schutzmaßnahmen für Offshore-Windparks „konzeptlos“.

Roderich Kiesewetter (CDU), Sicherheitspolitiker der Unionsfraktion, räumt gegenüber dem Handelsblatt Defizite ein: „Es gibt hier noch verschränkte und wenig koordinierte Zuständigkeiten zwischen Küstenstaaten, innerhalb von Bund und Ländern und mit der Privatwirtschaft.“ Kiesewetter zufolge sei eine „effektive Abschreckung und Krisenvorsorge im Bereich der Landes- und Bündnisverteidigung“ erforderlich, die den Schutz maritimer Infrastruktur mit umfasse. Man brauche dafür „Spezialkräfte und amphibische Truppen, die ausgebildet und vor allem ausgestattet sind, um vorausschauend und im Zweifel rasch reagieren zu können.“

Putin schickt Spionage-Schiffe in die Nordsee – Vorbereitung auf mögliche Sabotageakte

Seit Monaten häufen sich Berichte über russische Schiffe in nordischen Gewässern, die als Forschungsschiffe oder Fischtrawler getarnt sind, aber in Verdacht stehen, sich auf mögliche Sabotageakte vorzubereiten. Ein Konsortium der nordischen Sender DR, SVT, NRK und Yle, russische Spionageschiffe seien in skandinavischen Gewässern unterwegs, einschließlich der Nordsee. Mindestens 50 russische Schiffe, die in den vergangenen zehn Jahren identifiziert wurden, fuhren Recherchen zufolge verdächtige Routenmuster. Es könnte also durchaus sein, dass Putin einen „Schattenkrieg“ in der Nordsee führt.

Die Schiffe kartierten Offshore-Windparks, Gas- und Stromleitungen und bereiteten sich auf mögliche Sabotageakte vor, sollte es zu einem direkten Konflikt mit der Nato kommen, glauben Experten und Geheimdienstquellen laut der skandinavischen Recherche. So ist die „Admiral Vladimirsky“ im November 2022 systematisch in die Nähe bestehender oder im Bau befindlicher Offshore-Windparks gefahren und hat dort angehalten, um die maritime Infrastruktur zu kartieren, so ein Militärexperte laut DR. Die Route umfasste Stopps und Zickzackfahrten zwischen Windparks vor der britischen Küste über den Zeitraum von einer Woche, bevor das Schiff über den dänischen Teil der Nordsee nach Russland zurückkehrte.

Schutz vor russische Sabotageakte auf See erscheint unmöglich: „Neue Bedrohungslage“

Auf die veränderte Sicherheitslage auf See hatten bereits die nautischen Vereine gegenüber kreiszeitung.de hingewiesen. Die nautischen Vereine von Nord- und Ostee fordern deshalb die Bildung einer Bundes-Küstenwache, die verschiedene Dienststellen vereint. Christian Bueger, Professor an der Universität Kopenhagen, sieht das ähnlich. „Wir brauchen einen umfassenden maritimen Raumplan für die gesamte Nordsee“, zitierte die Welt Bueger. Das sei zwar ehrgeizig, aber machbar. Erste Schritte in Richtung einer effizienten Koordinierung zwischen den EU-Ländern wurden mit der kürzlich aktualisierten Strategie für maritime Sicherheit der EU-Kommission bereits eingeleitet.

Ein umfassender Schutz dieser Infrastruktur erscheint unmöglich. „Allein aufgrund der Größe der Anlagen und der mitunter großen Entfernung von der Küste ist es natürlich nicht leicht, Offshore-Windparks vor Sabotage und Angriffen zu schützen“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Ingo Schäfer dem Handelsblatt. „Wir müssen völlig neue Denkprozesse durchspielen. Die Bedrohungslage ist heute eine völlig andere als noch vor zwei Jahren.“ Es habe sich ein neues Bewusstsein für die Bedrohung entwickelt. Schäfer zufolge müssten auch Windparkbetreiber einen Teil der Verantwortung tragen und ihren Beitrag zum Schutz ihrer Anlagen leisten müssen.

Deutschland und andere EU-Länder planen einen Ausbau von Windparks in der Nordsee.

Im April unterzeichnete Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen mit Staats- und Regierungschefs aus Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Luxemburg, Frankreich, Norwegen, Irland und Dänemark in Ostende eine Erklärung. Danach soll aus der Nordsee, eine der am meisten befahrenen Gewässer der Erde, das grüne Kraftwerk Europas werden.

Alle neun Länder konzentrieren sich dabei auf den Bau von Offshore-Windparks und Energieinseln in der Nordsee, die bis zum Jahr 2050 schätzungsweise 300 Gigawatt pro Jahr erzeugen werden. Das dürfte „mehr als genug sein, um jeden europäischen Haushalt zu versorgen“, heißt es in einer Pressemitteilung des dänischen Energieministeriums. (bohy)