Plötzliche Verhandlungen? Putin und Selenskyj sollen Initiative zugestimmt haben

Von: Stephanie Munk

Putin und Selenskyj sollen einen Vermittlungsversuch im Ukraine-Krieg angenommen haben. Eine afrikanische Delegation will nun offenbar nach Moskau und Kiew reisen.

Kapstadt - Verhandeln Russlands Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj bald über eine Lösung im Ukraine-Krieg? Entsprechendes hat jetzt der südafrikanische Staatschef Cyril Ramaphosa angedeutet. Sowohl Putin als auch Selenskyj hätten eingewilligt, sich mit einer Gruppe afrikanischer Staats- und Regierungschefs zu treffen, die einen Friedensplan präsentieren wollen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Lösung denkbar? Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj sollen einer Initiative aus Afrika zugestimmt haben. © Imago (Montage)

Wie genau dieser Friedensplan aussehen soll, ist nicht bekannt. Bisher haben Russland und die Ukraine in dem Konflikt unvereinbare Positionen: Selenskyj kämpft dafür, dass sämtliche russische Truppen aus seinem Land abgezogen werden, und will davor keine Gespräche mit Russland führen. Russland startete unterdessen erst am Dienstag (16. Mai) wieder massive Raketenangriffe auf Kiew und hat vier ukrainische Regionen bereits völkerrechtswidrig zu eigenem Staatsgebiet erklärt.

Telefonate mit Putin und Selenskyj - „Diskutieren, wie Konflikt beendet werden kann“

Ramaphosa teilte mit, er habe am Wochenende getrennte Telefonate mit Putin und Selenskyj geführt. Dabei habe er eine Initiative präsentiert, die von Südafrika, Sambia, Senegal, der Republik Kongo, Uganda und Ägypten ausgearbeitet worden sei. „Meine Gespräche mit den beiden Staats- und Regierungschefs haben gezeigt, dass beide bereit sind, die afrikanischen Staats- und Regierungschefs zu empfangen und darüber zu diskutieren, wie dieser Konflikt beendet werden kann“, sagte Ramaphosa bei einer Pressekonferenz mit dem Premierminister von Singapur in Kapstadt.

„Ob das gelingt oder nicht, wird von den Diskussionen abhängen, die geführt werden“, schilderte der Staatschef weiter. Putin und Selenskyj wollen die afrikanische Delegation jeweils in ihren Hauptstädten empfangen, erklärte er. Die afrikanischen Staatschefs wollten nun „so bald wie möglich“ nach Russland und in die Ukraine reisen.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg als afrikanische Mission? Westen soll informiert sein

Auch zu Reaktionen der westlichen Unterstützer der Ukraine auf die Initiative äußerte sich der südafrikanische Präsident: Die USA und Großbritannien hätten ihre „vorsichtige“ Unterstützung für den Plan zum Ausdruck gebracht. UN-Generalsekretär António Guterres sei ebenfalls über die Initiative informiert worden.

Südafrika nimmt seit Beginn des Ukraine-Kriegs eine eher neutrale Position ein. Das Land hat sich bisher geweigert, das russische Vorgehen offiziell zu verurteilen. Im Februar hatte Südafrika auch Marinemanöver zusammen mit Russland und China abgehalten. Im Westen wurden die südafrikanische Position mit Besorgnis verfolgt.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg zuletzt zwischen Unterhändlern

Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben vor allem zu Beginn des Kriegs stattgefunden - allerdings nicht zwischen Putin und Selenskyj direkt, sondern zwischen Unterhändlern. Zuletzt zeigte sich Selenskyj gesprächsbereiter: Nach einer Frühjahrsoffensive könne es möglicherweise Verhandlungen geben, hieß es aus Kiew. (smu/Reuters/AFP)