„Kriegserklärung“: Medwedew wettert nach Putin-Haftbefehl in Richtung Buschmann

Von: Bona Hyun

Medwedews Kriegserklärung an den Westen schürt weitere Sorgen vor der nächsten Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg. © ZUMA Wire/imago/Stefan Sauer/dpa

„Hat er versäumt, seine Hausaufgaben zu machen?“ Der russische Ex-Präsident Medwedew schäumt nach Äußerungen des FDP-Justizministers.

Moskau – In den vergangenen Monaten fiel Russlands ehemaliger Präsident Dmitri Medwedew immer wieder mit seinen scharfen Drohungen gegen den Westen auf. Nun schürt er mit einer Kriegserklärung an den Westen erneut Sorge vor einer Eskalation im Krieg – und warnt zudem vor einer nuklearen Apokalypse. „Ist die Gefahr eines Atomkonflikts vorbei? Nein, sie ist nicht vorüber. Sie hat zugenommen“, heißt es in einem Interview-Ausschnitt, den Medwedew selber auf Telegram veröffentlichte. Klare Worte richtete Medwedew vor allem an Deutschland und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP).

Kriegserklärung von Medwedew: Putin-Verbündeter droht mit nuklearer Apokalypse

Jüngst hatte Buschmann mit seinen Aussagen zum Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin den Kreml verärgert. Für Russland käme eine Festnahme Putins mit einer Kriegserklärung gleich. „Stellen wir uns vor – natürlich ist dies eine Situation, die nie eintreten wird, ja – aber stellen wir uns vor, dass sie tatsächlich passiert ist. Ein amtierender Präsident einer Atommacht kommt zum Beispiel nach Deutschland und wird verhaftet. Was ist das? Eine Kriegserklärung an die Russische Föderation“, sagte Medwedew in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

Zu den Worten Buschmanns, Deutschland müsse das Urteil umsetzen und Putin festnehmen, sollte er deutsches Territorium betreten, sagte Medwedew: „Ist er sich überhaupt klar, dass dies ein Casus Belli, eine Kriegserklärung wäre? Oder hat er versäumt, seine Hausaufgaben zu machen?“ Dass Russland laut Medwedew auch noch im Jahr 2023 1500 Panzer für den Ukraine-Krieg bauen wird, soll offenbar die Drohung an den Westen unterstreichen.

Kriegserklärung an Buschmann: Medwedew reagiert erbost auf Äußerungen des Justizministers

Der FDP-Politiker Buschmann hatte sich zuvor bei der Bild am Sonntag zum Haftbefehl gegen Putin geäußert. Er betonte, dass Deutschland sein Urteil umsetzen und den russischen Staatschef festnehmen müsste. „Ich rechne damit, dass der IStGH zügig auf Interpol sowie die Vertragsstaaten zugehen und sie um Vollstreckung ersuchen wird.“ Deutschland sei verpflichtet, Putin zu verhaften, sobald er deutsches Territorium betritt.

Der Kreml erklärte, dass Russland die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs (ISTGH) nicht anerkenne. „Russland tut und wird das tun, was seinen Interessen entspricht“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow mit Blick auf Buschmanns Äußerungen. Der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, warf Deutschland einen Eskalationskurs vor.

Der Diplomat bezeichnete die Äußerungen „einiger deutscher Vertreter“ zu dem „rechtswidrigen und völlig absurden“ ISTGH-Beschluss als „unverantwortlich“ und „besorgniserregend.“ Zudem würden sie darauf hindeuten, wie fernab der Realität sie seien in ihrer Bestrebung, den Konflikt mit Russland weiter eskalieren zu lassen, teilte der Diplomat mit.

Verhaftung Wladimir Putins durch ISTGH käme für Russland mit Kriegserklärung gleich

Grundlage der „Kriegserklärung“ Medwedews ist der erlassene Haftbefehl des ISTGHs gegen Putin von letzter Woche Freitag. Es bestünden „vernünftige Gründe“ für die Annahme, dass Putin für die als Kriegsverbrechen einzustufende Verschleppung von Kindern auf russisches Territorium „persönlich verantwortlich“ sei, erklärte der ISTGH mit Sitz in Den Haag.

Der IStGH hatte bereits unmittelbar nach Beginn des Ukraine-Kriegs Ermittlungen aufgenommen. Am Montag (20. März) hatte die US-Zeitung New York Times berichtet, dass der Haager Chefankläger Karim Khan zwei Vorwürfe vorbereite. Diese sollen laut Khan auch nach Ende des Kriegs lebenslänglich gelten, betonte der Chefankläger. Auch gegen die Kinderrechtsbeauftragte des Kremlchefs, Maria Alexejewna Lwowa-Belowa, sei Haftbefehl ergangen. (bohy)