Russischer Hardliner Girkin wirft Prigoschin „Putsch“ vor – und warnt vor „Meuterei“

Von: Bona Hyun

Teilen

Ukraine-Krieg: Plant Prigoschin einen Putsch gegen Putins Militär? Girkin erhebt Vorwürfe an den Wagner-Chef. © PRIGOZHIN PRESS SERVICE/dpa

Nationalist Igor Girkin warnt vor einem Putsch in Russland durch Wagner-Chef Prigoschin. Weder Militär noch Putin würden in den Konflikt eingreifen.

Moskau – Der ehemalige russischen Offizier und Nationalist Igor Girkin beschuldigt Söldner-Boss Jewgeni Prigoschin einen Putsch gegen die derzeitige russische Führung zu planen. In einem Video behauptet Girkin, dass Prigoschin angesichts der bevorstehenden Gegenoffensive einen Staatsstreich spiele und ständig gegen die russischen Zensurgesetze verstoße, um der russischen Armee und der Militärführung zu schaden. Sollte Prigoschin weiter die Wagner-Gruppe anführen, könnte eine „Meuterei“ bevorstehen, warnte Girkin laut der US-Denkfabrik Institute Study of War (ISW).

Plant Wagner-Chef Prigoschin einen Putsch gegen Putin? Nationalist erhebt Vorwürfe

Einen Konflikt zwischen Prigoschin und Putins Militärführung scheint es schon länger zu geben. Experten des ISW weisen auf Prigoschins Erklärung am 27. Mai hin, dass Wagner später entscheiden werde, ob es in der Ukraine oder in einem anderen Land kämpfen werde. Für die ISW-Experten bedeutet die Aussage, dass Prigoschin in der Lage sein möchte, seine Söldner auch außerhalb der formalen russischen militärischen Kommandostruktur einzusetzen.

Prigoschin wird das russische Militär „verschlingen“, warnt Nationalist Girkin

Girkin merkt laut dem ISW einen entscheidenden Fehler der russischen Militärführung an: Sie habe versäumt, den Konflikt zwischen Prigoschin und dem Verteidigungsministerium anzugehen. Ein Mitglied von Girkins Club der wütenden Patrioten behauptete, der Konflikt zwischen dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Prigoschin entwickle sich zu einem Konflikt zwischen dem russischen Militär und den Wagner-Kräften. Trotzdem schreite Kreml-Chef Wladimir Putin nicht ein, obwohl Prigoschins wachsender Einfluss ihm zur Gefahr werden könnte. Prigoschin könnte Offiziere des russischen Militärs „verschlingen“, um seine politische Macht zu vergrößern, warnte Girkin.

Prigoschin hatte immer wieder gegen die russische Armeespitze ausgeteilt. Offenbar ungestraft prangert er immer wieder die Unfähigkeit der russischen Armeespitze an – insbesondere von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und seinem Generalstabschef Waleri Gerassimow. Er warf öffentlich der russischen Militärführung Inkompetenz und Versagen bei der Versorgung seiner Truppe vor.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Wagner-Chef beginnt mit Abzug aus Bachmut und verspottet Putins Truppen

Vor kurzem kündigte er einen Abzug aus Bachmut vor der ukrainischen Gegenoffensive an und verspottete zugleich die russischen Truppen. „Wenn die eigenen Streitkräfte des Verteidigungsministeriums nicht ausreichen, haben wir Tausende von Generälen. Wir müssen nur ein Bataillon von Generälen zusammenstellen, ihnen alle Waffen geben, und alles wird gut“, soll Prigoschin weiter gesagt haben.

Die russische Söldnergruppe Wagner hat nach Angaben von Prigoschin mit dem Abzug der eigenen Truppen aus dem ostukrainischen Bachmut begonnen. Die Stadt werde komplett den regulären russischen Streitkräften zur Kontrolle überlassen, sagte Prigoschin in einem Video. Bis zum 1. Juni werde dieser Vorgang abgeschlossen sein. Die Wagner-Truppen würden sich zur Erholung und Vorbereitung auf die nächsten Einsätze in ihre Lager zurückziehen. „Wir ziehen uns zurück, ruhen uns aus, bereiten uns vor und werden dann neue Aufgaben bekommen“, sagte Prigoschin. Nach seiner Darstellung sollen zwei erfahrene Wagner-Kämpfer zur Unterstützung der russischen Armee in Bachmut bleiben. Die ukrainische Regierung bestätigte den Truppentausch in Bachmut. (bohy)