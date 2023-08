Problem für die Ukraine: Warum der Nato-Leitfaden im Krieg gegen Putin nicht aufgeht

Von: Andreas Apetz

Gegen die russische Luftwaffe wehrt sich die Ukraine bislang überwiegend mit Mehrfachraketenwerfer. (Archivfoto) © Roman Chop/dpa

Warum verläuft die ukrainische Gegenoffensive nicht wie geplant? Militärexperten erklären, welches Puzzleteil im Plan der Nato fehlt.

Kiew – Die Gegenoffensive der Ukraine ist nun seit mehreren Wochen in vollem Gange, der ganz große Durchbruch blieb bislang jedoch aus. Zwar konnten mehrere hundert Quadratkilometer an Land bereits zurückerobert werden, in den hart umkämpften Gebieten können russische Einheiten jedoch weiter standhalten. Obwohl die ukrainische Armee vom Westen mit modernsten Waffen ausgerüstet und auch taktisch geschult wurde, haben Fachleute einen Schlüsselfaktor ausgemacht, der der laufenden Gegenoffensive den Wind aus den Segeln nimmt.

Militäranalyst erklärt Fehler in Ausbildung ukrainischer Soldaten

Mit dem Ausbleiben eines schnellen Erfolges beim ukrainischen Gegenangriff gerät auch die militärische Hilfe des Westens in Verruf. Neben der technischen Ausrüstung scheinen auch die Militär-Lehrgänge nicht auszureichen, um in kurzer Zeit sichtbare Erfolge zu erzielen. Ein Großteil der Ausbildung bestand darin, den ukrainischen Truppen beizubringen, wie sie in die Offensive gehen können, anstatt in der Defensive zu bleiben. Das Land habe jahrelange Erfahrung mit defensiven Taktiken. Die Aufgabe, das eigene Territorium zurückzuerobern, erfordere jetzt „eine andere Art des Kampfes“, zitiert ein Protokoll des US-Verteidigungsministeriums den kürzlich zurückgetretenen oberster Politikberater im Pentagons, Colin Kahl.

In einem Bericht der New York Times heißt es jedoch, die ukrainische Armee habe ihre gelernten US-Kampfmethoden vorerst beiseite gelassen, um zu den Taktiken zurückzukehren, die sie am besten kennt. Warum? Die neu erlernten Strategien sind wohl nicht eins zu eins umsetzbar: „Das Problem lag wohl in der Annahme, man könne die Ukrainer mit ein paar Monaten Training dazu bringen, so zu kämpfen, wie es die amerikanischen Streitkräfte tun würden“, erklärte der US-Militäranalyst Michael Kofman. Man habe versäumt, den ukrainischen Soldaten, basierend auf ihren vorhandenen Fähigkeiten, strategisch und taktisch zu helfen.

Ukraine fehlt Lufthoheit, um Nato-Strategien umzusetzen

Ein Schlüsselelement, das in der militärischen Ausbildung durch die Nato nicht berücksichtigt wurde, ist die Kontrolle der Luftüberlegenheit. Wie das Nachrichtenportal Newsweek mit Bezug auf einen Militärexperten erklärt, setzen die Taktiken des Westens und der Nato eine Lufthoheit voraus. „Damit der westliche Ansatz effektiv funktioniert, müssen alle seine Voraussetzungen erfüllt sein, und ein Schlüsselelement davon ist die Luftwaffe“, erklärt Hamish de Bretton-Gordon, Oberst der britischen Armee im Ruhestand.

Ohne westliche Flugzeuge, die Russlands Kontrolle über den Luftraum anfechten könnten, kämpften die ukrainischen Truppen „mit mindestens einer Hand auf dem Rücken“, so de Bretton-Gordon gegenüber Newsweek. „Das ist meiner Meinung nach das wichtigste Puzzlestück.“ Der Kampfstil der Nato sei bisher nur auf Gebieten erprobt worden, auf denen das Bündnis auch Luftüberlegenheit besessen habe. In den sozialen Medien beschwerte sich ein ukrainischer Soldat, es habe auch in den deutschen Kasernen keine Weiterbildung in der Nutzung von Drohnen gegeben. Diese sind im Ukraine-Krieg wichtiger Bestandteil für die Kontrolle des Luftraums.

Die Ukraine verteidigt sich seit Februar 2022 gegen den russischen Angriffskrieg. Wegen der russischen Luftüberlegenheit betonte Kiew zuletzt die Bedeutung von westlichen Kampfjets im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Vor allem für die Sicherung des Luftraums und gegen die ständigen Drohnen- und Raketenangriffe seien moderne Flugzeuge wichtig. Im Juli begann Dänemark mit der Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Jets. Das Land will außerdem seine Flugzeuge früher ausmustern, um sie der Ukraine zu liefern. Der Westen hielt sich bei der Lieferung von Kampfjets an die Ukraine bislang zurück.

Soldaten setzen im Ukraine-Krieg auf Erfahrung statt Ausbildung

„Kein lebendes Mitglied der Nato-Streitkräfte hat bisher auch nur annähernd das erlebt, was die Ukrainer in den vergangenen 18 Monaten erleben mussten“, erklärte Davis Ellison, Analyst für Verteidigungsstrategien am niederländischen Hague Centre for Strategic Studies, gegenüber Newsweek.

Es sei also nicht überraschend, dass ukrainische Soldaten ihre westliche Ausbildung vernachlässigen und sich lieber auf ihre Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr stützen. „Manchmal, wenn es eng wird, greift man auf das zurück, was einem intuitiv einfällt, und nicht auf das, was man gelernt hat“, so Ellison hinzu. Doch man müsse auch ehrlich zu sich sein. „Wenn überhaupt, können wir wahrscheinlich mehr von den Ukrainern lernen als sie von uns“, fügte der Militäranalytiker aus den Haag hinzu. (aa)