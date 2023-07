„Wird Überraschung geben“: Russische Paramilitärs kündigen weitere Angriffe in Belgorod an

Von: Victoria Krumbeck

Die Partisanengruppe „Freiheit für Russland“ plant im Ukraine-Krieg weitere Angriffe auf russisches Grenzgebiet: Es werde mehrere Überraschungen geben.

Frankfurt/Belgorod – Der Ukraine-Krieg beschränkt sich schon lange nicht mehr nur auf die Ukraine. Mehrmals griffen russische Partisanen die russische Grenzregion Belgorod an. Die Legion „Freiheit für Russland“ und das „Russische Freiwilligenkorps“ erklärten sich für die Kämpfe in Belgorod verantwortlich.

Ein Sprecher der Legion „Freiheit für Russland“ kündigte nun für die nächste Zeit weitere Angriffe in der Grenzregion an. Die Gruppe besteht aus russischen Nationalisten, die im Krieg für die Ukraine kämpfen.

Russische Paramilitärs im Ukraine-Krieg: Weitere Einsätze im Grenzgebiet geplant

„Im kommenden Monat oder so wird es eine weitere Überraschung geben“, sagte der Sprecher der Gruppe, Maximillian Andronnikow, der sich Cäsar nennt, in einem Interview mit der britischen Sonntagszeitung The Observer. Der britische Guardian fasste das Interview zusammen. „Das wird unser dritter Einsatz sein“, wird der Sprecher zitiert. Danach werde es einen Vierten und einen Fünften geben. „Wir haben ehrgeizige Pläne. Wir wollen unser gesamtes Gebiet befreien“

Kämpfer der Legion „Freiheit für Russland“. © Oleksii Chumachenko/IMAGO

Den russischen Präsidenten Wladimir Putin sieht Andronnikow geschwächt. Grund dafür sei der gestoppte Aufstand der Wagner-Gruppe von Söldnerchef Jewgeni Prigoschin Ende Juni.

Der Chef der Partisanen-Gruppe erwartet laut Observer einen Zusammenbruch von Putins Regierung bis Ende 2024. Es gebe eine wachsende Unzufriedenheit in der russischen Armee, weil viele Soldaten, die sich aus finanziellen Gründen dem Militär angeschlossen hätten, nicht bezahlt worden seien. „Es gibt ein riesiges Geldproblem“, sagte er.

Widerstand von russischen Paramilitärs: „Befreiung des Gebiets vom Putin-Regime“

Der Sprecher erklärte, dass seine Miliz nur mit ukrainischer Militärhilfe funktionieren könne. Sobald sich die Legion auf russischem Territorium befände, würden sie jedoch ihre eigenen und unabhängigen Entscheidungen treffen.

Unklar ist, wie die Nationalisten an ihre Waffen kommen. Analysen zeigten, dass es sich offenbar auch um Waffen aus dem Westen handelt. Diese sollen sie Kämpfern russischer Truppen abgenommen haben, die sie davor wiederum ukrainischen Soldaten abnahmen.

Die Angriffe der Legion „Freiheit für Russland“ sollen der „Befreiung des Gebiets vom sogenannten Putin-Regime“ dienen, gab der ukrainische Geheimdienst an. Die Regierung in Kiew betonte jedoch, nichts mit den Angriffen zu tun zu haben.

Andronnikow machte seinen Standpunkt in dem Gespräch mit The Observer jedenfalls klar: Die einzige Möglichkeit, Putin loszuwerden, sei, ihn mit Waffen zu stürzen. Einen politischen Dialog halte er für sinnlos. (vk)